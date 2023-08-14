14 - 20 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 14 - 20 Ağustos 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

14 - 20 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 14 Ağustos 2023 11:00 Güncelleme: 14 Ağustos 2023 11:11
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Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından pek de hareketli sayılmaz. Hafta içindeki Aslan Yeniay’ı yazısını ayrıca yazacağım. Bu haftanın en etkileşimli gezegeni Uranüs. Dolayısıyla hafta hızlı değişen, beklenmedik olaylara sahne olabilir. Ayrıca biraz daha sıkılgan ve değişiklik istediğimiz bir hafta olduğunu da söylemeliyim.


Güneş Uranüs ile sert etkileşime girecek. Bu da Uranüs’ün zorlayıcı etkilerini tetikleyecek, yani yukarıda bahsettiğim sıkılganlık, farklı olma isteğinin abartıya kaçması, gereksiz tartışmalar ve isyankar durumlara işaret ediyor.


Uranüs’ün Mars ile uyumlu açısı ise yeni başlangıçlar, girişimler, alınacak aksiyonlar, kendimizi iddia ettiğimiz konular, cesaret isteyen konulara yaratıcı fikirler getirecek ve cesareti artırıcı etkiler oluşturacak. Bu açının etkisi Güneş karesine göre daha uzun etkili. Muhtemelen Ay ortasındaki iki haftayı bu açı etkisinde düşünebiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak...


Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Bugün Ay için de bir Uranüs gündemi var. Uranüs ile uyumlu açı yapacak ay ile haftanın en sürprizli, değişiklik istediğimiz, farklı fikirlerimiz olabilecek günü.


Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile sert etkileşime girecek olan ay günü hem Aslan burcu hem Jüpiter etkisi ile aşırı özgüvenli bir hale getirebilir. Bugün iyimserliğimizin de tehlikeli olabileceği bir gün.

Çarşamba

Bugün Yeniay günü. Ay Güneş ile Aslan burcunda kavuşuyor. Yeniay’ın da en etkili gezegeni Uranüs olacak. Haftanın en çok dikkat etmemiz gereken en sürprizli günü.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün geçtiğimiz günlere göre çok daha fazla iş odaklı, özgüvenin normal seviyelere indiği hatta belki biraz kötümser olabileceğimiz, sorumluluk odaklı bir gün.

Cuma

Ay Başak burcunda ilerliyor. İş, sağlık odağımız devam ediyor. Gün içerisinde Ay çokça etkileşim içerisine girecek. Merkür kavuşumu ile iletişim trafiği, Mars kavuşumu ile fiziksel enerji, tartışma ve kaza riski, Uranüs uyumlu açısı ile de farklılığa, yeniliğe doğru ivmelenme sözkonusu. Haftanın etkili günlerinden.


Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde odağımız sosyal ve ikili ilişkiler. Karşılıklı konular, ortaklık konuları. Ay Plüton ile uyumlu etkileşimde. Odaklanma konusunda güçlü bir gün. Sezgilerimiz de güçlü.


Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. İkili ilişkiler odağımız devam ediyor. Gün içerisinde ay gezegen etkileşimlerine çok girmeyecek. Sosyal aktiviteler için değerlendirebileceğimiz nisbeten sakin bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


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Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Pazartesi

