15 - 21 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta inanılmaz etkileşimli bir haftaya giriyoruz. Gezegenler belki de ay’ın toplam açılarının büyük çoğunluğunu bu hafta yapacak. Hafta Venüs Mars altmışlığı yani uyumlu etkileşimi ile başlıyor. İkili ve sosyal ilişkiler açısından oldukça iyi. Enerjimizi sosyallik ile harcıyoruz. Ayrıca aksiyonlarımızda da bir estetik, bir diplomasi var. İkili ilişkilerin tutkusu yüksek.

Hafta ortası Merkür Satürn karşıtlığına gittikten sonra Terazi burcuna geçiyor. Bu zihnimizde bir baskı, zihinsel sorumluluklar ve pesimist yani kötümser düşünceler ile alakalıdır. Karşıtlık zorlayıcı bir açıdır. Ardından Merkür diplomasi ve tatlı dilin yükseldiği, uyumu Terazi burcuna geçecek. İletişimimiz bu ölçüde şekillenecek. Hemen arkasından Merkür Neptün ile karşıtlık yapacak. Aslında bunu Satürn karşıtlığı ile birlikte düşünebiliriz. Her ne kadar zihnimiz gerçekçi olsa da bir miktar hayalcilik, yanlış düşünme ya da düşüncelerin saptırılması, aldanma, fazla idealize etme risklerinin olduğu da bir dönem. Yani sorumluluklar fazlasıyla karmaşık bir şekilde gelebilir bu da bizi biraz negatif düşüncelere yönlendirebilir.

Merkür sonrasında Uranüs ve Plüton ile uyumlu etkileşime girecek. Aslında bunların hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Yukarıdaki etkilerle birlikte zihnimizin yaratıcılığı ve derinleşebilme kabiliyeti de çok yüksek. Zorlanma ve kaosla gelebilecek güzel dönüşümler, yenilikler, yeni fikirler bu haftanın en belirgin konusu. Haftanın en belirgin aktörü de Merkür. Haftanın sonunda da çok önemli bir Güneş tutulması var, yazısı ayrıca yayında olacak.

Bunun dışında Venüs de Başak burcuna geçecek ve geçer geçmez Uranüs ile kare yapacak. Bu hafta başının güzel sosyal ve ikili ilişki etkisini biraz değiştirebilir, aslında negatif anlamda değil ama fazlaca sürprizli ve değişkenlik anlamında etkileyebilir. Venüs Başak burcuna geçince ilişkilerimiz biraz daha zor beğenen, eleştirisel bir hal alacak. Merkür ve Venüs’ün bu geçişleri yaklaşık 3 hafta sürecek.

Son olarak da tutulma günü, tutulmayı da çok etkileyecek bir Güneş Satürn karşıtlığı var. Bu aslında oldukça zor bir etki. Yine sorumlulukları artıran, negatif düşünceleri artıran bir etki.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Ay’ın oldukça güçlü olduğu bir burç. Ailemizle sevdiklerimizle olmak istediğimiz biraz kapalı bir gün. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok.

Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Jüpiter ile kavuşacak ve bu aslında harika bir etki. Duygusal olarak çok güvenli, şanslı hissettiğimiz çok sosyal bir gün. Ayrıca Güneş ile de Ay uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz de oldukça iyi. Karşı cinsle ve ailemizle çok iyi anlaştığımız bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenimizin yine yüksek olduğu, dışarıda, sahnede olmak istediğimiz bir gün. Bugün biraz egosal çatışmaların getirdiği krizler yaşanabilir. Ay Plüton ile karşıt açı yapıyor. Fakat bunu diplomasi ve iletişim ile çözebiliyoruz, kendimizi ifademiz ve iletişimimiz oldukça güçlü. Ay Merkür ile uyumlu etkileşimde. Ayrıca bugün Ay Satürn ve Neptün ile de uyumlu etkileşimde. Empati ve sezgi gücümüz, sorumluluk bilincimiz de oldukça yüksek. Hem çalışkan hem yaratıcı bir gün.

Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay’ın etkileşimi yok. Yine özgüvenli ve sosyal bir gün.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor Aslan burcundayken yine Uranüs ile sert, Venüs ve Mars ile uyumlu açı yapacak. Akşama doğru da Başak burcuna geçecek. Daha iş ve sağlığa odaklı bir akşam geçireceğiz. Uranüs ile sert etkileşim günü sıkılgan, çok sürprizli ve fazla değişken bir hale getirebilir. Venüs ve Mars ile uyumlu açısı ise günü oldukça sosyal bir hale getirecek. Hem enerjik hem de diplomatik becerimiz, iletişim becerimiz oldukça yüksek.

Cumartesi

Ay Başak burcunda ilerliyor. Yine sağlık ve sorumluluklara odaklandığımız, temizliğe odaklandığımız bir gün. Çok sosyal bir gün olmayabilir. Bugün Ay’ın belirgin bir açısı yok.

Pazar

Tutulma günü!. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay bugün birçok gezegenle açı yapacak. Jüpiter, Uranüs ve Plüton gezegenleri ile uyumlu açılar var. Değişim tetikleyici bir gün. Odağımız ve yaratıcılığımız yüksek. Güneş ile kavuşumda, bu tabii ki tutulma formasyonu. Satürn ve Neptün ile de karşıt. Yani kısacası kaotik sorumlulukların olduğu ve bu sorumlulukların üstesinden gelerek güçlü dönüşümlere gidebileceğimiz bir dönemin ilk günü diyebilirim. Oldukça oktavı yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

