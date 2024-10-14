14 - 20 Ekim 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta aşırı sert bir Dolunay var. Onun dışında gökyüzü orta derecede hareketli diyebilirim. Haftaya Güneş Jüpiter üçgeni ile başlıyoruz. Bu üçgen oldukça şanslı, özgüvenli, iyimser, kısmetli bir dönemi gösteriyor diyebilirim. Eğitim, uzaklar, yabancılar, yolculuklar konuları oldukça iyi. Sonrasında Güneş Mars karesi yaşanacak. Bu da Ay’a damgasını vuran Koç Dolunayı’nın sert etkilerinden de birisi. Yengeç’te güçlü olmayan Mars Güneş’e oldukça zarar veriyor ve aralarında ciddi bir kavgaya tutuşuyorlar gibi. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem, gerginliklere, tartışmalara, kazalara çok çok dikkat. Venüs Uranüs karşıtlığı da yetmezmiş gibi ikili ilişkilerimizi zedeleyebilecek bir etki. Ani ayrılıklara, krizlere sebep olabilir. Venüs de akrep burcunda olduğu için hiç rahat değil. Fakat Venüs yine kurtaran etkilere sahip. Neptün ve Plüton’dan uyumlu açılar alıyor. Derinleşme, empati yapma, duygusal ve sezgisel olarak güçlü olma konusunda zorluk yaşamıyor. Bu yüzden aslında çok da isyankar olmak istese bile duyguları ona güç verecektir diye düşünüyorum. Son olarak da Venüs Yay burcuna geçerek, Akrep burcundan çıkarak rahatlayacak. Yay gibi rahat, özgüvenli, maceraperest bir burca girerek sosyal ve ikili ilişkilerimize bu etkileri getirecek.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay, Balık burcunda başlıyoruz. Zor bir başlangıç aslında çünkü hem duygusal ve kaçmaya meyilliyiz hem de Satürn kavuşumu ile hayatın gerçekleriyle sert bir şekilde yüzleşiyoruz. Bugün sorumlulukların fazla olduğu sendromlu bir gün olabilir.

Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapacak olan ay günü fazlasıyla tembel bir duruma getirebilir. Kaçışlara ve aldanmalara açık bir gün. Gün içerisinde Venüs ve Uranüs ile uyumlu bir etkileşim var. Sosyal ve ikili ilişkiler için güzel, romantik bir gün.

Çarşamba

Ay, Koç burcuna geçiyor. Dolunay etkisine yaklaştık. Bugün için çok açısal etkileşimi yok. Ama Balık burcundan çıktığı için ve Koç burcuna geçtiği için üzerimizdeki ölü toprağını atıp daha enerjik olduğumuz bir güne giriyoruz fakat tartışma ve kazalara daha açık bir hal alabilir hafta.

Perşembe

Dolunay günü. Bugün oldukça sert. Ay’ın Mars ve Plüton ile sert açıları var, bugün çok krizli, gergin, tartışmalı geçebilir aman dikkat!

Cuma

Ay Boğa burcuna geçerek hafta sakinleşiyor. Gün içerisinde Ay Merkür ile karşıt açı yapacak. Birtakım ifade problemler, anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Cumartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Uranüs ile kavuşum yapacak olan ay günü oldukça değişik ve eğlenceli, sürprizli, beklenmedik bir hale getirebilir. Ayrıca Ay Neptün ve Mars ile de uyumlu açıda. Yaratıcılığımız, özgüvenimiz ve girişimci ruhumuz da çok güçlü. Bugünü enteresan yeni başlangıçlar için değerlendirebiliriz.

Pazar

Ay İkizler burcuna geçiyor ve gün içerisinde çokça açısal etkileşimde olmuyor. İletişim ve kısa yolculuk trafiğinin fazlaca olduğu sosyal bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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