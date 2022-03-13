14 - 20 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 14 - 20 Mart 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

14 - 20 Mart 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
14 Mart 2022 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta oldukça hareketli görünüyor. Merkür’ün Uranüs ile Venüs’ün Chiron ile ve Güneş ise Plüton ile uyumlu, altmışlık dediğimiz açı kombinasyonunu gerçekleştirecekler. Hafta sonuna doğru haftanın tek sert etkileşimi Venüs’ün Uranüs ile yaptığı kare açı olacak. Merkür ve Uranüs etkileşimi önemli anlaşmalar, entelektüel faaliyetler, yazılar, eğitim gibi konularda yaratıcı yeteneklerimizi üst seviyeye taşırken Venüs’ün Chiron ile etkileşimi ikili ilişkilerde kendimizi güncelleme, yaralarımızı tedavi etme işlevini gösterecek. Güneş’in Plüton ile yapacağı uyumlu açı ise dönüşüm gücümüzü, kendimizi ifade gücümüzü artıracak, ihtirasımız ve odağımız yükselecek. Venüs Uranüs ile kare açıya yaklaştığında ve tam kavuşum gerçekleştiğinde ikili ilişkilerde heyecan fakat kriz, tartışma, kopma riskini de beraberinde getirecek değişik, aksiyonlu günler bizi bekliyor olacak. Olumlu anlamda ikili ilişkilerde renkli bir hafta bizi bekliyor. Ayrıca yazısını ayrıca paylaşacağım 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek bir dolunay yaşayacağız. Bu da iş, hijyen, sağlık rutinleri ile ilgili konuları vurgulayacak.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Haftaya Ay, Aslan burcunda başlıyoruz. Özgüvenimizin yüksek olduğu eğlenceli bir gün. Venüs ve Mars ile yapacağı karşıt açı ile ikili ilişkilerde biraz tartışma riski barındırıyor fakat aynı zamanda tutkulu ve enerjik bir zaman geçireceğiz.


Salı

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün dünden farklı olarak Ay, Satürn ile karşıt açı gerçekleştirecek. Bu da özgüven ile ilgili ikilik oluşturabilecek bir durum gerçekleştirecek. Yani gün içerisinde hem iyi hem kötü hissedebilir, iyi olduğumuzu başkalarına kanıtlama ihtiyacı hissedebiliriz.


Çarşamba

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcunda ilerlemesine devam ederken öğle saatlerinde Başak burcuna geçecek ve sorumluluklarımıza, hijyene, düzeltilmesi gereken işlere ve sağlığa odağımız artacak.


Perşembe

Ay, Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde Ay, Merkür ve Jüpiter ile bir karşıt açı içerisinde olacak. Bu iki açı ile olan etkileşimi de önemli anlaşmalar, eğitim başlangıçları, entelektüel faaliyetler için bu günün iyi bir başlangıç günü olmayabileceğini gösteriyor.


Cuma

Dolunay Günü. Oldukça Neptünyen bir dolunay bizi bekliyor. Ay Başak burcunda Güneş ve Neptün ile karşıt açı içerisinde ve günü çok romantik, bir o kadar da aldanmaya/aldatmaya müsait, yanlış anlamalara açık, kaçışlara ve keyif verici maddelere dikkat etmemiz gereken bir gün olduğuna işaret ediyor.


Cumartesi

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkilerde oldukça güzel bir gün. Ay, Venüs ve Mars ile uyumlu açı içerisinde ve sevgi alışverişi, tutku ve birlikte yapılacak dışarı aktiviteleri için oldukça elverişli bir gün hazırlıyor.


Pazar

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine odağımızda ikili ilişkiler var. Fakat gün içerisinde Ay’ın Plüton ile yapacağı kare açı ile ufak tefek krizler, yüzleşmeler yaşayabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 14 Mart Pazartesi