14 Ağustos 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün, yüzeyin altında gelişen ve etkileşimlerinizde belirginleşen güç mücadeleleri olabilir. İlk tepkin üzülmek ve bakış açınızı daha katı hale getirmek olabilir. Daha rahat olmanız önemlidir. Farklı insanların durumlar hakkında farklı bakış açıları olduğunu kabul edin. Onlara karşı çalışmak yerine onlarla birlikte çalışın. Bir konu üzerinde çok fazla zaman harcamamaya çalışın. Sabit durmak yerine bir sonraki adıma ilerleyin. Odak noktanız güçlü ve birçok sorunu verimli bir şekilde çözebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün özellikle de romantik ilişkiler veya geçip giden fırsatlarla ilgili geçmişe dönük düşünceleriniz olabilir. Neyse ki, işleri daha iyi hale getirmek için kendinizi motive hissedebilirsiniz. Geçmiş üzerinde çok fazla durmak verimli olmasa da geçmişteki tutumları, olayları ve duyguları gözden geçirmek şimdi yardımcı olabilir. Geçmiş ilişkilere dair yeni iç görülerle, yeni bir dizi beklenti ve ihtiyaçlarla ilerliyorsunuz. Duygusal olarak konuşursak, kendinizi daha iyi bir rotaya yeniden yönlendireceksiniz. Olayları yeni gözlerle görmek, şu anda hayatınıza gerçekten uyan insanları ve şeyleri aramayı çok daha kolaylaştırır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir dönüm noktasına ulaşıyorsunuz. Bu gerileme döneminde, değerli bulduğunuz şeyleri yeniden tanımlıyorsunuz. Özellikle aile ilişkileri, ev hayatı, yaşam koşulları ve kişisel sunumunuz olmak üzere meselelere farklı bir bakış açısıyla bakmanın tam zamanı. Şimdi edindiğiniz iç görülerle, ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi anlamak ve buna göre kararlar almak için iyi bir konumdasınız ancak acele etmeyin! Sevdiğiniz insanlarla yeniden bağ kurmak şimdi özellikle tatmin edici olabilir. Daha önce gizlenmiş veya gözden kaçan bilgileri keşfetmek için harika bir zaman.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün gönül meselelerine güçlü bir odaklanma olabilir. Bugün sizin için bir dönüm noktasını temsil ediyor: geçmiş ilişkileri ve beklentileri farklı bir ışıkta görmeye başlıyorsunuz. Bu süreçte, bağlantılarınızdan ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlıyorsunuz. Geçmişte kafanızı karıştıran ve hatta peşini bırakmayan bir konuyu aydınlatan yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Geçmiş bir konuya ışık tutan daha fazla bilgi su yüzüne çıkabilir veya geçmişten biriyle bağlantı kurabilirsiniz. Her iki durumda da, yeni başlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Şu andan itibaren, gerçek kalbinizin arzularının peşinden gitmek için giderek daha kararlı olabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün para meselelerine yeni ve yardımcı bir bakış açısıyla baktığınızda, finans ve ilişki beklentileri konusunda yeni bir sayfa açma motivasyonunu kazanıyorsunuz. Gün size bir projeye veya ilişkiye ikinci bir şans ve yeni bir bakış sunuyor. Artık edindiğiniz bu iç görü, yeniden başlamanıza yardımcı olur ve yeni tanımlanmış hedefler için listeyi temizler. Hem gerçek hem de mecazi olarak hayatınızı karıştıran kişisel eşyalarınızı veya diğer takıntılarınızı bırakmak daha kolay olabilir. Biraz tarafsızlık, gerçekten neye değer verdiğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir ve bu yeni bilgilerle yeni bir yola çıkıyorsunuz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, şimdi evren yeni hedefler, niyetler ve kararlar oluşturmak için birkaç günü güçlü kılıyor. Kendinizi, ilişkilerinizi ve deneyimlerinizi yepyeni bir ışıkta gördüğünüzde yeniden başlama şansına sahip olacaksınız. İlişkilerinizden ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda kişisel bir yeniden doğuş zamanıdır; imajınızı yeniden oluşturmaya karar verebilirsiniz. Duygusal düzeyde biraz mesafeli olsanız bile, çekiciliğiniz ile normalden çok daha fazla etkiye sahipsiniz. Aynı zamanda, geçmişe odaklanmak ya da orada takılıp kalmakla ilgili olmasa da geçmişe odaklanma olabilir. Bunun yerine, olup bitenlerden ders çıkarmak ve gelecekte kendiniz için daha iyi seçimler yapmakla ilgilidir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, şimdi geçmiş anlamlı bir şekilde aydınlanıyor. Odak noktanız aşk ve geçmiş ilişki kalıpları olabilir. Özel bir sorun hakkında gelecekte daha iyi planlar yapmanıza ve kararlar almanıza yardımcı olacak daha fazla bilgiyi su yüzüne çıkabilir. Son öğrendiklerinize dayanarak hangi eylemleri gerçekleştirmeniz gerektiği konusunda çok daha net olabilirsiniz. Şimdilik, işleri sonuçlandırmak yerine işleyin ve sindirin. Duygusal düzeyde yeni bir başlangıç yapmak için harika bir konumdasınız. İşlevsiz bağlılıkları veya tutumları, özellikle de ilişkilerle ilgili olanları geride bırakmak için harika bir zaman.