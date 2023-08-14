14 - 20 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından pek de hareketli sayılmaz. Hafta içindeki Aslan Yeniay’ı yazısını ayrıca yazacağım. Bu haftanın en etkileşimli gezegeni Uranüs. Dolayısıyla hafta hızlı değişen, beklenmedik olaylara sahne olabilir. Ayrıca biraz daha sıkılgan ve değişiklik istediğimiz bir hafta olduğunu da söylemeliyim.

Güneş Uranüs ile sert etkileşime girecek. Bu da Uranüs’ün zorlayıcı etkilerini tetikleyecek, yani yukarıda bahsettiğim sıkılganlık, farklı olma isteğinin abartıya kaçması, gereksiz tartışmalar ve isyankar durumlara işaret ediyor.

Uranüs’ün Mars ile uyumlu açısı ise yeni başlangıçlar, girişimler, alınacak aksiyonlar, kendimizi iddia ettiğimiz konular, cesaret isteyen konulara yaratıcı fikirler getirecek ve cesareti artırıcı etkiler oluşturacak. Bu açının etkisi Güneş karesine göre daha uzun etkili. Muhtemelen Ay ortasındaki iki haftayı bu açı etkisinde düşünebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Bugün Ay için de bir Uranüs gündemi var. Uranüs ile uyumlu açı yapacak ay ile haftanın en sürprizli, değişiklik istediğimiz, farklı fikirlerimiz olabilecek günü.

Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile sert etkileşime girecek olan ay günü hem Aslan burcu hem Jüpiter etkisi ile aşırı özgüvenli bir hale getirebilir. Bugün iyimserliğimizin de tehlikeli olabileceği bir gün.

Çarşamba

Bugün Yeniay günü. Ay Güneş ile Aslan burcunda kavuşuyor. Yeniay’ın da en etkili gezegeni Uranüs olacak. Haftanın en çok dikkat etmemiz gereken en sürprizli günü.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün geçtiğimiz günlere göre çok daha fazla iş odaklı, özgüvenin normal seviyelere indiği hatta belki biraz kötümser olabileceğimiz, sorumluluk odaklı bir gün.

Cuma

Ay Başak burcunda ilerliyor. İş, sağlık odağımız devam ediyor. Gün içerisinde Ay çokça etkileşim içerisine girecek. Merkür kavuşumu ile iletişim trafiği, Mars kavuşumu ile fiziksel enerji, tartışma ve kaza riski, Uranüs uyumlu açısı ile de farklılığa, yeniliğe doğru ivmelenme sözkonusu. Haftanın etkili günlerinden.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde odağımız sosyal ve ikili ilişkiler. Karşılıklı konular, ortaklık konuları. Ay Plüton ile uyumlu etkileşimde. Odaklanma konusunda güçlü bir gün. Sezgilerimiz de güçlü.

Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. İkili ilişkiler odağımız devam ediyor. Gün içerisinde ay gezegen etkileşimlerine çok girmeyecek. Sosyal aktiviteler için değerlendirebileceğimiz nisbeten sakin bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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