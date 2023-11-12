13 - 19 Kasım 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 13 - 19 Kasım 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

13 - 19 Kasım 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 12 Kasım 2023 20:08
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Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Haftaya Güneş Uranüs karşıtlığı ile başlıyoruz. Bu çok değişken ve sürprizli durumlar yaratabilen, kendimizi farklı ifade etmek, farklılıklarımızla ön plana çıkmak istediğimiz, marjinal hissettiğimiz bir başlangıç. Devamında Merkür Venüs uyumlu açısı yaşayacağız. Dilimiz sevimli, tatlı dilliyiz, gergin ve isyankar olsak da konuşmalarımız çekici.


Haftanın genelinde etkili olacak açı ise Güneş’in Mars ile kavuşumu ve bu iki gezegenin Neptün ile uyumlu üçgeni. Güneş Mars kavuşumu aslında oldukça sert ve tartışmalı bir açıdır. Fakat bir o kadar da cesur ve girişimcidir. Bu dönemde başlayacak yenilikler için rüzgar güçlü bir şekilde arkamızda. Ayrıca Neptün bu sertliği yumuşatır, başkalarından gelen yardımı, yardımlaşmayı, sezgilerimizin gücünü ve ileriye giden aksiyonlarımızda alacağımız doğru kararların olasılığının yüksekliğini anlatır. Bu haftayı değerlendirmenizi tavsiye ederim.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Yeniay ile haftaya başlıyoruz. Ay Güneş ve Mars Akrep’te. Bugün çok Marsiyen bir gün. Tartışma, kriz, manipulasyon, gizli bilgilerin veya rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkması bugün çok olası, bu konularda çok yoğunluklu geçecek bir gün.


Salı

Ay Yay burcuna geçiyor. Dün’e nazaran çok daha iyimser bir gün. Gün içerisinde Ay Merkür’e kavuşarak Venüs ile uyumlu açı yapacak. Bugün çok daha uyumlu konuştuğumuz, savaş değil barış’ın olduğu bir gün.

Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın bugün çok etkileşimi yok. İyimser, dışarı aktiviteleri, gezi gibi aktiviteler için olumlu bir gün.

Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve Oğlak burcunun yöneticisi Satürn ile uyumlu açıda. Bugün sorumluluklara odaklı, çalışkan ve disiplinli bir gün.

Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Oğlak burcu monoton ve tekrarlayıcı bir burçtur fakat Uranüs uyumlu açısı ile güne renk katıp farklılaştırabileceğiz.


Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içinde sabah saatlerinde Plüton ile kavuşuyor, krizli, iş yükü baskısı olabilen bir gün fakat akşam Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte entelektüel eğilimin arttığı baskı ve sorumlulukların daha azaldığı bir gün olacak.


Pazar

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enetlektüel, gruplarla, sosyal geçirdiğimiz bir gün. Gün içerisinde Merkür ve Venüs ile Ay uyumlu etkileşime girecek. Çokça sosyal, iletişim ve gezi trafiğinin yüksek olduğu, ikili ilişkiler açısından da uyumlu bir gün. Sosyal açıdan değerlendirilmeli.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim


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Günlük burç yorumları: 13 Kasım Pazartesi

