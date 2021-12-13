13 - 19 Aralık 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri oldukça az. Fakat iki burç değiştiren gezegen ve iki de yön değiştiren gezegen bu haftaya denk geliyor. Ayrıca hafta sonunda da İkizler burcunda bir Dolunay yaşayacağız. İkizler burcundaki Dolunay bir önceki Yay Güneş Tutulması ile benzerlikler taşıyor. Ayrıca bir yazıda anlatacağım.

Hafta başında Mars Yay burcuna geçiş yapıyor olacak. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde hem Güneş tutulma derecesini hem de Dolunay derecesini tetikliyor olacak. Mars Akrep burcunda kendi evinde dediğimiz, yani kendi yönettiği burçta ve güçlüydü. Yay burcundaki Mars da güçsüz sayılmaz. Eğitim trafiğinin, yolculukların, yabancılarla ilgili konuların arttığı, yayıncılık konularının hareket kazandığı, inançsal tartışmalara altyapı hazırlayan bir konuma geçtiğini söyleyebiliriz. Akrep ile Yay arasındaki geçişin yaratacağı en büyük fark artık eylemlerimizde daha iyimser fakat daha sabırsız ve daha az düşünerek aldığımız aksiyonlar diyebiliriz.

Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Mars’ın tam tersine Merkür ile daha çok düşünen, daha az risk alan bir yapıdayız. Yani düşüncelerimiz daha yavaş ama eylemlerimiz, yani Mars daha cesur bir konumda. Hafta sonunda Venüs ve Chiron yön değiştiriyor olacak. Chiron’un ileri gitmesi ile birlikte acılarımızdan aldığımız dersleri hayatımıza daha kolay entegre edebilir ve diğer insanlara da bu konuda öğretici bir şekilde faydalı olabileceğiz.

Venüs’ün Retro harekete geçmesi ise haftanın en önemli etkisi olabilir. Venüs Oğlak burcunda hem çok da güçlü değil hem de retro yapacak ve ikili ilişkiler ve dünya genelinde finans piyasalarını olumsuz etkileyecek. Muhtemelen Türk lirası güç kaybetmeye devam edecek. Fakat aynısını

Dolar veya Euro için de söylemek mümkün. Yani Dolar TL paritesini bilemiyorum ama finansal olarak biraz daha zorlayıcı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. İkili ilişkiler için de yeni adımlar açısından pek de uygun bir zaman değil. Bu retro süreci Ocak sonuna kadar devam edecek.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Koç burcunda ilerliyor. Güne aksiyon alma enerjisi ile başlıyoruz. Gün içerisinde Güneş ile de uyumlu etkileşime girecek olan ay kendimizi ifademizi de güçlendiriyor.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde pazartesi gibi enerjisi ve girişkenliği yüksek. Akşam’a doğru Ay’ın Boğa burcuna geçmesi ile sakinliyor. Gün içerisinde Merkür ile de uyumlu etkileşime geçecek ay ile iletişim, toplantı, önemli görüşmeler için oldukça elverişli bir zaman.

Çarşamba

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün haftanın gergin günlerinden. Birbirine oldukça yaklaşmış olan Satürn Uranüs kare açısını tetikleyecek bir gün yaşayacağız. Gün biraz hareketli geçebilir, para piyasalarında dalgalanmalar olabilir.

Perşembe

Ay, Boğa burcunda kalacak gün boyu. Gece ilerleyen saatlerde ikizler burcuna geçecek. Haftanın düne nazaran çok daha iyi bir günü diyebilirim. Venüs ve Plüto ile gün içerisinde uyumlu açı yapacak olan ay ile daha sakin bir gün bizi bekliyor. İkili veya sosyal ilişkilerimiz için değerlendirilebilir.

Cuma

Ay, İkizler burcuna günün ilk saatlerinde geçiş yaptı. Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter ile zorlayıcı açı yapacak olan ay güne biraz gergin ve tartışmalı başladığımızı fark edebiliriz. Kazalara sakarlıklara dikkat etmek gerekli özellikle yolculuklarda.

Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde Neptün ile sert bir etkileşime girecek. Bu da gün içerisinde kendimizi fazla değişken, tembel ve kaçmaya meyilli bulabiliriz. Tatil yapmak, zihinsel olarak rahatlamak gerekli. Ayrıca bugün Dolunay günü.

Pazar

Ay günün ilerleyen saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor ve ailemize sevdiklerimize daha çok vakit ayırıyoruz. Ay gün içerisinde Jüpiter ile uyumlu bir açıda ve bu da kendimizi daha iyi ve özgüvenli hissetmemize sebep oluyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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