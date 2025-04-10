14 - 20 Nisan 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Oldukça enteresan, burç geçişlerinin çok olduğu fakat gezegensel etkileşimlerin az ve öz olduğu bir haftaya geçiyoruz. Merkür Neptün ile kavuştuktan sonra Neptün Mars ile bir altmışlık uyumlu açı yapacak. Merkür Neptün kavuşumu oldukça aldatıcı olabilir, bu hafta yanlış anlaşılmalara biraz dikkat etmek gerekiyor. Zihinsel olarak sıkılgan ve kaçışlara meyilli olabiliriz.

Mars Neptün uyumlu açısı ise hedefler yolunda ilerlerken sezgimizin de bize destek olacağı zamanlara girdiğimizi gösteriyor. Bu açı tam kalbinin sesini dinleme ve harcanan enerjiyi ona göre kanalize etme açısı diyebilirim. Bu dönem yeni başlangıçlar, girişimler, cesaret gösterilmesi gereken konular için oldukça uygun.

Burç geçişleri ise Merkür’ün Koç’a Güneş’in Boğa’ya, Mars’ın da Aslan burcuna geçişi olacak. Merkür ve Güneş her ay burç değiştirdikleri için en önemli burç geçişi Mars Aslan gibi görünüyor. Nihayet Mars alıngan ve gereksiz tepkiler gösterebilecek Yengeç burcundan çıkıyor. Tabi bu yengeç burcunun böyle olduğu anlamına gelmez ama Mars Yengeçteyken böyle bir karaktere bürünebilir. Şimdi ise çok daha özgüvenli, neşeli ve rahat Aslan burcuna geçiyor. Kendi doğasını çok daha fazla yansıtabiliyor. Artık biraz daha egomuz yönünde bencil hareket ettiğimiz, daha dominant kararlar aldığımız, dominant davranışlar sergileyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ego çatışmaları bu dönemin negatif bir etkisi. Önümüzdeki 2-3 ay bu etki altında olacağız.

Merkür Koç burcuna girerek tekrar zihinsel süreçleri hızlı ve direkt hale getirecek. Güneş’in de Boğa’ya geçmesi daha sakin, özgüveni yüksek, elindekilerle huzurlu bir döneme girdiğimize işaret ediyor. Tüm etkileri göz önüne aldığımızda bu hafta itibariyle belirgin bir şekilde daha özgüvenli daha iyimser bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Hafta Ay Akrepte biraz gergin başlıyor diyebilirim. Neyse ki ay’ın çok fazla etkileşimi yok. Biraz gergin, olumsuz hissedebileceğimiz, hırsı ve odağı güce dönüştürebileceğimiz bir gün.

Salı

Ay Akrepteki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Uranüs ile sert bir etkişleşimi var, yine gergin huzursuz ve aniden kriz çıkarabilecek bir gün fakat Ay’ın Venüs ile uyumlu açısı da var, bu krizle birlikte bir diplomasi ve tatlı dili de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Çarşamba

Ay Yay burcuna geçiyor. Bugün hem açılar oldukça olumlu hem de Yay burcu akrep burcuna göre çok daha iyimser ve özgüvenli. Gün içerisinde Merkür ve Neptün ile uyumlu etkileşime girecek olan ay bizi çok iletişimci, etkili iletişim kurabilen, fiziksel olarak hareketli ve çok sosyal bir hale getiriyor. Hayal gücümüz çok yüksek bugün hayal gücü içeren aktiviteler yapılabilir, sinema, tiyatro gibi.

Perşembe

Yine oldukça iyimser bir gün. Ay Yay’a girdiğinden beri kötümserliği dağıttı. Ayrıca Jüpiter ile de bir karşıtlık açı var. Karşıtlık açı her ne kadar abartmaya çok meyletse de yine iyi hissettiğimiz özgüvenli bir gün. Risk bunları abartmakta.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine sabah saatlerinde devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde, akşama doğru Oğlak burcuna geçecek. Bu günün iki tarafı var. Biri biraz zorlu ve sorumluluklara odaklı, diğeri ise yine iyimser özgüvenli ve kendini ifadesi yüksek. Aslında her iki etkiyi de yaşayacağız, Oğlak burcuna geçtiğinde burcun kendisi kötümser fakat açılar daha iyimserleşiyor, yay burcunda sabah saatlerinde yay’ın kendisi iyimser fakat Satürn ile zorlayıcı açılar var. Yani iç içe geçmiş bir gün.

Cumartesi

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay’ın çok fazla açısal etkileşimi yok. Cumartesi de olsa disiplinli, sorumluluklara odaklı bir gün.

Pazar

Bugün de Ay Oğlak. Sorumluluklar hafta sonu da olsa devam ediyor. Bugün ay’ın etkileşimi çok. Ve bu etkilerin hepsi uyumlu. Uranüse, Venüs Satürn kavuşumuna, Merkür Neptün kavuşumuna hepsine uyumlu etkiler yapacak günün tüm saatlerinde. Hem değişik, hem disiplinli, iletişim becerisi yüksek, sosyal bir gün. Bu günü iyi değerlendirelim. Her türlü yeni başlangıç, sosyal aktivite için çok iyi.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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