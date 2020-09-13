14-20 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, haftanın en önemli astrolojik etkisi 17 Eylül’de yaşayacağımız Başak Yeniay’ı olacak. Yeniay an haritasını incelediğimizde yükselen burcun Yay olduğunu, 1. Ev’de Jüpiter olduğunu ve Yeniay derecesinin haritanın 9. Evine düştüğünü görüyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki 15 gün çalışma hayatı, eğitim, inanç ve yabancılar ile ilgili konularda yeni başlangıçlar ve yeni bir bilinç düzeyine geçeceğimiz anlamına geliyor. Yeniay başak burcunda gerçekleştiği ve Satürn’den destekleyici bir açı aldığı için eğitim konularında disiplinli ve özverili bir çalışma gerektiren konuların vurgu kazanacağı anlamına geliyor. Ayrıca yine eğitim, yayıncılık, medya ve yolculuklarla ilgili konularda yeni kısıtlamalar gelebileceğini öngörüyorum. Yeniay derecesi ayrıca Neptün ile sert açı kuruyor. Bu disiplin ve sorumluluk konuları bir miktar kaos ve karışıklık da içeriyor. Basın ve medyada yaşanabilecek skandallara da işaret ediyor. Fakat yine de ayaklarımızın yere bastığı oldukça sistemli ve disiplinli olabildiğimiz bir Eylül ikinci yarısı geçireceğiz. Ayrıca yine eğitim ve yolculuklar ile ilgili olan Jüpiter gezegeni birkaç aydır yaptığı retro hareketini geçtiğimiz haftanın son günü sonlandırdı fakat hafta boyu durağan kalacak ve sonrasında ileri harekete geçecek. Durağan pozisyon bir gezegen için en zorlayıcı konumlardan biridir. İleri harekete geçtikten sonra bu konularla ilgili yarım kalmış konular, engellenmiş konularla ilgili bir ilerleme olacaktır ama bu durağan hareket bu hafta yine eğitim ve yolculuklar ile ilgili konularda bizi zorlayabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Aslan burcundaki Ay ile başlayacağız. Oldukça eğlenceli bir gün olacak gibi gözüküyor. Ay sabah saatlerinde venüs ile kavuşacak ve Uranüs ile kare açı yapacak. Sürprizli ve güzel haberler alacağımız bir gün olabilir! İlişkiler için de yaratıcı ve güzel bir gün.

Salı

Ay aslan burcunda devam ediyor, haftanın bir diğer eğlenceli ve özgüveni yüksek günü. Kendimizi göstermek ve görünür olmak için kullanabileceğimiz iki gün.

Çarşamba

Ay başak burcuna geçiş yapacak. Eğlenceli günlerden sonra iş, çalışma ve sağlığımıza dikkat etme konuları ağırlık kazanacak. Diyete başlamak, yarım kalmış işlerimizi bitirmek açısından elverişli bir gün.

Perşembe

Başak burcunda devam eden ay akşam saatlerinde Güneş ile kavuşacak ve ay sonuna kadar etkili olacak bir yeniay gerçekleşecek. Eğitimle ilgili zorlayıcı durumlar, disipline olmamız gereken, biraz da kaos ve kafa karışıklığı yaşayabileceğimiz günlerdeyiz.

Cuma

Ay terazi burcunda ilerliyor. İkili ilişkiler, anlaşmalar ile ilgili konular ön plana çıkacak. Fiziksel görünümümüzle ilgili güzelleşmeye yönelik değişiklikleri yapmak için uygun bir gün.

Cumartesi

Ay Terazi burcunda Merkür ile kavuşacak, Satürn ve Pluto ile zorlayıcı bir açı gerçekleştirecek. Bu gün iletişim vurgu kazanmakla birlikte bir takım tartışmalar ve iletişimsel engeller, kötü haberler alabiliriz.

Pazar

Ay akrep burcunda ilerliyor. Bu gün de duygusal anlamda biraz zorlayıcı bir gün. Nahoş haberler veya manipulatif konular tekrar gündeme gelebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…