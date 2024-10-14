14 - 20 Ekim 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 14 - 20 Ekim 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

14 - 20 Ekim 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 14 Ekim 2024 10:25 Güncelleme: 14 Ekim 2024 10:29
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta aşırı sert bir Dolunay var. Onun dışında gökyüzü orta derecede hareketli diyebilirim. Haftaya Güneş Jüpiter üçgeni ile başlıyoruz. Bu üçgen oldukça şanslı, özgüvenli, iyimser, kısmetli bir dönemi gösteriyor diyebilirim. Eğitim, uzaklar, yabancılar, yolculuklar konuları oldukça iyi. Sonrasında Güneş Mars karesi yaşanacak. Bu da Ay’a damgasını vuran Koç Dolunayı’nın sert etkilerinden de birisi. Yengeç’te güçlü olmayan Mars Güneş’e oldukça zarar veriyor ve aralarında ciddi bir kavgaya tutuşuyorlar gibi. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem, gerginliklere, tartışmalara, kazalara çok çok dikkat. Venüs Uranüs karşıtlığı da yetmezmiş gibi ikili ilişkilerimizi zedeleyebilecek bir etki. Ani ayrılıklara, krizlere sebep olabilir. Venüs de akrep burcunda olduğu için hiç rahat değil. Fakat Venüs yine kurtaran etkilere sahip. Neptün ve Plüton’dan uyumlu açılar alıyor. Derinleşme, empati yapma, duygusal ve sezgisel olarak güçlü olma konusunda zorluk yaşamıyor. Bu yüzden aslında çok da isyankar olmak istese bile duyguları ona güç verecektir diye düşünüyorum. Son olarak da Venüs Yay burcuna geçerek, Akrep burcundan çıkarak rahatlayacak. Yay gibi rahat, özgüvenli, maceraperest bir burca girerek sosyal ve ikili ilişkilerimize bu etkileri getirecek.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay, Balık burcunda başlıyoruz. Zor bir başlangıç aslında çünkü hem duygusal ve kaçmaya meyilliyiz hem de Satürn kavuşumu ile hayatın gerçekleriyle sert bir şekilde yüzleşiyoruz. Bugün sorumlulukların fazla olduğu sendromlu bir gün olabilir.


Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapacak olan ay günü fazlasıyla tembel bir duruma getirebilir. Kaçışlara ve aldanmalara açık bir gün. Gün içerisinde Venüs ve Uranüs ile uyumlu bir etkileşim var. Sosyal ve ikili ilişkiler için güzel, romantik bir gün.


Çarşamba

Ay, Koç burcuna geçiyor. Dolunay etkisine yaklaştık. Bugün için çok açısal etkileşimi yok. Ama Balık burcundan çıktığı için ve Koç burcuna geçtiği için üzerimizdeki ölü toprağını atıp daha enerjik olduğumuz bir güne giriyoruz fakat tartışma ve kazalara daha açık bir hal alabilir hafta.


Perşembe

Dolunay günü. Bugün oldukça sert. Ay’ın Mars ve Plüton ile sert açıları var, bugün çok krizli, gergin, tartışmalı geçebilir aman dikkat!


Cuma

Ay Boğa burcuna geçerek hafta sakinleşiyor. Gün içerisinde Ay Merkür ile karşıt açı yapacak. Birtakım ifade problemler, anlaşmazlıklar yaşanabilir.


Cumartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Uranüs ile kavuşum yapacak olan ay günü oldukça değişik ve eğlenceli, sürprizli, beklenmedik bir hale getirebilir. Ayrıca Ay Neptün ve Mars ile de uyumlu açıda. Yaratıcılığımız, özgüvenimiz ve girişimci ruhumuz da çok güçlü. Bugünü enteresan yeni başlangıçlar için değerlendirebiliriz.


Pazar

Ay İkizler burcuna geçiyor ve gün içerisinde çokça açısal etkileşimde olmuyor. İletişim ve kısa yolculuk trafiğinin fazlaca olduğu sosyal bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Beni @korhankilinckaya instagram hesabımdan takip edebilirsiniz…



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.