14 Mart 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kendinizi yeni sulara atılırken bulabilirsiniz. Deneyimlemek, her şeyden önce gelecektir. Yine de bu her türlü hatayı yapmak anlamına gelmez. Bunun yerine, deneyimlemiş kişiler ile tanışıp tartışabilirsiniz. Eğer bu terazinin veren tarafında olabileceğinizi düşünüyorsanız, konuşmaya ve kendinizi ortaya koymaya çekinmeyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda en beklenmedik yerlerden bile destek görebilirsiniz. Bugün yardıma ihtiyacınız olmasa bile, istediğiniz zaman erişebileceğiniz bu destekler için minnettar olmayı deneyebilirsiniz! Bu aynı zamanda çok yaratıcı bir gün olabilir, bu nedenle düşüncelerinizi kaydetmeyi ve ortaya çıkanları görmeyi düşünebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün insanların sizinle paylaşacak yetenekleri ve özellikleri olabilir. Gün içerisinde kendinize dair düşüncelerinizi gözden geçirebilir ve aslına kaç kişinin her şeye rağmen arkanızda olduğunu fark edebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda işlerin biraz zor olduğunu düşünüyorsanız, biraz destek almak için bir veya iki arkadaşınıza ulaşmaktan çekinmeyin. Sizi dinlemek için açık ve anlayışlı insanlar bulabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özellikle şu anda, çabanızın karşılığını gerektiği gibi almayı hak ediyorsunuz. Para odaklı beklentileriniz karşılanmak üzere sıraya alınıyor. Yine de daha fazlasını hak ettiğinizi hissediyorsunuz, şimdi konuşmanız gereken an! Başardığınız şeylerin bir listesini hazırlamak için zaman ayırın ve kendinize biçtiğiniz değeri gereken kişilerden talep edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda umutlarınızın ve hayallerinizin sınırı yok. Gün, zihninizin sınırlarını kaldıracak ve önünüzde ortaya konan tüm muhteşem olasılıkları aydınlatacak. Yeni hedefler belirlemenin ve onlara ulaşabilmeniz için bir saldırı planı oluşturmanın tam zamanı. Küçük düşünmeyin şu anda ne kadar büyük hayal kurarsanız o kadar iyi!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayalleriniz artık çok güçlü, hatta belki de kendini gerçekleştirecek bir kehanet halini alıyor. Zihninizden geçen her şeyi gerçekleşebileceğini göz önünde bulundurarak düşüncelerinizde biraz kısıtlamaya gitmeyi düşünebilirsiniz. Satır aralarını okuduğunuzdan ve ani ilham patlamalarını not aldığınızdan emin olun, çünkü altın değerinde bir şey en beklenmedik anda karşınıza çıkabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Normalde işleri kendi başınıza halletmede veya tüm sorumluluklarınızı yerine getirmede ne kadar iyi olursanız olun, şu anda hayatı tek başınıza omuzlamak zorunda değilsiniz. Arkadaşlık alanınız yükselişe geçiyor ve yolunuza birden fazla yardım eli getiriyor. Geri adım atmaya ve yardım tekliflerini kabul etmeye istekli olun, çünkü belirli bir kişi, tek başınıza üstesinden gelemeyeceğiniz kadar büyük bir soruna mükemmel bir çözüm olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızın muhtemelen takip etmeniz için doğal bir ritmi ve zaman çizelgesi vardır. Bugün, buna özellikle bir vurgu alabilirsiniz ve diğer her şey size başka bir şey söylese bile belirli konularda vücudunuzun ve hayatınızın doğal ritmini dinlemeniz gerekebilir. Hayatınız biraz yoldan çıktıysa, bu enerji altında tekrar yoluna sokabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizden başka kimse sizin yerinize karar veremez. Bugün, hayatınızda son zamanlarda olan olaylara kuş bakışı bakmanıza yardımcı oluyor. İnsanların fikirleri yardımcı olsa da yaşamınıza dair sizde mevcut olan içgörü onlarda olmayacağından, size sandığınız kadar yardımcı olamayabilirler. Size neşe getiren her şeyin peşinden koşabilirsiniz, bu yüzden canınız ne istiyorsa onu yapmaya değer ver.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dünya şu anda sizin için daha yavaş ilerliyor. Bu da insanları ve dile getirilmeyenleri okumayı kolaylaştırıyor. Satırlar arasında ve her zaman açık olmayabilecek şeyleri görmeyi başarıyorsunuz. Bununla birlikte bugün muhtemelen her şey daha yumuşak bir hal alır ve duyguları en özünüzde hissetmenize yardımcı olur. Şu anda bir şeyleri zorlamaya gerek yok. Orada olmanız gerektiği zaman, olmanız gereken yere varacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların bugün sizinle paylaşacakları önemli bir şeyleri olabilir. Bu paylaşım ile birlikte size biraz bilgi ya da sosyal bir fırsat getirecekler ve olayın öznesi muhtemelen hayatınızdaki önemli biri olacak. Mesajları yanıtlamak, aramalara dönmek ve cazip davetlere "evet" yanıtı vermek için çabalayın çünkü muhtemelen bunlar kaçırmak istemeyeceğiniz şeyler getirecek.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Benlik saygısı ve disiplin konuları şu anda denetlenmeye hazır. Kollarınızı sıvayıp işe başlamanız gerekebilir, ancak çabalarınızın ödüllendirilmesini sağladığından buna fazlasıyla değecektir. İşyerinde değersiz hissediyorsanız, bunu değiştirmek için adımlar atmanın zamanı geldi. Kendinizi stres altında test etme ihtimaliniz olabilir ancak başarılı olsanız bile stres altında çalışmak istememek bir seçenektir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yeni başlangıçlar yapmayı biraz ertelemek isteyebilirsiniz, bunun yerine şu an süregelen konuları toparlamak ve hayatınıza bazı konularda düzen getirmek iyi bir fikirdir. Bu süreçte sizi olumsuz eleştirileriyle baltalamak isteyenler olabilir, unutmayın ki birçok planın en zor aşaması bu insanlara kulağınızı kapatmaktır. Bunu başardıktan sonra durdurulamaz olacaksınız.


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