14 Mart 2025 Başak Burcunda Ay Tutulması: Hayat beklemez!

Yılın ilk Ay Tutulması; tamamlanmalar, kapanışlar, arınmalar yaratarak bizleri yepyeni bir yolculuğa hazırlıyor. Bu süreçte kökten uca, tepeden tırnağa iyileşmeye, canlanmaya, yenilenmeye davet ediliyoruz. Bedenimize, ruhumuza, zihnimize iyi gelmeyen, kadersel yolculuğumuzla uyuşmayan, bizi ilerlemekten alıkoyan ve ağırlaştıran her şey daha da görünür olarak bize kendini fark ettirmeye hazırlanıyor. Bu tutulma sırasında durup yaşamımızın ve eylemlerimizin en derin ihtiyaçlarımızla ne kadar iyi geldiğini düşünmeye çağrılıyoruz. Sorumluluklarımızı, işimizi, görevlerimiz ve rutinlerimizi yaparken ne hissettiğimizi anlamaya ve ruhumuzu ne kadar beslediğini görerek yaşamımızı şekillendirmeye ilerliyoruz.

Bu tutulmada; beşeri zihnimizden daha büyük bir düzen olduğunu ve birliği hatırlamak, yaşama ve ilahi döngüye güvenmeyi öğrenmek üzere; kontrol etmeye çalıştığımız, zorladığımız, bize uygun olmadığı halde ısrar ettiğimiz yerlerde aslında korunmak üzere durduruluyoruz. Bu süreçte olana ve olmayana elimizden geleni yaptıktan sonra güvenmek, bizim için en güzelini yaşamımıza getirecektir. Engellenme, iptal, durağanlık ve gecikmelerin olduğu yerde sadece yavaşlamaya izin vermeli, kaygı, korku ve kontrol ihtiyacında olduğumuz yerleri fark ederek zihnimizi biraz rahatlatmalıyız.

Bu süreçte ilişkilerde sağlam bağlarınız varsa ilişkiniz daha da güçlenebilir, derinleşebilir, iyi ve kötü günde birbirinizin ne kadar yanınızda olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ancak fedakarlık dengelerini gözden geçirmek, ebeveynlik yaptığımız yerleri fark etmek tüm ilişkilerde çok önemli olabilir. Karmik dersleri tamamlanmış ve sağlıklı olmayan, zihni yoran ilişkilerde ise sona gelinebilir. Ve ruhu söz vermiş, uzun zamandır bekleyen kişiler ruh eşi & ruh ikizi buluşmaları yaşayabilirler.

Eğer kendini hayat sahnende parlamak için hazır hissetmiyorsan, hayallerini yaşamak için 'mükemmel' olmayı bekliyorsan, kendini bilgi bombardımanına tutup, en doğru, en uygun kalıplara girdiğinde adım atmayı düşünüyorsan, kendini eleştiriyor veya yetersiz buluyorsan, unutma; hayat beklemez. Bu süreçte kendini sıkıştırdığın kalıpları, kendine yük edindiğin sorumlulukları, yargılar ve korkular yüzünden ilerleyemediğin konuları fark et. Bırak, bazen de dağınık kalsın. Unutma, hangi düzeni beslersen onu devam ettirirsin. Bu defa, tüm doğallığınla çık hayat sahnene. Hayatla beraber aktığında onun sana karşı değil, seninle birlikte olduğunu göreceksin.

Dünyada;

Bugünler; diyet, detoks yapmak, bedenimizi arındırmak, sağlıksız alışkanlıklardan kurtulmak için çok uygundur. Ancak dünyada sağlıklı olarak bilinen ancak sağlıksız olduğunu öğreneceğimiz gıdalar ortaya çıkabilir. Sağlıklı ve organik gıda bulmak zorlaşabilir ve bu konuda ifşalar olabilir.

Sağlıkçılar, sağlık sektörü, DSÖ, ilaçlar, iş düzeni, öğretmen ve çalışan hakları, çalışma saatleri değişimi, araç alım- satımı, e-ticaret ile ilgili kararlar, iş ve yönetici değişimleri söz konusu olabilir. Salgınlar ve hastalıklar artarak şifalanma döngüsü yaratabilir. Bazı hastalıklara çare bulunabilir. Sıvılarla, salgınla ve bazı hastanelerle ilgili gerçekler ortaya çıkabilir.

