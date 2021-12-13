13 - 19 Aralık 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 13 - 19 Aralık 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

13 - 19 Aralık 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
13 Aralık 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri oldukça az. Fakat iki burç değiştiren gezegen ve iki de yön değiştiren gezegen bu haftaya denk geliyor. Ayrıca hafta sonunda da İkizler burcunda bir Dolunay yaşayacağız. İkizler burcundaki Dolunay bir önceki Yay Güneş Tutulması ile benzerlikler taşıyor. Ayrıca bir yazıda anlatacağım.


Hafta başında Mars Yay burcuna geçiş yapıyor olacak. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde hem Güneş tutulma derecesini hem de Dolunay derecesini tetikliyor olacak. Mars Akrep burcunda kendi evinde dediğimiz, yani kendi yönettiği burçta ve güçlüydü. Yay burcundaki Mars da güçsüz sayılmaz. Eğitim trafiğinin, yolculukların, yabancılarla ilgili konuların arttığı, yayıncılık konularının hareket kazandığı, inançsal tartışmalara altyapı hazırlayan bir konuma geçtiğini söyleyebiliriz. Akrep ile Yay arasındaki geçişin yaratacağı en büyük fark artık eylemlerimizde daha iyimser fakat daha sabırsız ve daha az düşünerek aldığımız aksiyonlar diyebiliriz.


Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Mars’ın tam tersine Merkür ile daha çok düşünen, daha az risk alan bir yapıdayız. Yani düşüncelerimiz daha yavaş ama eylemlerimiz, yani Mars daha cesur bir konumda. Hafta sonunda Venüs ve Chiron yön değiştiriyor olacak. Chiron’un ileri gitmesi ile birlikte acılarımızdan aldığımız dersleri hayatımıza daha kolay entegre edebilir ve diğer insanlara da bu konuda öğretici bir şekilde faydalı olabileceğiz.


Venüs’ün Retro harekete geçmesi ise haftanın en önemli etkisi olabilir. Venüs Oğlak burcunda hem çok da güçlü değil hem de retro yapacak ve ikili ilişkiler ve dünya genelinde finans piyasalarını olumsuz etkileyecek. Muhtemelen Türk lirası güç kaybetmeye devam edecek. Fakat aynısını


Dolar veya Euro için de söylemek mümkün. Yani Dolar TL paritesini bilemiyorum ama finansal olarak biraz daha zorlayıcı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. İkili ilişkiler için de yeni adımlar açısından pek de uygun bir zaman değil. Bu retro süreci Ocak sonuna kadar devam edecek.


Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Koç burcunda ilerliyor. Güne aksiyon alma enerjisi ile başlıyoruz. Gün içerisinde Güneş ile de uyumlu etkileşime girecek olan ay kendimizi ifademizi de güçlendiriyor.


Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde pazartesi gibi enerjisi ve girişkenliği yüksek. Akşam’a doğru Ay’ın Boğa burcuna geçmesi ile sakinliyor. Gün içerisinde Merkür ile de uyumlu etkileşime geçecek ay ile iletişim, toplantı, önemli görüşmeler için oldukça elverişli bir zaman.



Çarşamba

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün haftanın gergin günlerinden. Birbirine oldukça yaklaşmış olan Satürn Uranüs kare açısını tetikleyecek bir gün yaşayacağız. Gün biraz hareketli geçebilir, para piyasalarında dalgalanmalar olabilir.


Perşembe

Ay, Boğa burcunda kalacak gün boyu. Gece ilerleyen saatlerde ikizler burcuna geçecek. Haftanın düne nazaran çok daha iyi bir günü diyebilirim. Venüs ve Plüto ile gün içerisinde uyumlu açı yapacak olan ay ile daha sakin bir gün bizi bekliyor. İkili veya sosyal ilişkilerimiz için değerlendirilebilir.