13 Kasım 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün eskileri hatırlamakla birlikte geleceğe dair de düşünmek mümkündür. Nitekim plan yaparken geçmişteki olumsuzlukların etkisinde kalmamaya gayret etmelisiniz. Belki de her şeyi ileriye taşımaya çalışmak yerine zihninizi temizlemenize yardımcı olacak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Bugün yaşamınıza taze enerji, için eşsiz bir şans veya uzun vadeli hedeflere yeni bir soluk getirme fırsatı getirecek. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için memnun olmadığınız şeyleri çekinmeden irdeleyin. Şimdi değilse ne zaman?
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Duygusal veya aile hayatınızda bir şeyler yerine oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Birine karşı güçlü bir çekim yaşayabilir veya kaçındığınız duyguları itiraf edebilirsiniz. Hem pratik hem de kişisel çizgilerde strateji oluşturmak ve hatta belki ikisini yaratıcı bir şekilde birleştirmek için güzel bir konumdasınız. Bedeni ve zihni iyileştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Bu, alışılagelmiş planları uygulamaktansa fikir üretmek için daha iyi bir zaman. Kendinizi tempolu günlere hazırlamak için bugün biraz ağırdan alın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün kişisel fırsatlar ve destek açısından harika bir formdasınız. Kendinizi yeni şekillerde ifade etmenin yolları ortaya çıkabilir. Kendinize daha çok güveniyorsunuz, odaklanıyorsunuz ve bu enerjiyi kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Bugün bir arkadaşlığı veya ilişkiyi beslemek için mükemmel bir enerjiniz var. İnsanlar size yöneliyor, hoş ve çekici bir imaj çiziyorsunuz. Bu da günü bağlantılar kurmak, kendinizi ve fikirlerinizi sunmak için mükemmel bir zaman haline getiriyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu bir projeyi veya girişimi beslemek için iyi bir zamandır ancak muhtemelen planlarınızı hayata geçirmenin veya bir şeyleri resmileştirmenin henüz zamanı değil. Nitekim, iyi fikirler yaratmak için güçlü bir gün. Kendinizi güvende ve hedeflerinizle uyumlu hissedebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için yaptıklarınıza daha fazla hayal gücü katmanın yollarını düşünün. Ailenizden daha fazla destek görmeniz mümkündür. Ayrıca daha fazla duygusal cesaret deneyimliyor olabilirsiniz, duygularınızla ve geçmişinizle yüzleşmeyi daha kolay buluyor olabilirsiniz ki bu da güçlendirici olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geleceğinize ve başkalarına neler sunabileceğinize dair daha güçlü bir inanç geliştiriyorsunuz. Mutlu bir şekilde liderliği üstlenebilir veya başkalarının danıştığı kişi olabilirsiniz. Bu, aşk hayatınızı veya boş zamanlarınızı iyileştirmeye yönelik hedefleri düşünmek ve hayal etmek için iyi bir zaman ancak yeni bir şeye adım atmak için beklemek daha iyi. Sevgi dolu veya romantik duygular artık yükseliyor ve muhtemelen itici bir güç haline geliyor ve başkalarından gelen işbirliği daha açık hale geliyor. Oldukça güven yayıyorsunuz ve bağlantı kurmayı, iletişim kurmayı ve paylaşmayı daha kolay buluyorsunuz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, duygusal olarak içten dışa doğru güçlü hissedebilirsin çünkü derin ihtiyaç ve arzularınızla temas halindesiniz. Bu günlerde iç dünyanıza, yakın ilişkilerinize ve ailenizle olan bağlantılarınıza güçlü bir odaklanma var. Uzun vadeli planlarınızı ve arzularınızı düşünmek için iyi bir zaman. Şimdilik planları uygulamaya koymaktansa düşünmek, hissetmek ve gözlemlemek daha iyidir. İşleri biraz geriye çevirmek, rahatlatıcı, sessiz aktiviteler yoluyla pozitif enerjiyi çekmenize ve iyileşmenize yardımcı olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, yeni fikirleri denemek, ulaşmak ve iletişim kurmak için genel olarak iyi bir zaman. Şimdi, bağlantılarınızı iyileştirmeye yönelik kararlarınızı düşünmek için bugün daha iyi bir gün. Şimdilik önemli olan, istediğiniz şeyle ve onu gerçekleştirecek fikirlerle bağlantı kurmaktır. İlham arıyorsunuz ve özel bir proje üzerinde çalışma arzunuz