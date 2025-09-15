15 - 21 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 15 - 21 Eylül 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

15 - 21 Eylül 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
15 Eylül 2025
Esenlikler. Bu hafta inanılmaz etkileşimli bir haftaya giriyoruz. Gezegenler belki de ay’ın toplam açılarının büyük çoğunluğunu bu hafta yapacak. Hafta Venüs Mars altmışlığı yani uyumlu etkileşimi ile başlıyor. İkili ve sosyal ilişkiler açısından oldukça iyi. Enerjimizi sosyallik ile harcıyoruz. Ayrıca aksiyonlarımızda da bir estetik, bir diplomasi var. İkili ilişkilerin tutkusu yüksek.


Hafta ortası Merkür Satürn karşıtlığına gittikten sonra Terazi burcuna geçiyor. Bu zihnimizde bir baskı, zihinsel sorumluluklar ve pesimist yani kötümser düşünceler ile alakalıdır. Karşıtlık zorlayıcı bir açıdır. Ardından Merkür diplomasi ve tatlı dilin yükseldiği, uyumu Terazi burcuna geçecek. İletişimimiz bu ölçüde şekillenecek. Hemen arkasından Merkür Neptün ile karşıtlık yapacak. Aslında bunu Satürn karşıtlığı ile birlikte düşünebiliriz. Her ne kadar zihnimiz gerçekçi olsa da bir miktar hayalcilik, yanlış düşünme ya da düşüncelerin saptırılması, aldanma, fazla idealize etme risklerinin olduğu da bir dönem. Yani sorumluluklar fazlasıyla karmaşık bir şekilde gelebilir bu da bizi biraz negatif düşüncelere yönlendirebilir.


Merkür sonrasında Uranüs ve Plüton ile uyumlu etkileşime girecek. Aslında bunların hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Yukarıdaki etkilerle birlikte zihnimizin yaratıcılığı ve derinleşebilme kabiliyeti de çok yüksek. Zorlanma ve kaosla gelebilecek güzel dönüşümler, yenilikler, yeni fikirler bu haftanın en belirgin konusu. Haftanın en belirgin aktörü de Merkür. Haftanın sonunda da çok önemli bir Güneş tutulması var, yazısı ayrıca yayında olacak.


Bunun dışında Venüs de Başak burcuna geçecek ve geçer geçmez Uranüs ile kare yapacak. Bu hafta başının güzel sosyal ve ikili ilişki etkisini biraz değiştirebilir, aslında negatif anlamda değil ama fazlaca sürprizli ve değişkenlik anlamında etkileyebilir. Venüs Başak burcuna geçince ilişkilerimiz biraz daha zor beğenen, eleştirisel bir hal alacak. Merkür ve Venüs’ün bu geçişleri yaklaşık 3 hafta sürecek.


Son olarak da tutulma günü, tutulmayı da çok etkileyecek bir Güneş Satürn karşıtlığı var. Bu aslında oldukça zor bir etki. Yine sorumlulukları artıran, negatif düşünceleri artıran bir etki.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Ay’ın oldukça güçlü olduğu bir burç. Ailemizle sevdiklerimizle olmak istediğimiz biraz kapalı bir gün. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok.


Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Jüpiter ile kavuşacak ve bu aslında harika bir etki. Duygusal olarak çok güvenli, şanslı hissettiğimiz çok sosyal bir gün. Ayrıca Güneş ile de Ay uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz de oldukça iyi. Karşı cinsle ve ailemizle çok iyi anlaştığımız bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimizin yine yüksek olduğu, dışarıda, sahnede olmak istediğimiz bir gün. Bugün biraz egosal çatışmaların getirdiği krizler yaşanabilir. Ay Plüton ile karşıt açı yapıyor. Fakat bunu diplomasi ve iletişim ile çözebiliyoruz, kendimizi ifademiz ve iletişimimiz oldukça güçlü. Ay Merkür ile uyumlu etkileşimde. Ayrıca bugün Ay Satürn ve Neptün ile de uyumlu etkileşimde. Empati ve sezgi gücümüz, sorumluluk bilincimiz de oldukça yüksek. Hem çalışkan hem yaratıcı bir gün.

Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay’ın etkileşimi yok. Yine özgüvenli ve sosyal bir gün.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor Aslan burcundayken yine Uranüs ile sert, Venüs ve Mars ile uyumlu açı yapacak. Akşama doğru da Başak burcuna geçecek. Daha iş ve sağlığa odaklı bir akşam geçireceğiz. Uranüs ile sert etkileşim günü sıkılgan, çok sürprizli ve fazla değişken bir hale getirebilir. Venüs ve Mars ile uyumlu açısı ise günü oldukça sosyal bir hale getirecek. Hem enerjik hem de diplomatik becerimiz, iletişim becerimiz oldukça yüksek.


Cumartesi

Ay Başak burcunda ilerliyor. Yine sağlık ve sorumluluklara odaklandığımız, temizliğe odaklandığımız bir gün. Çok sosyal bir gün olmayabilir. Bugün Ay’ın belirgin bir açısı yok.


Pazar

Tutulma günü!. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay bugün birçok gezegenle açı yapacak. Jüpiter, Uranüs ve Plüton gezegenleri ile uyumlu açılar var. Değişim tetikleyici bir gün. Odağımız ve yaratıcılığımız yüksek. Güneş ile kavuşumda, bu tabii ki tutulma formasyonu. Satürn ve Neptün ile de karşıt. Yani kısacası kaotik sorumlulukların olduğu ve bu sorumlulukların üstesinden gelerek güçlü dönüşümlere gidebileceğimiz bir dönemin ilk günü diyebilirim. Oldukça oktavı yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Günlük burç yorumları: 15 Eylül Pazartesi

