14 - 20 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler.

Öncelikle İstiklal caddesindeki terör saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı, zarar görenlere de acil şifalar diliyorum. Terör’ü lanetliyoruz.

Bu hafta çok fazla uyumlu açı var. Bu hafta gerçekten değerlendirmek, önemli işleri halletmek, yeni başlangıçlar yapmak için oldukça elverişli. Hafta Merkür Plüton üçgeni, Güneş Jüpiter Üçgeni ve Venüs Jüpiter üçgeni ile başlayacak ki gerçekten özellikle pazartesi çok güzel bir gün. Hem iletişimsel disiplinimiz, odağımız, derinliğimiz, gerçekçiliğimiz yüksek, hem de Özgüvenimiz. Ayrıca ikili ilişkiler için de çok güzel, sosyal bir gün. Önemli girişimler bu gün yapılabilir. Hafta ortasında da Merkür Jüpiter ile uyumlu açı yapacak ve yine ticari işler, eğitimler, önemli konuşmalar için çok elverişli.

Yine 16 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiyor. İlişkiler gezegeni Akrep’in karanlık atmosferinden Yay’ın rahat ve iyimser atmosferine geçiş yapacak. Ayrıca Merkür de bir gün sonra bu iyimser havaya bürünecek, Yay burcuna geçecek.

Haftayı ise Güneş Plüton üçgeni ve Mars Neptün karesi ile kapatacağız. Güneş Plüton tutkumuzu, ihtirasımızı, derinliğimizi artırıcı etkilerden biri fakat Mars Neptün karesi haftanın en handikaplı açısı diyebilirim.

Özellikle enerjimizi yönlendirdiğimiz konular, yani ikizler konuları olan entelektüel ve düşünsel konular, iletişim trafiği gibi konular ayrıca Mars’ın ifade ettiği Fiziksel enerji konuları, spor konuları ile ilgili sürprizli, beklenmedik, hayal kırıklığı yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Yanlış anlaşılabiliriz, tartışmalar yapabiliriz. Hedefimizi, doğrultumuzu kaybedebilir veya kısa süreli hedef şaşırmaları yaşayabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftanın güzel günlerinden. Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda ilerliyor. Akşama doğru Aslan burcuna geçiyor. Hem Jüpiter ile hem Venüs ve Güneş ile uyumlu açıya girecek hatta büyük üçgen yaratacak bir gün. Tekrar söyleyebilirim, bugünü değerlendirmekte fayda var.

Salı

Ay, Aslan burcunda ilerliyor, dikkat çekmek, kendimizi ifade etmek istiyoruz fakat bu gün fazla sıkılgan olabiliriz. Ani değişiklikler yapmak isteyebiliriz veya karşımıza ani değişiklikler çıkabilir.

Çarşamba

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Mars ile uyumlu, Güneş ile zorlayıcı, hatta günün ilerleyen saatlerinde Merkür ve Venüs ile de zorlayıcı bir etkileşim içerisinde olacak. Kendimizi ifade etmek isterken, Mars enerjimiz de yüksekken yanlış anlaşılma, kendimizi yanlış ifade etme ve fikir ayrılığına düşme olasılığımız da çok yüksek.

Perşembe

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza, sağlığımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Ay’ın gün içerisinde önemli çok açısı olmayacak.

Cuma

Ay, Başak burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile güne renk katabilir, Başak’ın monotonluğundan kurtulabilirsiniz.

Cumartesi

Ay, Terazi burcuna geçiyor. Venüs ve Merkür Yay burcuna yeni geçmişken onlarla da uyumlu etkileşimlere girecek. İkili ilişki trafiği, iletişim trafiği artacak, oldukça sosyal bir hafta sonu geçireceğiz.

Pazar

Ay, Terazi burcunda ve sosyal hafta sonu devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın çok belirgin bir açısı olmayacak. Mars Neptün karesinin etkili olduğu bir gün. Yolculuklara, tartışmalara, kazalara dikkat etmek gerekiyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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