14-20 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 14-20 Eylül haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

14-20 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
13 Eylül 2020 Pazar

Merhaba, haftanın en önemli astrolojik etkisi 17 Eylül’de yaşayacağımız Başak Yeniay’ı olacak. Yeniay an haritasını incelediğimizde yükselen burcun Yay olduğunu, 1. Ev’de Jüpiter olduğunu ve Yeniay derecesinin haritanın 9. Evine düştüğünü görüyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki 15 gün çalışma hayatı, eğitim, inanç ve yabancılar ile ilgili konularda yeni başlangıçlar ve yeni bir bilinç düzeyine geçeceğimiz anlamına geliyor. Yeniay başak burcunda gerçekleştiği ve Satürn’den destekleyici bir açı aldığı için eğitim konularında disiplinli ve özverili bir çalışma gerektiren konuların vurgu kazanacağı anlamına geliyor. Ayrıca yine eğitim, yayıncılık, medya ve yolculuklarla ilgili konularda yeni kısıtlamalar gelebileceğini öngörüyorum. Yeniay derecesi ayrıca Neptün ile sert açı kuruyor. Bu disiplin ve sorumluluk konuları bir miktar kaos ve karışıklık da içeriyor. Basın ve medyada yaşanabilecek skandallara da işaret ediyor. Fakat yine de ayaklarımızın yere bastığı oldukça sistemli ve disiplinli olabildiğimiz bir Eylül ikinci yarısı geçireceğiz. Ayrıca yine eğitim ve yolculuklar ile ilgili olan Jüpiter gezegeni birkaç aydır yaptığı retro hareketini geçtiğimiz haftanın son günü sonlandırdı fakat hafta boyu durağan kalacak ve sonrasında ileri harekete geçecek. Durağan pozisyon bir gezegen için en zorlayıcı konumlardan biridir. İleri harekete geçtikten sonra bu konularla ilgili yarım kalmış konular, engellenmiş konularla ilgili bir ilerleme olacaktır ama bu durağan hareket bu hafta yine eğitim ve yolculuklar ile ilgili konularda bizi zorlayabilir.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Aslan burcundaki Ay ile başlayacağız. Oldukça eğlenceli bir gün olacak gibi gözüküyor. Ay sabah saatlerinde venüs ile kavuşacak ve Uranüs ile kare açı yapacak. Sürprizli ve güzel haberler alacağımız bir gün olabilir! İlişkiler için de yaratıcı ve güzel bir gün.

Salı

Ay aslan burcunda devam ediyor, haftanın bir diğer eğlenceli ve özgüveni yüksek günü. Kendimizi göstermek ve görünür olmak için kullanabileceğimiz iki gün.

Çarşamba

Ay başak burcuna geçiş yapacak. Eğlenceli günlerden sonra iş, çalışma ve sağlığımıza dikkat etme konuları ağırlık kazanacak. Diyete başlamak, yarım kalmış işlerimizi bitirmek açısından elverişli bir gün.

Perşembe

Başak burcunda devam eden ay akşam saatlerinde Güneş ile kavuşacak ve ay sonuna kadar etkili olacak bir yeniay gerçekleşecek. Eğitimle ilgili zorlayıcı durumlar, disipline olmamız gereken, biraz da kaos ve kafa karışıklığı yaşayabileceğimiz günlerdeyiz.


Cuma

Ay terazi burcunda ilerliyor. İkili ilişkiler, anlaşmalar ile ilgili konular ön plana çıkacak. Fiziksel görünümümüzle ilgili güzelleşmeye yönelik değişiklikleri yapmak için uygun bir gün.


Cumartesi

Ay Terazi burcunda Merkür ile kavuşacak, Satürn ve Pluto ile zorlayıcı bir açı gerçekleştirecek. Bu gün iletişim vurgu kazanmakla birlikte bir takım tartışmalar ve iletişimsel engeller, kötü haberler alabiliriz.

Pazar

Ay akrep burcunda ilerliyor. Bu gün de duygusal anlamda biraz zorlayıcı bir gün. Nahoş haberler veya manipulatif konular tekrar gündeme gelebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

14 Eylül Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün bir tartışmaya dahil olmak istemiyorsanız gergin insanlara karşı nasıl davranmanız gerektiğini tekrar düşünmelisiniz. Ağzınızdan çıkan ufacık bir laf bile kaos yaratabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu hayatta hala deneyimlemediğiniz çok fazla şey var. Korkaklık yapıp bir kenara sineceğinize kolları sıvayın ve yeni maceralara atılın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünkü flörtöz tavrınız bazı insanlar tarafından yanlış yorumlanabilir. Siz sadece çok sıcakkanlı bir insansınız ve buna göre davranıyorsunuz zannediyorsunuz ancak herkes böyle anlamıyor. Biraz daha mesafeli olmayı denemelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yeni bir proje yaratırken iki ayrı fikri birleştirmeyi denemelisiniz. Bunların birleşiminden ortaya çıkan sonuç sizi çok şaşırtacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşınızla aranızda birtakım hassas konulardan bahsedeceksiniz. Kırgınlık yaşanmaması için ikiniz de çok temkinlisiniz. Bu, birbirinizi çok sevmenizden kaynaklı.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizin harekete geçmesi uzun zaman alıyor ve sabrınız bitmeye başlamış olabilir. Yine de ona her şeyin yolunda olduğunu göstermenin bir yolunu bulabilecek misiniz bir düşünmelisiniz. Bu onun için çok şey ifade edecek.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle yalnız zaman geçirmek için doğru moddasınız ve büyük olasılıkla karşı konulAmaz olacaksınız. Aranızdaki bağı sağlamlaştırmak için harika bir zaman.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Finansal beklentileri düşürmenin iyi bir yanı, diğer şeylerin de artık gözünüze o kadar önemli gelmemesidir. Her konuyu paraya bağlamaktan vazgeçer ve daha huzurlu olmaya başlarsınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün günlük rutininizin dışına çıkacak ne varsa onu yapın! Bir çizgi film izleyin ya da koşuya çıkın. Daha önce hiç denemediğiniz bir yemeği yapın ve afiyetle yiyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaptığınız işe gelen kötü yorumları duymamazlıktan gelin. Hiçbir negatif düşüncenin size etki etmesine izin vermemelisiniz. Çünkü yaptığınız işte çok iyisiniz!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Normalde konuşmaktan çekineceğiniz konuları bugün bir arkadaşınıza açacaksınız. Kendisinin de bu konularda sorunlar yaşadığını görmek sizi biraz olsun rahatlatacak ve yalnız hissetmeyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kilo vermek amacıyla kendinizi fiziksel olarak çok yoruyorsunuz. Hem dengesiz besleniyor hem de çok ağır spor yapıyorsunuz. Bedeninize bu şekilde davranmamalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün meditasyon yapmak size gerçekten iyi gelebilir. Son günlerde çok aceleci davranıyordunuz, şimdi biraz anda kalmalısınız.

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