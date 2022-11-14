14 - 20 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 14 - 20 Kasım 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

14 - 20 Kasım 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 14 Kasım 2022 11:00
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Esenlikler.


Öncelikle İstiklal caddesindeki terör saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı, zarar görenlere de acil şifalar diliyorum. Terör’ü lanetliyoruz.


Bu hafta çok fazla uyumlu açı var. Bu hafta gerçekten değerlendirmek, önemli işleri halletmek, yeni başlangıçlar yapmak için oldukça elverişli. Hafta Merkür Plüton üçgeni, Güneş Jüpiter Üçgeni ve Venüs Jüpiter üçgeni ile başlayacak ki gerçekten özellikle pazartesi çok güzel bir gün. Hem iletişimsel disiplinimiz, odağımız, derinliğimiz, gerçekçiliğimiz yüksek, hem de Özgüvenimiz. Ayrıca ikili ilişkiler için de çok güzel, sosyal bir gün. Önemli girişimler bu gün yapılabilir. Hafta ortasında da Merkür Jüpiter ile uyumlu açı yapacak ve yine ticari işler, eğitimler, önemli konuşmalar için çok elverişli.


Yine 16 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiyor. İlişkiler gezegeni Akrep’in karanlık atmosferinden Yay’ın rahat ve iyimser atmosferine geçiş yapacak. Ayrıca Merkür de bir gün sonra bu iyimser havaya bürünecek, Yay burcuna geçecek.


Haftayı ise Güneş Plüton üçgeni ve Mars Neptün karesi ile kapatacağız. Güneş Plüton tutkumuzu, ihtirasımızı, derinliğimizi artırıcı etkilerden biri fakat Mars Neptün karesi haftanın en handikaplı açısı diyebilirim.


Özellikle enerjimizi yönlendirdiğimiz konular, yani ikizler konuları olan entelektüel ve düşünsel konular, iletişim trafiği gibi konular ayrıca Mars’ın ifade ettiği Fiziksel enerji konuları, spor konuları ile ilgili sürprizli, beklenmedik, hayal kırıklığı yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Yanlış anlaşılabiliriz, tartışmalar yapabiliriz. Hedefimizi, doğrultumuzu kaybedebilir veya kısa süreli hedef şaşırmaları yaşayabiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftanın güzel günlerinden. Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda ilerliyor. Akşama doğru Aslan burcuna geçiyor. Hem Jüpiter ile hem Venüs ve Güneş ile uyumlu açıya girecek hatta büyük üçgen yaratacak bir gün. Tekrar söyleyebilirim, bugünü değerlendirmekte fayda var.


Salı

Ay, Aslan burcunda ilerliyor, dikkat çekmek, kendimizi ifade etmek istiyoruz fakat bu gün fazla sıkılgan olabiliriz. Ani değişiklikler yapmak isteyebiliriz veya karşımıza ani değişiklikler çıkabilir.


Çarşamba

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Mars ile uyumlu, Güneş ile zorlayıcı, hatta günün ilerleyen saatlerinde Merkür ve Venüs ile de zorlayıcı bir etkileşim içerisinde olacak. Kendimizi ifade etmek isterken, Mars enerjimiz de yüksekken yanlış anlaşılma, kendimizi yanlış ifade etme ve fikir ayrılığına düşme olasılığımız da çok yüksek.


Perşembe

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza, sağlığımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Ay’ın gün içerisinde önemli çok açısı olmayacak.


Cuma

Ay, Başak burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile güne renk katabilir, Başak’ın monotonluğundan kurtulabilirsiniz.


Cumartesi

Ay, Terazi burcuna geçiyor. Venüs ve Merkür Yay burcuna yeni geçmişken onlarla da uyumlu etkileşimlere girecek. İkili ilişki trafiği, iletişim trafiği artacak, oldukça sosyal bir hafta sonu geçireceğiz.


Pazar

Ay, Terazi burcunda ve sosyal hafta sonu devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın çok belirgin bir açısı olmayacak. Mars Neptün karesinin etkili olduğu bir gün. Yolculuklara, tartışmalara, kazalara dikkat etmek gerekiyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 14 Kasım Pazartesi

14 Kasım 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Hatalardan ders almak bugünün yüksek bir önceliklerinden. Güvenlik bilincine sahip ve onları aramaya istekliyseniz, otorite figürleri bir istikrar kaynağı olabilir. Bununla birlikte, kendi çılgın planlarınıza uymak daha verimli görünebilir. Önemli olan hangi yolu seçerseniz seçin arkanıza bakmamaktır. Empati yeteneği bugün başa bela olabilir o yüzden, dürüstlüğünden emin olmadığınız insanlardan uzak durun.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Karmaşık bir konuyla ilgili merakınızı takip etmek şu anda sizin için ödüllendirici olabilir, ancak başkaları, onlara verebileceğinizden daha hızlı yanıtlar talep ettiğinde öfke duyabilirsiniz. Taleplerinin ölçeğini bilmediklerini fark edebileceğiniz, duygusal bir güvenlik yerinden çalışmak için çaba gösterin. Gizemi kendi başınıza çözme şerefine ne kadar can atsanız da, daha deneyimli birinden yardım istemek için doğru zamanın geldiğini kabul edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir para meselesi üzerindeki anlaşmazlık, yakın bir ilişki üzerinde ağırlık yaratabilir. Aciliyetini gören tek kişi siz olduğunuz için bir sorunu tek başınıza çözmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Neyse ki, diğer kişiden sakin ve yargılayıcı olmayan bir şekilde sorarsanız, istediğiniz bilgiyi elde etme olasılığınız yüksektir, bu nedenle varsayımlarınıza takılıp kalmak için zaman kaybetmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün insanlarla hangi yolu seçeceğiniz üzerine bir tartışmaya girebilirsiniz! İnsanları zorlamanın sizin değerlerinize uymadığını bilseniz bile, özellikle ev işleri veya ev içi rutinler söz konusu olduğunda, direnmek zor olabilir. Bu, muhtemelen, düşündüğünüz gibi olmasa da, kişilerarası dinamikte bir şeyin ayarlanması gerektiğinin bir işaretidir. Paylaşılan sorumlulukları, en hayati endişeleriniz üzerinde size daha fazla kontrol sağlayacak şekilde düşünceli bir şekilde yeniden çalışmak, gerginliği azaltabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kestirme yollar kullanmak şu anda yaratıcılığınızı engelliyor olabilir, özellikle de belirli bir kişi sizi hayal kırıklığına uğratıyorsa. İçinizde biriken bu öfkeyi henüz fark etmemiş olabilirsiniz. Bunun yerine, bir şekilde mahvedeceklerse, neden bir şey yaptığınızı merak edebilirsiniz. Dönüştürücü bir moral konuşması için güvenilir bir danışman aramak, sorunlu ilişkiyi perspektife koymanıza yardımcı olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızdan ev hayatınızdaki bir durum hakkında tavsiye istemek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Önerilerinin garipliği sizin için apaçık görünebilir. Konuştuğunuz insanlar endişelerini gidermek için sorunu çabucak çözmek isteseler de, nihai sonuçlarla yaşamak zorunda olan sizsiniz. Bir şeyleri kendi başınıza düşünürken daha yararlı bir yaklaşım oluşturabileceğinizi bilmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarının şu anda ne yapması gerektiğini biliyor olabilirsiniz ve belki de onlara söylemekten çekinmeyeceksiniz. Bir noktadan sonra kendinizi kaybedebilir ve etrafınızdakilere bir zorba gibi davranıyor olabilirsiniz! Arkadaşlarınızın size bu tür geri bildirimde bulunma cesareti varsa, bunu ciddiye alın. Daha nazik bir şekilde konuşabilirsiniz, ancak tam olarak ne ifade etmek istediğinizi belirlemek için muhtemelen biraz düşünceli bir çaba gerekecektir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Karmaşık yasalar içeren bir para meselesini anlamaya çalışmak şu anda sizin için can sıkıcı olabilir. Bununla birlikte, en büyük düşmanınız, konuyla ilgili yetersizlik duygularınız olabilir. Henüz tüm cevapları bilmiyorsanız, sorun yok! Bir otorite figüründen yardım istemek, muhtemelen beklediğinizden daha sempatik bir yanıtla sonuçlanacaktır. Kendi başınıza düşünemeyeceğiniz olasılıkları bile görebilirler, bu yüzden onlara ulaşmak için cesaretinizi toplamaya çalışın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Para veya mülk paylaştığınız biri mevcut düzenlemenizde değişiklik yapmaya istekli olabilir ancak, sizin onayınız olmadan bunu yapamazlar ve ne kadar itiraz ederlerse etsinler, gerekli her türlü bilgiyi alana kadar bunu sağlamak zorunda değilsiniz. Ne istediğinizi güzelce sormak, işleri yoluna koymanıza yardımcı olabilir. Bir şeyleri daha derinlemesine düşünmenin onlara da fayda sağlayabileceğine ikna edebilirseniz, daha iyi!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir ilişkinin gerçekten rahat bulduğunuzdan daha hızlı ilerlemesine izin vermek için baskı hissedebilirsiniz. Sizi durumdan iten şey hızdan ziyade ilişkinin sığlığı olabilir. Duygusal olarak savunmasız yönünüzü biraz göstermek, bir şeyleri sağlamlaştırmaya devam etmek isteyip istemediğinizi belirlemek için ihtiyacınız olan bilgileri verebilir. Bu kişi hakkında iyi hissediyorsanız, ne istediğini bilmekte utanılacak bir şey yok!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sağlığınızı iyileştirme çabalarınız, şu anda arkadaşlarınızla aranızda bir tuhaflığa neden olabilir. Belki de yeni diyetinizi veya egzersiz programınızı anlamıyorlar ve birisi bu konuda eleştirel bir yorum yapıyor. Bu, konudan kaçınmanın daha iyi olduğu anlamına mı geliyor? Şart değil! Grupta, hemen kabul etmeseler bile, söylediklerinizi duyması gereken bir kişi olabilir. Onlarla daha yakından bağlantı kurmak, sizi o noktaya getiren tüm hayal kırıklıklarını zahmete değer hale getirebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rekabetçi bir tutum, şu anda profesyonel ilerlemenizi engelleyebilir. Bir başkasını geçmeye çalışmak sizi heyecanlandırsa da, böyle bir çabanın başkaları tarafından olumsuz bir şekilde fark edilmesi muhtemeldir. Etkilemeye çalıştığınız insanlar muhtemelen işinizin temel görevlerini ne kadar verimli bir şekilde yerine getirebileceğinizle daha fazla ilgileniyorlar. İşleri bir yarışa ya da kavgaya çevirmeden işinizi dikkatli yapın ve aradığınız iyi niyeti yavaş yavaş inşa etmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rekabetçi bir tutum, şu anda profesyonel ilerlemenizi engelleyebilir. Bir başkasını geçmeye çalışmak sizi heyecanlandırsa da, böyle bir çabanın başkaları tarafından olumsuz bir şekilde fark edilmesi muhtemeldir. Etkilemeye çalıştığınız insanlar muhtemelen işinizin temel görevlerini ne kadar verimli bir şekilde yerine getirebileceğinizle daha fazla ilgileniyorlar. İşleri bir yarışa ya da kavgaya çevirmeden işinizi dikkatli yapın ve aradığınız iyi niyeti yavaş yavaş inşa etmelisiniz.


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