13 - 19 Eylül 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta birkaç önemli gezegen etkileşimine ve Mars’ın burç değiştirmesine şahit olacak. Haftaya Güneş Neptün karşıtlığı ile başlayacağız. Bu dönemde aldanmalara dikkat etmek gerekebilir. Dikkatsizlik, isteksizlik, tembellik, kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Bu etkilere çoğunlukla haftanın ilk 3 günü maruz kalacağız.

Haftanın sonlarına doğru ise Venüs Satürn kare açısına şahit olacağız. Bu da ikili ilişkilerde biraz zorlayıcı, beklentilerin, ihtiyaçların karşılanmadığını hissettiğimiz, ilişkilerde engelleyici durumlarla karşılaşabileceğimiz bir dönem olacak. Ayrıca Mars çarşamba günü Terazi burcuna geçiş yapacak. Mars Terazi burcunda pek de rahat etmez, istediği cesareti ve aksiyonu diplomasiye önem veren Terazi burcunda bulamaz. Fakat ikili ilişkilerde daha fazla aksiyon alacağımız bir dönem içerisine gireceğiz. Hatta bu dönem Kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Burada Mars için en olumlu etki Mars’ın Yönettiği Akrep burcunda Terazi burcu yöneticisi Venüs olması. Yani iki gezegen birbirlerinin burçlarında. Buna da astrolojide “Karşılıklı Ağırlama” denir ve gezegenlerin sevmediği burçlardaki handikaplarını azaltır.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Haftanın en önemli açılarından biri olan Güneş Neptün karşıtlığına dahil olacak olan Ay bu açının etkisini güçlendiriyor ve hayatımızda olay bazında olayları getirme potansiyelini artırıyor. Yani bu gün aldanmalara, hayal kırıklıklarına, yanlış anlaşılmalara, tembelliğe ve boşluğa çok açık.

Salı

Ay günün büyük kısmında Yay burcunda ilerleyecek. Oğlak burcuna akşam saatlerinde geçecek ve Venüs ile olumlu açı içerisinde olacak. İkili ilişkilerde daha uyumlu, bir gün öncesinin hayal kırıklıklarının giderileceği bir gün olabilir.

Çarşamba

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ile sert açı içerisine girecek olan Ay bugün tartışmalara, yanlış anlaşılmalara veya yanlış ifadelere sebep olabilir.

Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İşimize ve sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Güneş ve Mars ile yapacağı olumlu açı ile kendimizi ifade gücümüzün ve enerjimizin yüksek olduğu bir gün yaşayacağız.

Cuma

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Satürn ile yapacağı kavuşum ve Venüs’ün Satürn ile yaptığı kare açının kesinleşmesi günü biraz sevimsiz kılıyor. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığı duygusu, sevilmemiş ve engellenmiş hissetme konuları gündeme gelebilir.

Cumartesi

Ay, Kova burcunda Jüpiter ile kavuşum yapıyor ve bir önceki günün moral bozukluğu Venüs ve Satürn karesinin etkisi devam edecek de olsa biraz olsun dağılıyor ve özgüvenimiz yükseliyor.

Pazar

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Haftanın en güzel günü. Venüs Satürn karesi etkileri azalmış, ay ise romantik balık burcunda ve Venüs ile gün içerisinde çok uyumlu bir açı yapıyor ve bizlere kendimizi iyi hissettiriyor, romantik ve tutkulu bir gün yaşatıyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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