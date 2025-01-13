13 - 19 Ocak 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Ocak ayının en hareketli, en enteresan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta inanılmaz hareketli bir gökyüzü var. Hem tam 8 adet gezegen açısı var, bir gezegen burç değişimi var ve bir de dolunay var. Dolunay yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Mars Neptün Üçgeni ile haftaya başlayacağız. Haftanın, Ay’ın belki de yılın en önemli açılarından. Bu açı enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

Güneş de Neptün ile bir altmışlık yapacak. Aynı şekilde yaratıcılığımızı kendimizi ifademizde de kullanacağımız, sezgisel, duygu oktavı yüksek, romantik bir hafta geçirebiliriz. Güneş Uranüs ile de uyumlu etkileşimde. Yaratıcılık sadece sezgisel ve duygusal değil zihinsel de aynı zamanda. Kendimizi daha farklı ifade edeceğimiz de bir hafta. Güneş Mars ile bir karşıtlık da yapacak. Gergin, tartışmalara açık, enerjisi çok yüksek bir dönemdeyiz.

Merkür kavuşum yapan Venüs ve Satürn ile altmışlık yapacak, iletişimimiz oldukça güçlü, zihnimiz disiplinli, tatlı dilliyiz, iletişimi oldukça politik bir şekilde kullanabiliyoruz.

Venüs’ün durumu da enteresan. Hem Jüpiter karesi ile özgüveni iyimserliği çok yüksek, Satürn kavuşumu ile de tam tersi etkiler söz konusu. Bu hafta ilişkiler açısından çok kritik. Kendimizi çok yaratıcı bir şekilde ifade ettiğimiz, çok yaratıcı ve romantik bir hafta da olsa ilişkiler biraz fazla gelgitli, sosyal ve ikili ilişkilerde engeli ve şansı, gazı ve freni aynı anda yapabileceğimiz bir haftadayız.

Güneş haftanın son günü Kova burcuna geçiyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Ay yengeçte oldukça güçlü. Duygusal açıdan iyi hissediyoruz. Satürn ile de uyumlu bir açı söz konusu. Özdisiplinimiz, sorumluluk bilincimiz de oldukça yüksek. Hem sevdiklerimize hem işimize odaklıyız.

Salı

Dolunay günü. Bugün Mars açısından dolayı biraz tartışmalı ve gergin geçebilir. Alınganlıklara dikkat. Fakat yine de oldukça yumuşatıcı bir etki var, Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Karşı tarafın duygularına da çok güçlü bir şekilde empati yapabiliyoruz. Oldukça romantik bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Bugün çok eğlenceli, çok dışa dönük, iyimser, kendimizi ifade ettiğimiz enerjik bir gün. Oldukça kısmetli bir gün olduğunu da söylemeliyim.

Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile yapacağı sert açı ile biraz isyankar, egosal çıkışlar yapan bir noktada olabiliriz. Bugün yine de eğlenceli ve enteresan geçebilir.

Cuma

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün Jüpiter karesi olmasaydı iş ve sorumluluk odaklı bir gün diyebilirdim fakat biraz abartı ve tembelliğe de kaçabiliriz. Tembellik yapmak istesek de iş yoğunluğu fazla olabilir.

Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay bugün Uranüs ve Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün sağlık açısından çok verimli, enerjik, çok çalışkan ve yaratıcı bir gün. Dışarı aktiviteleri ve sosyal aktiviteler için oldukça uygun.

Pazar

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Gündemimiz sosyal ve ikili ilişkiler. Gün içerisinde Güneş ve Plüton ile uyumlu açıda olan ay günü ilişkiler açısından oldukça iyi kılıyor. Kendimizi ifademiz güçlü, karşı cinsle ve ailemizle güzel bir gün geçiriyoruz. Tek risk Neptün karşıtlığı. Biraz alıngan, yanlış anlamalara ve dağılmalara, tembelliğe de müsait bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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