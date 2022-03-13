14 - 20 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta oldukça hareketli görünüyor. Merkür’ün Uranüs ile Venüs’ün Chiron ile ve Güneş ise Plüton ile uyumlu, altmışlık dediğimiz açı kombinasyonunu gerçekleştirecekler. Hafta sonuna doğru haftanın tek sert etkileşimi Venüs’ün Uranüs ile yaptığı kare açı olacak. Merkür ve Uranüs etkileşimi önemli anlaşmalar, entelektüel faaliyetler, yazılar, eğitim gibi konularda yaratıcı yeteneklerimizi üst seviyeye taşırken Venüs’ün Chiron ile etkileşimi ikili ilişkilerde kendimizi güncelleme, yaralarımızı tedavi etme işlevini gösterecek. Güneş’in Plüton ile yapacağı uyumlu açı ise dönüşüm gücümüzü, kendimizi ifade gücümüzü artıracak, ihtirasımız ve odağımız yükselecek. Venüs Uranüs ile kare açıya yaklaştığında ve tam kavuşum gerçekleştiğinde ikili ilişkilerde heyecan fakat kriz, tartışma, kopma riskini de beraberinde getirecek değişik, aksiyonlu günler bizi bekliyor olacak. Olumlu anlamda ikili ilişkilerde renkli bir hafta bizi bekliyor. Ayrıca yazısını ayrıca paylaşacağım 18 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek bir dolunay yaşayacağız. Bu da iş, hijyen, sağlık rutinleri ile ilgili konuları vurgulayacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay, Aslan burcunda başlıyoruz. Özgüvenimizin yüksek olduğu eğlenceli bir gün. Venüs ve Mars ile yapacağı karşıt açı ile ikili ilişkilerde biraz tartışma riski barındırıyor fakat aynı zamanda tutkulu ve enerjik bir zaman geçireceğiz.

Salı

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün dünden farklı olarak Ay, Satürn ile karşıt açı gerçekleştirecek. Bu da özgüven ile ilgili ikilik oluşturabilecek bir durum gerçekleştirecek. Yani gün içerisinde hem iyi hem kötü hissedebilir, iyi olduğumuzu başkalarına kanıtlama ihtiyacı hissedebiliriz.

Çarşamba

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcunda ilerlemesine devam ederken öğle saatlerinde Başak burcuna geçecek ve sorumluluklarımıza, hijyene, düzeltilmesi gereken işlere ve sağlığa odağımız artacak.

Perşembe

Ay, Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde Ay, Merkür ve Jüpiter ile bir karşıt açı içerisinde olacak. Bu iki açı ile olan etkileşimi de önemli anlaşmalar, eğitim başlangıçları, entelektüel faaliyetler için bu günün iyi bir başlangıç günü olmayabileceğini gösteriyor.

Cuma

Dolunay Günü. Oldukça Neptünyen bir dolunay bizi bekliyor. Ay Başak burcunda Güneş ve Neptün ile karşıt açı içerisinde ve günü çok romantik, bir o kadar da aldanmaya/aldatmaya müsait, yanlış anlamalara açık, kaçışlara ve keyif verici maddelere dikkat etmemiz gereken bir gün olduğuna işaret ediyor.

Cumartesi

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkilerde oldukça güzel bir gün. Ay, Venüs ve Mars ile uyumlu açı içerisinde ve sevgi alışverişi, tutku ve birlikte yapılacak dışarı aktiviteleri için oldukça elverişli bir gün hazırlıyor.

Pazar

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine odağımızda ikili ilişkiler var. Fakat gün içerisinde Ay’ın Plüton ile yapacağı kare açı ile ufak tefek krizler, yüzleşmeler yaşayabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya