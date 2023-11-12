13 - 19 Kasım 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Haftaya Güneş Uranüs karşıtlığı ile başlıyoruz. Bu çok değişken ve sürprizli durumlar yaratabilen, kendimizi farklı ifade etmek, farklılıklarımızla ön plana çıkmak istediğimiz, marjinal hissettiğimiz bir başlangıç. Devamında Merkür Venüs uyumlu açısı yaşayacağız. Dilimiz sevimli, tatlı dilliyiz, gergin ve isyankar olsak da konuşmalarımız çekici.

Haftanın genelinde etkili olacak açı ise Güneş’in Mars ile kavuşumu ve bu iki gezegenin Neptün ile uyumlu üçgeni. Güneş Mars kavuşumu aslında oldukça sert ve tartışmalı bir açıdır. Fakat bir o kadar da cesur ve girişimcidir. Bu dönemde başlayacak yenilikler için rüzgar güçlü bir şekilde arkamızda. Ayrıca Neptün bu sertliği yumuşatır, başkalarından gelen yardımı, yardımlaşmayı, sezgilerimizin gücünü ve ileriye giden aksiyonlarımızda alacağımız doğru kararların olasılığının yüksekliğini anlatır. Bu haftayı değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Yeniay ile haftaya başlıyoruz. Ay Güneş ve Mars Akrep’te. Bugün çok Marsiyen bir gün. Tartışma, kriz, manipulasyon, gizli bilgilerin veya rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkması bugün çok olası, bu konularda çok yoğunluklu geçecek bir gün.

Salı

Ay Yay burcuna geçiyor. Dün’e nazaran çok daha iyimser bir gün. Gün içerisinde Ay Merkür’e kavuşarak Venüs ile uyumlu açı yapacak. Bugün çok daha uyumlu konuştuğumuz, savaş değil barış’ın olduğu bir gün.

Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın bugün çok etkileşimi yok. İyimser, dışarı aktiviteleri, gezi gibi aktiviteler için olumlu bir gün.

Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve Oğlak burcunun yöneticisi Satürn ile uyumlu açıda. Bugün sorumluluklara odaklı, çalışkan ve disiplinli bir gün.

Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Oğlak burcu monoton ve tekrarlayıcı bir burçtur fakat Uranüs uyumlu açısı ile güne renk katıp farklılaştırabileceğiz.

Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içinde sabah saatlerinde Plüton ile kavuşuyor, krizli, iş yükü baskısı olabilen bir gün fakat akşam Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte entelektüel eğilimin arttığı baskı ve sorumlulukların daha azaldığı bir gün olacak.

Pazar

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enetlektüel, gruplarla, sosyal geçirdiğimiz bir gün. Gün içerisinde Merkür ve Venüs ile Ay uyumlu etkileşime girecek. Çokça sosyal, iletişim ve gezi trafiğinin yüksek olduğu, ikili ilişkiler açısından da uyumlu bir gün. Sosyal açıdan değerlendirilmeli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim

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