güçlü. Bir arkadaşınızın veya partnerinizin fikirlerini beslemekten de keyif alabilirsiniz. Bugünlerde hayatınızda daha fazla anlam bulabilirsiniz ve bu sizi harekete geçirip motive eder. Şu anda yaptığınız konuşmalara, özellikle de gelecekle ilgili olanlara çok dikkat edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bu genellikle daha fazla dinlenmeyi, rahatlığa gösterilen ilgiyi takdir etmek için güçlü bir zamandır. Para önemlidir, temel konularla ilgilenmek ve basitleştirmek artık daha da önemli olabilir. Başkalarıyla ve çevrenizle işbirliği yapmak iyi sonuçlanabilir. Planlarınız, bugün yaratıcılık ve hayal gücünün yardımıyla en iyi şekilde sonuçlanıyor. Başkalarıyla ve muhtemelen kendinizle olan bağlantılarınız derinleşiyor ve güçleniyor. Arzularınız ve içsel motivasyonlarınız konusunda daha rahat olmanız, her alanda size yardımcı olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün sizi biraz huzursuz bulsa da ihtiyaçlarınızı anlamak için harika bir gün olabilir. Daha sonra dezavantajlı duruma düşmemek için işleri şimdi eşit ve düzgün tutmanız daha iyi olur. Özellikle gün ilerledikçe kişisel çekicilik güçlüdür. Yaratıcı bir projeyi veya özel bir arkadaşlığı beslemekten yararlanabilirsiniz. Bir ilişki gelişip büyüyebilir. Yine de gün sizi değerli dersler için içinize döndürme eğilimindedir. Bunu konuları gözden geçirme, düşünme ve sezgilerinizden yararlanma zamanı olarak düşünebilirsiniz. Kötü bir tutum veya alışkanlıktan vazgeçmeniz gerekiyorsa şimdi tam zamanı.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, şimdi sezgileriniz ve hayallerinizle bağlantı kurmak için güçlü bir zaman. En iyi sonuçları elde etmek için işleri kolaylaştırmayı, derinlemesine düşünmeyi, duyguları ve olayları işlemeyi hedefleyin. Neyse ki, bugün sevdiklerinizle, ev hayatınızla ve iç dünyanızla olan bağlantınızı güçlendiriyor. Şu andaki özel bilgeliğiniz kişisel farkındalıktan geliyor. Bugün sizinle son zamanlarda olduğundan daha fazla sıcaklık, kabul ve şefkat olsa da henüz bir anlaşmayı sonuçlandırmanın veya kesin bir sonuca varmanın zamanı değil. Nitekim günlük programlarınızı, rutinlerinizi ve sağlık programlarınızı iyileştirmenin profesyonel ve kişisel gelişiminize katkıda bulunabileceğini görebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünün enerjileri düşünmek, hedef ve kararları formüle etmek için güçlü. Gün içerisinde olup bitenler, kişisel değişikliklerin ve yeni başlangıçların önünü açmaya yardımcı oluyor. Size yeni bakış açıları, tempo değişikliği ve günlük yaşamınızda heyecan verici bir çeşitlilik sunan insanlara ihtiyaç duymaya kendinizi açmayı hedefleyebilirsiniz. Bugün, tamamen yeni çabalarla kendinizi ileriye itmek yerine, düşünmek ve işlemek için iyi bir gün. Benzer hedefleri ve vizyonları paylaşan diğer kişilerle bağ kurma konusunda iyi durumdasınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, artık işinize ve pratik işlerinize daha fazla sıcaklık ve hayal gücü katıyorsunuz. Dikkatinizi sizi en rahat hissettiren şeylere yöneltmek ve onlara özel ilgi göstermek artık keyifli olabilir. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi belirleyip bunlarla bağlantı kurmak ve ardından bunları tatmin etmenin yollarını keşfetmek için güzel bir gün. Duygusal kaprislere daha az odaklanıyorsunuz ve rahat olmaya daha çok ilgi duyuyorsunuz, bu da size çok yardımcı oluyor. Sizi aşağı çeken insanların hayatınızda bir yeri olmamalı!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün değiştirilemeyecek veya değiştirilmemesi gereken şeylerden zihninizi temizlemeyi hedefleyin. İleriye doğru hayatınızı gerçekten iyileştirmenin yollarını düşünmek için iyi bir zaman ancak bunu yapmak için baskı yapmamak, bunun yerine olayların doğal akışına bırakılmasını hedeflemek daha iyidir. Başkalarına sizi mutsuz etme gücünü verdiyseniz, bugün düşünmenin tercih edildiği bir dönemde, yöntemlerinizdeki hataların farkına varma olasılığınız daha yüksektir. Bu fırsatı kullanın ve kendinizi daha iyisi için hazırlayın.

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