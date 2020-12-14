14 Aralık Yay Burcu’nda Güneş Tutulması

Merhaba. Yılın son tutulması 14 Aralık 2020 İstanbul saatiyle 19.16’da Yay burcunda gerçekleşecek. İki hafta önce yaşadığımız İkizler burcundaki Ay Tutulması ve Yay burcundaki bu Güneş Tutulması 2021’in ilk 6 ayı üzerinde belirleyici olacaklar.

İkizler ve Yay burcu astrolojide birbirini tamamlayan burçlardan bir tanesidir. Benzer konuların iki farklı yönünü temsil ederler. İkizler kısa yolculuklarken, yay uzak yolculuklardır. İkizler günlük yüzeysel bilgi iken yay akademik ve ilahi bilgiyi temsil eder. İkizler eğitimin erken yaşları iken Yay üniversite ve yükseköğrenimimizdir. İkizler sorgulayıcı sol beyin, Yay inançlı sağ beyindir. Yani iki burç da eğitim, yolculuklar ve bilgi konusunun iki farklı yüzüdür.

2021’in ilk yarısı tüm bu konularla ilgili gelişmeler yaşayacağız. Elbette bu tutulmanın an haritası sadece Yay burcunun temsil ettiği konulardan fazla şey söyleyecek.

Tutulma haritalarında öncelikli olarak baktığımız konulardan bir tanesi hangi ay düğümü tarafında gerçekleştiğidir. Tutulmalar genellikle Ay düğümlerinin olduğu tarafta gerçekleşir ve Zodyak derecesi olarak düğümlere yakın olurlar. Kuzey taraftaki biraz daha kolay akışı temsil ederken Güney taraf biraz daha zorlayıcı bir akışı temsil eder. İkizler Ay Tutulması kuzey taraftaydı ve kolay akışı temsil ediyordu. Yani ikizler konuları olan haberleşme, kısa yolculuklar, ilköğrenim gibi konular yılın ilk yarısı biraz daha kolay akacak fakat Yay Güneş Tutulması güney tarafta gerçekleşiyor. Bu biraz daha zorlayıcı bir enerjiye işaret ediyor. Yani yükseköğrenim, uzak yolculuklar, inançlar gibi konular için biraz daha zorlayıcı bir dönem olacak diyebiliriz.

Fakat haritadaki tek etki bu değil elbette. An haritasının yükselen burcu Yengeç ve tutulma haritanın sağlık, askerler, işçiler ve iş hayatını temsil eden 6. Evi’nde gerçekleşiyor. Ülkemiz haritasının da yükselen burcu Yengeç olduğu için hem an haritası hem ülkemiz haritasında bu tutulmanın konuları çoğunlukla sağlık ve iş dünyası ile alakalı geçecek diyebilirim.

Güney ay düğümüne yakın olduğu için zorlayıcı etkiler de olsa tutulma derecesi Koç burcunda güçlü olan Mars’tan olumlu bir açıya sahip. Yani belli zorlanmalarla birlikte yüksek bir motivasyon, enerji ve mücadele de söz konusu. Bu mücadele oldukça yapıcı bir mücadele ve yüksek girişkenliğe sahip.

Benim öngörüm COVID aşısı ile ilgili gelişmeleri konu alan bir tutulma olacak. Bu dönemde aşı ülkemizde de uygulanmaya başlayacak ve belli bir iyileşme kaydedilecek. Çünkü çok ilginç bir şekilde “iyileşme arzusu” anlamına gelen RAS ALHAGUE sabit yıldızı tutulma derecesi ile kavuşumda!. Ayrıca Yükselen derecesi CANOPUS sabit yıldızı ile kavuşumda ki bu yıldız oldukça olumlu etkilere sahip “yeni yollar bulma” anlamına geliyor.

Zamanlama açısından önümüzdeki sene Mayıs ve Haziran ayları dikkat çekici. Bu dönemlerde yukarıda bahsettiğim konularla ilgili karışıklıklar, kaotik durumlar ve endişe yaratacak durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca Nisan ayı da bu konularda oldukça hareketli geçecek. Gerginlik ve agresyon yaratacak durumlar için Nisan ayı önemli olacak.

Son olarak belirtmek istediğim önemli konu ise, bu etkileri bir önceki İkizler Ay Tutulması ile kombine ederek düşünmemiz gerekiyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Yılın ilk yarısında eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Ayrıca aile ilişkileriniz, ebeveynleriniz, eviniz ve gayrimenkul ile ilgili konular bu tutulmanın odağında.

Yükselen Boğa

Yılın ilk yarısında yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular gündeme gelecek. Ayrıca akrabalarınız ve kardeşlerinizle ilgili konularla birlikte iletişiminiz de hareketlilik kazanacak.

Yükselen İkizler

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili konular olacak. Ayrıca sahip olduklarınız, alacak verecek konuları, yeni gelirler elde etme ile ilgili konular, maaşınız veya geliriniz konuları da ön plana çıkacak.

Yükselen Yengeç

Yılın ilk yarısında sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca görünüşünüze de daha fazla odaklandığınız, hayatınızda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem.

Yükselen Aslan

Yılın ilk döneminde kendinize ve sağlığınıza odaklanmakla birlikte aşk ve flörtlerinizle ilgili konular ve sahnede olmak sizin için önemli olacak. Spor yapıyorsanız bu dönemde daha çok ağırlık verebilir, fayda alabilirsiniz.

Yükselen Başak

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular ev, aile ve ebeveynler ile ilgili konular olacak. Ayrıca insan grupları, takımlar, arkadaşlarınız ve sosyalleşme ile ilgili konular da ilk yarının önemli konuları arasında.

Yükselen Terazi

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar ile birlikte başarı ve kariyer ile ilgili olacak.

Yükselen Akrep

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular finansal konular, sahip olduklarınız, akademik eğitim, uzak akrabalar, uzak yolculuklar ve yabancılarla ilgili konular gündeme gelecek.

Yükselen Yay

Yılın ilk yarısında kendinizle ilgili konulara, sağlığınıza, görünüşünüze odaklanacaksınız, ayrıca borçlar ve alacaklar, eşin veya ortağın gelirleri konusu da ön plana çıkacak.

Yükselen Oğlak

Yılın ilk yarısında biraz daha izolasyonla ilgili, kendi iç dünyanızla ilgili konulara, iç konuşmalarınıza odaklanabilir, düşüncelerinizi olumlu yönde değiştirme ve iyileştirme fırsatını yakalayabilirsiniz, ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları da hareketlenecek.

Yükselen Kova

Yılın ilk yarısında gruplar, çalışma takımları, sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişiminiz oldukça yüksek olacak. Ayrıca sağlık, iş hayatınız, iş arkadaşlarınız ve varsa ev hayvanlarınız ile ilgili konular gündeme gelecek.

Yükselen Balık

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular iş, kariyer ve hedefleriniz ile ilgili konularla birlikte flörtleriniz, aşk ilişkileri, spor ve egzersiz konuları, varsa çocuklarınız ile ilgili konular harekete geçecek.

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