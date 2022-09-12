12 - 18 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın çok önemli iki etkileşimi var. Bir tanesi Venüs’ün Mars ile yaptığı sert açı, diğeri de Güneş’in Neptün ile sert açısı olacak. Venüs Mars kare açısı ikili ilişkilerde tutkulu fakat zorlayıcı, tartışmacı, zamanlama problemleri olan ve Venüs ve Mars’ın Merkür’ün yönettiği burçlar olduğunu düşünürsek özellikle sözel tartışmalara dikkat etmek gerekiyor. Aşırı eleştiri, zor beğenme ve ince alay bu hafta bize düşman gibi görünüyor.

Ayrıca Güneş Neptün karşıtlığı da yanılgılara, yanlış anlama, anlaşılma gibi konulara vurgu yapıyor. Yani bu dönemde iki tehlike göze çarpıyor. Birincisi gerçekten aldatmaya yönelik hareketler ve bunun ikili ilişkilere yukarıda bahsettiğim gibi sert ve zorlayıcı yansıması, ikincisi de kurduğumu hayaller, sanrılar, paranoyalar ve bunların yine bir Venüs Mars sert ve tartışmalı etkileşimi yaratması olacak. Bu haftaya ikili ilişkiler konusunda özellikle dikkat etmenizi, daha sakin ve gerçekçi olmanızı tavsiye ederim.

Bunun dışında Venüs Düğümlerle uyumlu etkileşimde olacak, bu da belki bu tartışmaların etkilerinin çok da büyümeden durdurulabileceği yönünde umut veriyor. Mars’ın da Chiron altmışlığı da yine olgunluğu yükselten, düşünmeden hareket etmeyi azaltan daha bilge bir etki olarak haftanın yardımcı etkileri arasında.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Enerjimiz yüksek. Ay ayrıca Mars ile de uyumlu açı içerisinde. Bu günü cesaret, Merkür retro da olsa zorundaysak yeni başlangıçlar, dışarı aktiviteler ve fiziksel aktiviteler için kullanabiliriz.

Salı

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün hava biraz gergin. Ay Plüton ile sert etkileşimde. Bu da bizi bazı şeyleri daha çok kurcaladığımız, kriz ortamı yaratabilecek bir etki.

Çarşamba

Haftanın en güzel günlerinden. Ay, Boğa burcuna geçiyor ve daha rahat, sakin 2 gün için kolları sıvıyor. Gün içerisinde de Venüs ile uyumlu etkileşimde ve ekstra sakin, ikili ilişkilerde güzel bir gün.

Perşembe

Ay, Boğa sakinliği devam ediyor fakat bugün biraz daha sert, çünkü Uranüs ve Satürn ile etkileşime girecek olan Ay biraz huzur bozucu değişiklikler içerisine girebilir. Yine de Güneş ile uyumlu etkileşimde, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.

Cuma

Ay, İkizler burcuna geçiyor ve Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşime giriyor. Kendimizi yine çok iyi ifade ettiğimiz, sözel becerimizin yüksek olduğu bir gün. Yakın çevremizle iletişimimiz yüksek, yolculuk trafiğimiz de yükseliyor. Eğitim ve yayıncılık için mükemmel.

Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ederken bugün biraz handikaplı olabilir. İletişim trafiği çok yüksek, Mars ile daha da enerjikleşiyor, yolculuklara da dikkat etmek gerekli. Ayrıca İkili ilişkiler de biraz handikaplı olabilir. Her durumda ilişkilerde tutku yüksek. Venüs Mars karesinin de etkisinin yoğun olduğu bir gün.

Pazar

Ay, sabah saatlerinde İkizler burcunda ilerliyor. Öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Bu süreçte Güneş ile bir kare açı içerisinde. Güneş Neptün sert açısının da etkileri yoğun ve Ay da buna dahil oluyor. Alkol kullanıcısı isek abartmamakta fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Merkür’le de bir sert etkileşimde. Bugün kendimizi ifademizde biraz yanılabiliriz, kendimizi yanlış ifade edebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim

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