Volkan patlamaları ve sismik hareketler yaşanabilir. (Özellikle ülkemizin Batı bölgesi)

Denizler, deniz sınırları, gemiler, tsunamiler, boğulmalar, sert rüzgarlar ve yağışlar gündeme gelebilir.

Eski, bozuk, kırık, fazla eşyalardan kurtulabiliriz. Bedenimizi ve ruhumuzu iyileştirmek üzere maneviyatımıza önem verebilir, kabuğumuza çekilerek kendi öz bakımımıza odaklanabiliriz.

Dolandırıcılıklara ve kandırılmalara çok dikkat etmemiz gerekebilir.

Doğal güzelliğe ve sadeliğe daha çok önem verilebilir.

Fiziksel ve ruhsal dengemizi bozan kişi ve yerlerden uzaklaşabiliriz.

Gözden kaçan, fark edilmeyen detaylar daha görünür olabilir. Ve değişimlerin sırrı burada gizli olabilir.

Spiritüel alanlar, tarot, astroloji gibi faaliyetlerde yeni düzenlemeler olabilir. İnançları ve maneviyatı kötüye kullanan kişilere dikkat etmemiz gerekebilir.

Suriyeliler, göçler, Rusya ve sert hamleleri, dini kişilikler, sanatçı vefatları, bir liderin güçten düşmesi veya vefatı gündeme gelebilir.

Sağlıkta; alerjiler, bağırsak sorunları, anksiyeteler, takıntılar, akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları tetiklenebilir.

Tutulma; 14 Mart tarihinde saat 06:54’te (tr) Başak burcunun 23 56’ derecesinde Kanlı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek. Herkese mutlu bir tutulma döngüsü dilerim!

Burçlara etkileri:

Koç: Ay Tutulması; günlük yaşam düzenini aydınlatıyor. Bugünlerde beden ve zihnin arasındaki hassas dengeyi yeniden kurmaya çağrılıyorsun. Canlılığını solduran alışkanlıklardan kurtulmaya, diyet ve spora, fiziksel ve ruhsal sağlığına iyi gelmeyen yerler ve ilişkilerden özgürleşmeye çağrılıyorsun. Bu döngüde yeni bir yaşam tarzı oluşturacaksın. Bu durum bir anda ani değişimler yapmakla ilgili değil, küçük adımlar atmakla, sürdürülebilir yeni bir düzen yaratmakla ilgilidir. Dinlenmeye izin verdiğinde daha iyi bir düzende olduğunu, daha üretken ve yaratıcı olduğunu göreceksin. Ağırlıklarını geride bırak ve böylece bolluk ve huzurun yaşamına zahmetsizce akmasına izin ver.

Boğa: Ay Tutulması, hayat sahneni aydınlatıyor. Şimdi; kendini özgürce ortaya koymaya, kendin olabilmeye, seni gerçekten canlı hissettiren şeyin ne olduğunu hatırlamaya çağrılıyorsun. En son kendini nerede bıraktın? Bugünlerde; sanat, aşk, romantizm ve eğlence ile ilgili konular gündemine gelebilir. Tüm bunlardan keyif almak yerine sıkıştığın kalıpları ve kaygılarını görebilirsin. Ruh katmadığın ve gönlünce kalbinden geçeni yaşayamadığın yerlerde yargılanma korkularını fark etmelisin. Seni kısıtlayan ilişkilerden özgürleşmeli, böylece kalbin için doğru olana yer atmalısın. Bu döngüde çocuk sahibi olmak veya çocuğunun enerjisinden ilham almak gündemine gelebilir. İster günlük yaşam, isterse sanatsal bir alan, sosyal medya, proje ne olursa olsun, kendi hayat sahnene yalnız kendin olarak çıkmalısın.

İkizler: Ay Tutulması, köklerini aydınlatıyor. Seni gerçekten neresi evinde gibi hissettiriyor? Çocukluk geçmişin bugününe nasıl etki ediyor? Bu döngü geçmişin şimdiki zamanınla buluştuğu, duygularını şekillendiren koşullandırma ve ata karmalarını fark etme, kendini durdurduğun kalıplarından arınma zamanındır. Artık sana hizmet etmeyen geçmişindeki konulara tutunmayı bırakmalısın. Aynı zamanda; aile ilişkilerini gözden geçirebilir, iyileştirebilir, anlaşılma ihtiyacını dile getirebilir, fedakarlıklarını dengeleyebilirsin. Büyümeni, kariyerini ve gelecek hayallerini desteklemeyen konuları daha net görebilirsin. Bu süreçte biraz içe dönmeye ve topraklanmaya izin ver. Güvende olduğun, görüldüğün ve anlaşıldığın yerlerde çiçek açacağını unutma.

