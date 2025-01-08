14 Ocak 2025 Yengeç burcunda Dolunay ve etkileri

Esenlikler. 14 Ocak 1:26'da Yengeç burcunun 23. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Ocak ikinci yarısı yaşayacağız. Dolunay muhasebe ve gözden geçirme ile alakalı olduğu gibi birtakım konuların da açığa çıkması anlamına gelir.

An derecesi an haritasının 9. evinde. Dünyada din ve felsefe konuları, dış ticaret konuları, ülkelerin birbiriyle ilişkileri, sular, denizler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel hayatlarımızda da eğitim, uzak akrabalar, uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili çalışmalar, belki yurtdışına yerleşim veya yurtdışında konaklama gibi konular da çoğunlukla gündeme gelecektir.

An derecesine Mars gezegeninden sert bir kavuşum var. Mars’ın Yengeç burcunda zayıf olması oldukça riskli bir durum. Bu dönemdeki tartışmalara, alınganlıklara, patlayıcı gerginliklere çok dikkat etmek gerekli zira ilişkiler bozulabilir. Özellikle aile ilişkilerini tehdit eden bir durum. Bunun yanında pozitif olarak fiziksel enerjimiz, girişim özgüvenimiz oldukça yüksek diyebilirim.

An haritasının yükselen burcu Terazi. Bu da ortaklık, evlilik, arabuluculuk gibi konular, dünya genelinde siyaset, barışa götüren durumlar ile alakalı olabilir. Evlenerek yurtdışına gitme ya da uzaklara gitme konularının gündeme çokça geldiğini görebiliriz.

An derecesine POLLUX sabit yıldızından, an haritasının yükselen derecesine de ARCTURUS ve SPICA’dan kavuşum var. POLLUX içinde bulunduğumuz dönemin yaratıcılığına vurgu yapıyor. Zira haritada oldukça yaratıcı diyebileceğimiz Uranüs ve Neptün açıları mevcut. Fakat bu yaratıcılık için bir mücadeleden de bahseder POLLUX. Zaten harita da oldukça mücadeleci. Yeni bir şeyler üretmek, ortaya çıkarmak, girişimini yapmak için mücadele etmemiz gereken bir dönemdeyiz.

ARCTURUS bu başlangıca giderken yapabileceğimiz farklı yaklaşımlar’dan bahsediyor. Daha önce hiç gitmediğimiz bir yere seyahat etmek gibi, bambaşka bir açıdan yaklaşacağımız bir ilerlemeye işaret ediyor. Yine Uranüs ve Neptün’ün yaratıclılık ve farklılık etkisini pekiştiriyor diyebilirim. SPICA ise en olumlu etkiyi veren sabit yıldız olacak. Bu yaratıcı haritaya bir deha potansiyeli verecek. Yani tartışma, çatışma, mücadele gibi bir ateş çemberinin içinden geçersek bu haftanın başlangıçları gerçekten dahice olabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, danışma/danışmanlık gibi konular da gündemde olacak. Taşınma konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir Dolunay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında

Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca aşk ve flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündemde.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir Dolunay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Ev ve gayrimenkul konuları, aile konuları çok gündemde.

Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar, kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve iletişim konuları da oldukça vurgulu.

Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun.

Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ikinci yarısı geçireceksiniz.

Yükselen Akrep

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.

Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.

Yükselen Oğlak

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir dolunay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir.

Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, uzak yolculuklar, uzak akrabalar, akademik konular da gündemde.

Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konular da gündemde olacak.