15 Eylül 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Son Dördün Ay evresi bu sabah gerçekleşiyor; Başak burcundaki Güneş'in İkizler burcundaki Ay ile kare açı yapması, olası bir bilinç krizine işaret ediyor. Son dönemdeki aydınlanmaları sindirdik ve artık bizim için neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını görmeye başlıyoruz; bu da gelecek haftaki Yeni Ay tutulmasına, yani yeni bir şeyin yeniden doğacağı zamana hazırlık niteliğinde. Şu anda önemli bir projeye başlamak için uygun bir zaman değil, fakat ayrıntıları tamamlamak veya yarım kalan işleri bitirmek için oldukça iyi bir dönem. Ay, zihinsel meşguliyet ihtiyacımızı tetikleyerek gün boyunca İkizler burcundaki seyrine devam edecek ve saat akşam Yengeç burcuna geçecek. Günün ilerleyen saatlerinde beklentileri dizginlemek zor olsa da, Yengeç Ay'ı sıcak, rahat ve koruyucu bir etki taşıyacak; bu özelliklerden faydalanacağız. Ay daha sonra boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı Satürn'e kare açı olacak ve Ay, Yengeç burcuna geçtiğinde boşluktan çıkacak.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün biraz huzursuzluk yönetmen gerekebilir, ancak bu muhtemelen dikkatinin bölünmesinden kaynaklanıyor. Dikkatin kolayca dağılma eğilimini kontrol altına aldığında, kararsızlık o kadar da büyük bir sorun olmayacak. Özellikle araştırma, iş veya sağlık konularında sorunları konuşarak çözmek faydalı ve tatmin edici olabilir. Hatta bir mali meseleyi çözmek için birisiyle güçlerini birleştirebilirsin. Ay, iletişim alanındaki transitini tamamlarken meşgul ama dağınık hissedebilirsin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde daha fazla rahatlık, tanıdıklık ve sessizlik arzulayacaksın.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün zaman zaman kararsızlık seni zorlayabilir, çünkü her zaman tamamen anlaşıldığını hissetmeyebilirsin. Ancak kendini biraz geri çekmek, geçici de olsa, etkili olabilir. Enerjini üretken bir şeye yönlendirmek ruh halin için adeta terapötik bir etki yaratabilir. Partnerin ya da en yakın arkadaşınla potansiyel olarak şifa verici ya da özgüven artırıcı bir konuşma yapabilirsin ve genel olarak meseleleri netleştirmek için iyi bir zamandasın. Özellikle iyileşmeye doğru seni yönlendirebilecek iletişimlere dikkat et.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Merkür'ün bu günlerde ev ve aile alanındaki konumu, evle ilgili sorunları çözmek ve sevdiklerinle iletişim kanallarını açmak için oldukça güçlü. Merkür döngüsünde en ifade dolu ya da en iletişimsel dönem olmasa da, kişisel ve ailevi meselelere daha fazla objektiflik katıldığında, seçimlerin ve kararların her zamankinden daha dengeli oluyor. Yine de bugün kesin bir karar vermek kolay olmayabilir çünkü yapmak istediğin şey, mantıklı ya da en doğru olanla çelişiyor gibi görünebilir. Yine de destekleyici sohbetler aracılığıyla bağ kurmak oldukça değerli olabilir ve düşünme süreçleri son derece verimli geçebilir. İyileştirmek istediğin şeyler üzerine kafa yormak, lehine görünüyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise seni yatıştıran, merkeze alan keyifli konuşmalar ön plana çıkabilir.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün, bir yanın daha fazla dahil olman gerektiğini hissederse huzursuzluk gelişebilir. Ancak biraz gevşemek için adımlar atarsan, hayal kırıklıklarınla uğraşmaktansa zihinsel görevlerden ve alıştırmalardan keyif alma olasılığın daha yüksek olur. Zihnini ve vicdanını sadeleştirmek, önceliklerini ele almanda ve zihnini özgürleştirmende yardımcı olur. Merkür'ün bu günlerde iletişim alanındaki konumu sayesinde öğrenme, çalışma, iletişim kurma ve bağlantı oluşturma açısından özellikle iyi durumdasın. Bugün zihinsel uyarılma ihtiyacını ailevi etkinliklerle bütünleştirmek zor olabilir, ancak imkânsız değil. İletişimler hem eğlenceli hem de faydalı olabilir. Bugünün enerjileri hafif sohbeti ve gözlemi destekliyor. Ayrıca başkalarının uzlaşmasına yardımcı olabilir ya da bir huzur ortamı sağlayabilirsin.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün, dikkatin dağılmasına neden olabilecek durumlarla uğraşabilirsin, ancak kendini fazla yormamaya dikkat etmek en büyük iyiliğin olur. Genel olarak son zamanlardaki fikirlerini ve girişimlerini hayata geçirmek ya da planlarına detay eklemek için uygun bir zamandasın. Yine de bugün stres altındayken para, sahip olunanlar ve kaynaklarla ilgili kaygı veya aşırı uyarılma söz konusu olabilir. Fazla düşünmeye karşı dikkatli ol. Bunu dengelediğinde, finansal durumunu iyileştirmene yardımcı olacak bilgiler edinebilirsin. Olumlu öz değerini ve benlik algını besleyen faaliyetlere ve bakış açılarına yönel. Bu dönem yeni bir şey aramaktan çok, elindekiler üzerine inşa etmek için mutlu bir zaman olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde, duygusal olarak gevşemek ya da seni zorlayan durumlardan biraz uzaklaşmak iyi bir fikir. Yalnız ya da özel projelere ayıracağın emek, ekstra özeninden fayda görebilir.