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün eski meselelere yeni bir bakış sizi bekliyor. Odak noktası eski projeler, arkadaşlar ve sevgililerle ilgili geçmiş meselelerdir. Geçmişinizden biri hakkında bir şeyler öğrenebilir veya onunla iletişim kurabilirsiniz. Gereksiz hedefler gibi bir şeyden vazgeçmeye ihtiyaç olabilir. Bugün, sizi nelerin tetiklediğine ve sizi iyileştirdiğine dair daha iyi bir görüş elde ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde, arkadaşlık ve aşk ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayacaksınız ve uzun vadeli projelere yeni bir bakış açısı da ufukta görünüyor. Arkadaşlık meselelerine, bağlantılara veya yeni bir yaklaşımın zamanı geldi.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün, projeleri ve hedefleri yeniden değerlendirmek için kritik bir zaman. Özellikle ilişkiler, uzun vadeli hedefler, kariyer, itibar ve sorumluluklarla ilgili ihtiyaçlarınızı daha derinlemesine anlamak için mükemmel bir konumdasınız. Şimdi olaylara farklı bakarsınız ve hoşnutsuzluk alanları her zamankinden daha belirgindir. Artık yolun ortasında olduğunuza göre son keşifler sizi işe, kamusal imaja ve ortaklıklara yeni bir başlangıç yapmaya motive edebilir. Geçmişe açılan bir pencereniz var ve artık nerede yanlış şeylerin peşinden koştuğunuzu veya sizi kendinizden uzaklaştıran bir yöne yöneldiğinizi daha net görebilirsiniz. Bu öngörüye dayanarak, muhtemelen hedeflerinizi ve değerlerinizi yeniden tanımlayacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, hayatınıza ve ilişkilerinize yeni ve geliştirilmiş bir vizyonla, daha özgün beklentilerle yaklaşmak için motivasyon ve enerji kazanıyorsunuz. Son öğrendikleriniz, olayları yeni bir ışıkta görmenize ve muhtemelen bazı inançlarınızı, ideallerinizi, hedeflerinizi ve hayallerinizi yeniden tanımlamanıza neden oldu. Ayrıca, geçmişte sizi yanlış yola sokan hangi yaklaşımlara veya beklentilere sahip olduğunuzu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yeni hedefler oluşturmak için iyi bir zaman. Geçmişle barışmak ve yeni bir başlangıç yapmak için güçlü bir zaman. Geçmişle barışmak ve yeni bir başlangıç yapmak için güçlü bir zaman. En çok sevdiğiniz ve değer verdiğiniz şeylerle ilgili güncel açıklamalara dayanan duygusal yenilenme hissinin tadını çıkarın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün kişisel bir aydınlanma zamanı olabilir. İlişkilerinizi ve bağlılıklarınızı yepyeni bir ışık altında görürsünüz, bu da yeni bir eylem planına yol açabilir. Şimdi, bakış açınız çoğunlukla geçmiş ilişkiler ve projelerle ilgili. Bir şeyi sonsuza dek geride bırakacak konumda olabilirsiniz. Duygular ve sevgiler düzeyinde yeniden başlamak güçlü bir şekilde şekillenebilir. Geçmiş bir ilişki hakkında ufuk açıcı olabilecek daha fazla bilgi alabilirsiniz. İşler hiçbir yere varamıyor ya da geriye gidiyor gibi görünse bile nerede durduğunuzu ve geleceğe neleri beraberinizde taşıyacağınızı aydınlatmak için gerekli bir süreçtir. Şu anda, biraz tarafsızlık size yardımcı olabilir. Örneğin, yeniden tanımlanmış ihtiyaçlarınız, hayatta finansal ve duygusal olarak istediklerinizin peşinden gitmek için yepyeni bir yaklaşıma yol açabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, şimdi hayatınızda bir dönüm noktasına ulaşıyorsunuz. Bu aynı zamanda bir ilişki hakkındaki gerçek hislerinize yaklaşma zamanıdır. İlişkilerle ilgili geçmişe bakıyorsunuz, hatta muhtemelen orada sıkışmış hissediyorsunuz. Çözülmemiş sorunlar bir düzeltme olmuş olabilir ancak artık geçmiş hatalardan öğrenebileceğiniz ve sağlıksız takıntıları geride bırakabileceğiniz bir noktadasınız. Önceki bir ilişki veya hedefleriniz hakkında yeni şeyler öğrenmek mümkün. En iyi sonuçlar için hızlı manevralar yerine strateji ve eylem planlarına odaklanılmalıdır. Ayrıca bugün neyin uzun vadeli değeri olduğuna dair içgüdünüz güçlüdür.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, şimdi iş, sağlık ve ilişkilerle ilgili eski sorunlar hakkında yeni şeyler öğrendiniz. Geçmişte nerede takılıp kalmış olabileceğinizi veya yanlış şeylerin peşinden koşmuş olabileceğinizi görmek artık anlamlı olabilir. Bu kalıpları değiştirmek için kararlar alabilirsiniz ve neyse ki bunu yapmak için yeterli desteğiniz var. Geçmişten çözülmemiş meseleler hakkında iç görü kazanırken, asla bilemeyeceğiniz bazı şeyler olabilir ancak yine de onları arkanızda bırakmanın faydasını görürsünüz. Bugünün ve önümüzdeki birkaç günün yeni başlayan enerjisi ve benzersiz vizyonunuzla, verimsiz veya tatmin edici olmayan kalıpları değiştirmeye hazırlanıyorsunuz. Günlük işlerinize ve rutinlerinize daha fazla uyum, zevk ve güzellik getirmeyi hedeflemek, değerli bir hedeftir.


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