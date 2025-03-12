14 Mart Başak Burcunda Ay Tutulması ve etkileri

14 Mart Başak Burcu'nda Ay tutulması bizi nasıl etkileyecek? 14 Mart Ay Tutulması'nın genel etkilerini Astrolog Korhan Kılınçkaya yorumladı.

14 Mart Başak Burcunda Ay Tutulması ve etkileri
Astroloji
Giriş: 12 Mart 2025 07:49 Güncelleme: 12 Mart 2025 07:50
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Esenlikler. 14 Mart saat 9:54’te Başak burcunun 23. Derecesinde bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu oldukça önemli bir tutulma ve tüm Mart ayını etkileyecek bir durumda. Geçtiğimiz günlerden itibaren etkileri hissedilmeye başlanmıştır. Her ne kadar Başak tutulması da olsa Balık burcundan çok çok fazla etki alıyor. Sonuçta Ay tutulmaları Güneş Ay karşıtlığıdır ve tetiklenen bir burçtan çok bir akstır. Başak Balık aksı hizmet aksıdır. Çalışmak, detaya girmek, sorgulamak ile kendini feda ederek, sorgulamadan, inancın gücü ve ilhamın motivasyonu ile hizmet etmek arasındaki farktır. Bu dönemde karşımıza angarya olarak çıkabilecek işler, iş yoğunlukları, sağlık gereksinimleri gibi konular biraz başımızı ağrıtabilir ve bizden biraz Balık fedakarlığı bekleyebilir.


Satürn an derecesine çok yakın. Fedakarlık gerektiren sorumluluklar bu dönemin konu başlıklarından diyebilirim. Öyle ki evet Başak sorgulayıcılığı içerisindeyiz fakat bazı konuları da sorgulamadan, teslim olarak yapmamız gerekecek. Ayrıca karmaşa ve kaos da dönemin önemli konularından. Şu dönem konusuna da açıklık getirelim. Ay Tutulmaları içinde bulunduğumuz ay için çok belirginlerdir. Bir sonraki Ay tutulmasına kadar da etkileri görünür ama Güneş tutulmaları kadar aylarca etkili değildir. Kaos ve karmaşadan bahsetme sebebim Neptün’ün an derecesine olan açısı. Neptün Balık’ta çok güçlü ve ortalığı çok karıştırıyor, çok fazla bizi kaçışa çekiyor. Bu dönemde ya teslim olarak gerekli disiplini alacağız ya da disiplinden kaçarak karmaşaya, kaosa ve melankoliye düşeceğiz. Bu çok açık.


An derecesi Mars ve Uranüsten de uyumlu açılar alıyor. Bu da kaotik olduğu kadar da sürprizli olabilecek, bizi zincirlerimizden özgürleştirecek etkiler barındırıyor demektir. Ayrıca her ne kadar Mars Yengeç'te güçsüz de olsa duygusal olarak motivasyonumuzun aşırı derecede yükselebileceği ve bunu güç olarak kullanabileceğimiz bir dönemin de içerisindeyiz. Yani aslında dalgalı denizdeyiz, ortalık sisli ama rüzgar da arkamızda. Tek yapmamız gereken disipline teslim olmak.


An haritasının 11. Ve 5. Evleri belirginleşiyor. Tutulma derecesi 5. Evde. Bu da işin içerisinde biraz sosyallik, arkadaşlar ve aşk ya da flörtler arasındaki çelişki, ya da belki de çocuklar için yapmamız gerekenler ile arkadaşlarımız ya da gelecek hedeflerimiz arasındaki çelişkiden bahsedebiliriz. Her durumda ben ve biz arasındaki karmaşa ve biraz biz’e teslimiyet gerektiren de bir durum oluşacak gibi.


An haritasında yükselen burç Boğa. Parasal konular da bu dönemde oldukça belirgin gibi. An haritasının tam yükselen çizgisinde Uranüs tepe Noktasında da Plüton olması işleri aslında biraz daha geriyor. Aslında dönem oldukça melankolik ve biraz da zorlu. Zorlayıcı değişimler, teslimiyet, belki istemediğimiz değişimlerin üzerimizdeki baskısı bizi fazlasıyla etkiliyor.


Son olarak CAPULUS sabit yıldızının da etkili olduğunu görüyorum. CAPULUS biraz agresif bir enerjiyi barındırı ve biraz da negatif taraftadır. Bu dönemde fazla duygusallık, yanlış anlama, alınganlık yüzünden çıkabilecek agresyona da dikkat etmek gerekli. Bütün bunları topladığımızda biraz zorlayıcı bir Ay tutulması bizi bekliyor.


Başak Burcunda Ay Tutulması: Hayat beklemez!
Başak Burcunda Ay Tutulması: Hayat beklemez!




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