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün, karmaşık bir ilişkiyi ya da kendi karışık duygularını daha iyi anlamak için bir potansiyel taşıyor, ancak bu sadece huzursuzluğunu dizginlediğinde mümkün olabilir. Genel olarak zihinsel açıdan güçlü bir dönemdesin, fakat bugün biraz kararsız bir enerji hâkim olabilir. Küçük işlere ve sorun çözmeye fazlasıyla odaklanabilirsin. Fikirlerini hayata geçiremediğinde sabırsızlık hissi doğabilir, ancak düşüncelerini düzenlemek, anıların tadını çıkarmak ve geçmiş olaylara dair içgörü kazanmak ödüllendirici bir deneyim olabilir. Samimi ilgin bugün bağlantılarını güçlendiriyor.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün iş ya da para konusunda bir kazanç elde etmek için deneyiminden ve bilgeliğinden yararlanabilirsin. Bu günlerde daha çok düşünsel faaliyetler, araştırma ve içsel değerlendirmelerden fayda sağlıyorsun, fakat çok fazla kafa yorma eğilimine rağmen, içinde büyük bir parça bugün hayatı daha spontane karşılamak istiyor. İletişimler sana işleri netleştirmende yardımcı olabilir ya da düşüncelerini düzenlemek özellikle faydalı görünebilir. Para ve değer konularında gizli bir kozun olabilir ya da mükemmel içgüdülere sahip olabilirsin. Bugün ilerleyen saatlerde Ay, güneş onuncu evine geçiyor ve uzun vadeli hedeflerin güçlü bir şekilde odak noktana yerleşiyor.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün yer yer kararsız ya da huzursuz hissetmekle zorlanabilirsin. Ancak dikkatini odaklayabilirsen fırsatlar bulman muhtemel. Bugün çevrende olup bitenlere keskin bir ilgi duymana rağmen biraz da özel ya da içine kapanık hissedebilirsin; bu durum hem senin hem de başkaları için biraz kafa karıştırıcı olabilir! Zamanını bölmek ve denge bulmak çözüm olabilir. Üretken olarak zihnini rahatlatabilir, aynı zamanda yaratıcı düşüncelerin sayesinde şanslı bağlantılar kurabilirsin. Ağlar üzerinden yapılan sıradan etkileşimlerden bile harika fikirler doğabilir. Bugün özellikle iletişimle ilgili konularda işbirlikçi girişimler için oldukça faydalı görünüyor.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün kendini aynı anda çok fazla işle uğraşırken ya da fazla bilgiyle boğuşurken bulabilirsin. Fazla seçenek bunaltıcı gelebilir. Ayrıca düşüncelerin seni başka yerlere götürebilir, bu da içinde bulunduğun anın tadını çıkarmayı zorlaştırabilir. Gerginliği bırakmaya ya da dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmeye odaklanmaya çalış, ama merakını kolay ve keyifli yollarla tatmin etmeyi de hedefle. Bunu başardığında bugün yaptığın gözlemler altın değerinde olabilir. Sana avantaj sağlayacak değerli bilgilere erişmek gibi şeyler öğrenebilirsin. İşbirliği şu anda en çok ödül getiren şey olacak.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, sosyalleşme ve daha rahat konuların tadını çıkarma isteğin güçlü, ancak bu, bir konuyu bir türlü bırakamayan başka bir tarafınla çatışıyor olabilir. Bunun üstesinden geldiğinde ise fikir ve bilgi alışverişi için iyi bir zaman olacak. Sorun çözme oldukça destekleniyor, özellikle de çok kişisel olarak dahil olmadığın konularda. Aslında bugün, zihni genişleten bir an da yaşayabilirsin. Detaylara veya işine odaklanman olası olsa da, Ay günün ilerleyen saatlerinde ortaklık alanına geçiyor ve sosyal hayatın seni içine çekiyor.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bu günlerde sık sık denge ve eşitlik arayışındasın, ancak bir başka tarafın ilişkilerinin yüzeysel dinamiklerinden ziyade derin bir bağın ne kadar güçlü olduğuna odaklanıyor. Bugün yaşanan olaylar bu iç çatışmayı vurguluyor ve bir konuda iki zıt görüş arasında kalmış hissedebilirsin. Ancak dikkat dağıtıcı unsurları devre dışı bırakıp seni tamamen içine çeken bir şeye odaklanmak ruh halin üzerinde harikalar yaratabilir. Önceden çok yakın olduğun bir problemi çözmekten keyif alabilirsin. Yavaşlamak ve kendine tempo ayarlamak için iyi bir zaman; bunu yaptıkça her şey yerine oturacaktır. Ayrıca hedefler ve stratejiler üzerine sağlıklı sohbetler için de uygun bir dönem.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, kişisel hayatında ve yakın ilişkilerinde barışı korumak ve uyumu sağlamak için genellikle oldukça motive olursun. Ancak işine veya görevlerine de büyük bir keyifle bağlısın ve herkese hak ettiği dikkati vermek zor olabilir. Kendine biraz esneklik tanımak ve işleri basitleştirmek en iyisi olabilir. Aslında, her şeyi yapma isteğinin ötesine geçip normal bir tempoyu kabul ettiğinde, bugünün enerjileri düşüncelerini düzenlemek için oldukça güçlü. Şu anda gerçekleşen iletişimler, kendini merkeze almanı sağlamaya yardımcı olabilir. Başkasının bakış açısı, seninkinden çok farklı olsa bile, bugün kendi perspektifini güçlendirecektir.




