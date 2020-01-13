13 - 19 Ocak 2020 haftası burç yorumları...

Rümeysa Ergüden, 13 - 19 Ocak 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

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13 - 19 Ocak haftası nasıl geçecek?

Hayallerinizi destekleyecek, daha iyi hissetmenizi sağlayacak ve keyifli zaman geçirebileceğiniz dostlarınız olsun istiyorsunuz ancak çevrenize baktığınızda aslında ne kadar yalnız olduğunuzu anlıyorsunuz. Bunun sebebi ise sözde arkadaş görünen ve sizi kıskanan insanlarla vakit geçirmeniz. Size bir yararı olmayan ve sadece enerjinizi sömüren insanlara “Elveda!” demenin zamanı geldi de geçiyor bile…

 

Doğru arkadaşlarınızı seçip onlarla vakit geçirmeye başlamanız biraz zaman alabilir. Bu esnada Mars kariyer alanlarına etki etmekteyken işinize odaklanmanızda fayda var. Kendinize ufak çaplı da olsa hedefler koyun ve çalışmalarınıza başlayın.

 

Haftanın sonuna doğru kendinizi normalden fazla yorgun hissetmeye başlayabilirsiniz. O günlerde annenizi, teyzenizi, halanızı ya da etrafınızda sevdiğiniz hangi kadın varsa onu arayın. Onun sesini duymak ve ondan fikirler almak yeniden doğmuş gibi hissetmenizi sağlayacaktır.

 

Günlük burç yorumları! (13 Ocak 2020 Pazartesi)
+13
Bugün karşınıza çok ilginç fırsatlar çıkacak ve bu sizi hayrete düşürecek. Ümidinizi kestiğiniz konularda karşınızda yeniden kapıların açılmasının sebebi Jüpiter’in Balık burcunda yaptığı ilerleme.

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