Yengeç: Ay Tutulması, hayat pencereni aydınlatıyor. Bugünlerde kendini anlatmak için fazla çaba harcadığın yerleri fark edebilir, yalnız anlaşıldığın yerlerde kendini ifade etmeye çağrılabilirsin. İlerlemene, ufkunu genişletmene ve keşfetmene engel olan düşünce kalıpların daha görünür olabilir ve kendi zihin koşullandırmalarını, çevrenin yargılarını aşarak ruhunu özgürleştirebilir, öğrenmek ve deneyimlemek istediklerinin peşine düşebilirsin. Kişisel gelişimine katkı olmak sana iyi gelebilir, seyahat ve eğitim gündemleri yaşayabilirsin. İletişim sadece konuşmakla ilgili değildir; bağlantı kurmakla ilgilidir. Sözcüklerinin gücü her şeyi iyileştirebilir ve açık iletişim ilişkilerine derinlik katabilir. Şimdi kendi şarkını özgürce söyleme zamanlarındasın.

Aslan: Ay Tutulması, değerlerini aydınlatıyor. Unutmamalısın ki, değerlerin; yalnızca emeklerin, kazançların ve üretkenliğin değildir. Yarattığın şeyden elde ettiğin anlam, tatmin ve ilhamdır. İçinde ruh olmayan maddi kazançların yalnızca günü kurtarır. Ancak aşkla yaptığın her şey sana bolluk bereketle döner. Bu süreçte emeklerinin karşılığını alabilir ve onları hızla tüketmek yerine uzun vadeli düşünmeye ve birikime çağrılabilirsin. Seni mutlu edecek olanın yüzeysel dünyevi değerler, alışveriş, yeme içme değil, ruhuna da hitap eden şeyler olduğunu fark edebilirsin. Sahip olduklarına tutunmak veya kaygıyla çalışmak seni yorabilir. Yalnızca kendinden verdiğinde sana değer vereceğini düşündüğün kişilerle olan dengelerini gözden geçirebilirsin. Bu süreçte dünya üzerinde senin için gerçekten önemli olanı bulmalı, kendini almaya da açmalısın.

Başak: Ay Tutulması, tüm benliğini aydınlatıyor. Odağını; kim olduğuna, kendini nasıl ortaya koyduğuna, duruşuna çeviriyor, özünle daha uyumlu bir dünya yaratmaya hazırlanıyorsun. Kendini tüm doğallığınla yaşıyor musun, yoksa dış beklentilere uyum sağlamak adına kendinden uzaklaşıyor, sürekli fedakarlıklar yapıyor, kendini anlatmak için yorucu çabalar mı harcıyorsun? Artık sana hizmet etmeyen hiçbir kalıba uymak zorunda değilsin. Kendinde ihmal ettiğin yerleri görmeli, kendine iyi gelmeye dönmelisin. Öte yandan geçmişte yaşadıklarının getirdiği korku ve kaygılarla kendini yalnızlaştırmamalı, her şeyi tek başına çözeceğine inanarak koşulsuz sevgi, aşk ve destekten uzaklaşmamalısın. Özünü koruyarak kurduğun her bağ, seni sana daha da yakınlaştıracak.

Terazi: Ay Tutulması, bilinçaltının derinliklerine ışık tutuyor. Şimdi görünmeyen detayları görmeye, gizli saklı olanı fark etmeye, ortaya çıkmayı bekleyen ilham gücünü kucaklamaya hazırlanıyorsun. İlerlemenin yalnızca koşmaktan ve eylemlerden gelmediğini, aynı zamanda içsel mutlululuğunla da bağlantılı olduğunu görmeye davet ediliyorsun. İç dünyanda hangi kalıplar, korkular dolaşıyor? Hangileri seni hayallerinden alıkoyuyor? Hangileri kaygı yaratarak bedensel sağlığını bozuyor? Ruhuna iyi geldiğinde ve onu iyileştirdiğinde, yaşamının ve sağlığının da iyileştiğini görecek; geri çekilip ne yapmak istediğine baktığında, gerçek özünle daha derinden bağlı bir geleceğe yol alacaksın.