Cuma

Ay, İkizler burcuna günün ilk saatlerinde geçiş yaptı. Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter ile zorlayıcı açı yapacak olan ay güne biraz gergin ve tartışmalı başladığımızı fark edebiliriz. Kazalara sakarlıklara dikkat etmek gerekli özellikle yolculuklarda.


Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde Neptün ile sert bir etkileşime girecek. Bu da gün içerisinde kendimizi fazla değişken, tembel ve kaçmaya meyilli bulabiliriz. Tatil yapmak, zihinsel olarak rahatlamak gerekli. Ayrıca bugün Dolunay günü.


Pazar

Ay günün ilerleyen saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor ve ailemize sevdiklerimize daha çok vakit ayırıyoruz. Ay gün içerisinde Jüpiter ile uyumlu bir açıda ve bu da kendimizi daha iyi ve özgüvenli hissetmemize sebep oluyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

13 Aralık 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün birçok yeni başlangıç ve değişim için kapılar sonuna kadar açılıyor. Yeni bir adım atmak için tüm planın hazır olmasını beklemeyenler özellikle öne çıkacaktır. Aynı zamanda canlanmak ve gerçeklikle başa çıkmak için yardımcı olacak gelişmeler yaşanabilir. Sabah ve akşam, özellikle duygusal konulardaki tartışmalar çok farklı yerlere çıkma potansiyeline sahiptir. Doğru zamanı hissedeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün arzularınızı merkeze koymak için hazır hissediyorsunuz ve bu hissi kimsenin bozmasına izin vermemelisiniz! Size dünyadaki en tatmin edici şeyi neyin getirdiğini, kalbinizin sevinçle çarpmasını sağlayan bir şeyi düşünün ve tüm enerjinizi bu şeyi gerçekleştirmeye, hayatınıza daha fazla dahil ettirmeye veya kendinize yaklaştırmaya odaklayın. Tutkularınızı bulmak için konfor alanınızın dışına çıkmak dünyayı pembe gözlüklerle görmenize yardımcı olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birçok konuda dikkatiniz çoğunluğun aksine pozitif seçenekler tarafından dağıtılabilir. Sahip olduğunuz şeyler aslında yeterliyken daha fazlası ve daha güzelinin var olabileceği ihtimaliyle bir şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Birini aramak ve aranızdaki tüm kayıp zamanları telafi etmek için harika bir gün! Saklanmak yerine, mümkün olan her şekilde bağlantı kurmaya çalışın. Size en çok yardım ve gelişimi sağlayacak olan şey insan iletişimidir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün özellikle kariyer alanınızda zirveye doğru yükselen bir ivme yakalıyorsunuz. İşlerinizdeki ince ayrıntılar ve yeteneğinizin tezahürleri bir eğitmen veya patron konumundaki birinin takdirini kazanabilir ki bu durum size bir ödül veya terfi için yararlı olabilir. Uzun bir süre sonra ekstra çaba harcamadan bir şeyler kazanmanın hazzını ve karşı tarafça anlaşıldığınızı düşündüğünüz bir ilişkinin mutluluğunu yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün harekete geçme motivasyonunuz kendinize iyi bakmak olmalı. Dünyevi hırslara biraz ara verin ve sizin için gerçekten ne gerektiğini bularak bunu karşılayın. Toksik bir alana girdiyseniz ne pahasına olursa olsun buradan çıkmanız gerekebilir. Unutmayın, verdiğiniz mola yaptıklarınızı eleştirmek ve yapacaklarınızı planlamakla geçiyorsa amacına ulaşmıyor demektir! Aşkla ilgili sorularınızın cevaplarını başkasından bulmak isteseniz de bu konuda kendinizi sorgulamanız gerekecek.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi biraz geride kalmış hissedebilirsiniz, ancak bu gördüğünüz her dağa tırmanmanız veya hedeflerinize yeterince hızlı ulaşamadığınızdan endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine plan ve projeleri tekrar gözden geçirmenin ve hedeflerinizin ulaşılabilirliğini sorgulamanın zamanı geldi. Eski bir dost, anlayışlı sohbeti ve farklı fikirleriyle şu an tam da ihtiyacınız olan kişi olabilir, mesafeleri ve zamanı aşın!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Farklı ilgi alanlarıyla birlikte duygu dünyanıza dair sizi şaşırtacak yanlarınızı öğrenebilirsiniz. Ne kadar inkâr ederseniz edin, bir kişiye karşı hislerinizi bastıramayacaksınız. İç dünyanızda karışıklık iş ve eğitim hayatınıza yansıyabilir. Düşünmekle düzelmeyecek konulara daha fazla vakit ayırırsanız özellikle maddi olarak dezavantajlı bir konuma sürüklenebilirsiniz. Aile üyeleriniz bu zamanlarınızda tahmin ettiğinizden daha destekleyici olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün neredeyse yaptığınız hiçbir şeyi tek başınıza yapmayacaksınız. O an orada olmasalar dahi birçok şey sizle beraber ilişkide olduğunuz insanları da ilgilendiriyor. Böylesi bir günde ''ben'' demeyi bırakıp ''biz'' kavramına yoğunlaşmak akıllıca olacaktır. İşler biraz tek taraflı hale geldiyse, o zaman terazilere ağırlığı yeniden ve dengeli bir şekilde dağıtmak için erken davranın. Beklettiğiniz sorunlar büyüyerek kırıcı tartışmalara yol açmasın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize karşı olan güveninizle kariyerinizde veya aşk hayatınızda ilgiyi üzerinize çekebilirsiniz ancak dikkat etmelisiniz ki sahne ışıkları göz alıcı olsa da dostluklarınıza zarar vermemelidir. Size ihtiyacı olan birini çok da önemli olmayan sebeplerle bekletmek size yakışmaz. Birçok şeyin yoluna gireceği bugün, sizin için önemli olan bir projeye başlamak için oldukça uygun bir zaman olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşlerin kötüye gideceğine dair bazı düşüncelere maruz kalabilirsiniz, bunlar zihninizin size oyunlarıdır ve başa çıkmanın en iyi yolu, kendinizi o işe daha çok odaklamak olabilir. Çözmeyi ertelediğiniz sorunlar olabilir, eğer öyleyse neleri düzeltebileceğinizi ve neler için yardıma ihtiyaç duyabileceğinizi görmek için biraz düşünmelisiniz. Şu an sorunları görmezden gelmek çok büyük bir hata olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İletişim şu anda ön plana çıkıyor ve geçen yıl boyunca iletişimini kaybetmiş olabileceğiniz herhangi biriyle görüşmeniz mümkün. Size söyleyecekleri önemli bir şeyleri bile olabilir, o yüzden onlara ulaşmak istiyorsanız, gurur yapmadan ulaşın! Ailenizin sizi anlamadığını düşünüyorsanız kendinizi açık bir şekilde ifade edip etmediğinizi sorgulamanız gerekebilir. Herkesin altıncı hissi sizinki kadar güçlü olmayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün direksiyonu biraz gevşek tutabilirsiniz, işlerin siz sürekli çaba halinde değilken de yolunda gideceğine güvenmelisiniz. Hayatı belirli bir yöne itmeye veya çekmeye çalışmak yerine, esnek olmak için kendinize izin verin ve işlerin nasıl gelişeceğini görün. Geleceğini görmediğiniz bir aşk ufukta olabilir. Bu aşk sizi bulsun veya bulmasın, mutluluğunuz için bir koşul değildir ve sizi tanımlamamalıdır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pek çok hayal ve fikre sahipsiniz ama sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ve neyin sadece eğlence için olduğunu sorgulamanız gerekebilir. En son ne zaman hedeflerinize bakmak için geri adım attınız? Kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi hatırladığınız sürece, hayatınızda netlik kazanma fırsatı elinizin altında. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olun. Bu hayatın sadece başrol oyuncusu değil, senaristi, yönetmeni ve yapımcısı da sizsiniz!



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