Akrep: Ay Tutulması, hayallerini aydınlatıyor. Hayallerin, isteklerin ve ideallerin için sahip olduğun düşünceler zihninde ağırlık yapıyor olabilir. Onları hayata geçirmenin riskini almadıkça, hep geleceğe özlem duyuyor halde kalabilirsin. Artık kalıplara ve çevrenin yargılarına uymak, herkes için mükemmel olmak için beklemeyi bırakmalı, sahneye çıkarak hayallerini somut gerçeğe dönüştürmelisin. Şimdi içinde bulunduğun çevrelerin de hayat yolunla uyumlu olup olmadığını fark edecek, seni yükselten, ilham veren ve vizyonunu paylaşan insanlarla bağ kurmaya çağrılacaksın. Niyetin ne kadar netse, hayallerini o kadar yaşamına çekebileceksin.

Yay: Ay Tutulması, geleceğini aydınlatıyor. Şimdi biraz geriye adım atmalı ve kariyer yolunu, uzun vadeli planlarını, hedeflerini nasıl ortaya koyduğunu gözden geçirmelisin. Kendin için belirlediğin yolculukla gerçekten uyumlu musun yoksa yaşam koşulları ve dikkatini dağıtan diğer şeyler seni amacından uzaklaştırdı mı? Bu döngü seni kalbinin gerçek arzularını hatırlamaya ve eski ilham dolu enerjine yeniden kavuşmaya davet ediyor. Dışsal baskı ve beklentileri geride bırakmalı, kendini kaybolmuş ve belirsizliğe adım atıyormuş gibi hissettiğin anlarda durup eski tutkularını canlandırmalısın. Gerçekten kendin gibi hissettiğin bir gelecek yaratmaya doğru ilerliyorsun.

Oğlak: Ay Tutulması, sınırlarının ötesini aydınlatıyor. Kendi sınırlarını aşamadığın her yerde takılı kaldığın ayrıntıları fark etmeye davet ediliyorsun. Bu süreçte seni olduğun yerde tutan yargı, inanç ve anlam arayışlarını fark etmeli, yaşama daha geniş bir pencereden bakmalısın. Bu döngüde seni özgürleştirecek ve yenileyecek; seyahat, eğitim fırsatları veya renkli insanlar karşına çıkabilir. Uzaklarda yaşayan sevdiklerinle daha derin bağlar kurabilirsin. Yaşamın işaretleri ve rüyalarından rehberlikler alabilirsin. Merakın, korkunun yerini almasına izin ver ve daha önce keşfetmeye cesaret edemediğin ufuklara doğru aç yelkenlerini.

Kova: Ay Tutulması, ruhunun derinliklerini aydınlatıyor. İçinde yükselmeyi bekleyen arzuların, tutkuların, isteklerin aynı zamanda seni durduran korkuların ayaklanıyor. Seni gerçekten neyin harekete geçirdiğini hatırlamaya çağrılıyorsun. Bu döngüde, kendine; gerçekten değer verdiğin şeylerin peşinden gitmeye izin vermeli, ister bir fikir, ister bir poje, isterse bir yer olsun, kendini durdurmak yerine yola çıkmalısın. Alanını negatif kişi ve düşüncelerden korumalısın. Bu süreçte kendi değerlerini yaratmak, yeteneklerine güvenmek, potansiyelini açığa çıkartmak ve sevdiğin işi yapmak, bolluk bereketle sana dönecek. Aynı zamanda bir sağlık probleminden kurtulabilir, mali konularla ilgili bakış açını değiştirebilirsin.

Balık: Ay Tutulması, ilişkilerini aydınlatıyor. Kendinle olan ilişkini gözden geçirerek, ilişkilerini güzelleştirmeye davet ediliyorsun. Bugünlerde ruhunu, kalbini, sevme ve sevilme ihtiyacını beslemeyen ilişkiler daha görünür olurken, bu bağlardan özgürleşebilirsin. Beklediğin koşulsuz sevgiyi önce kendine vererek, yaşamına sevgiyi çekebilirsin. Bu durum, bir süre yalnızlığını kucaklaman anlamına gelse de, ruhunla daha uyumlu bağlarla yükselmek için kendine iyi geldiğin zamanlar yaratmalısın. Gerçek ve derin bağlar; ışığını yükselten, kaygılarını tetiklemeyen, doğru fedakarlık dengelerinin kendiliğinden aktığı, sana ilham veren ve kendini daha çok sevmeni sağlayan bağlardır.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi