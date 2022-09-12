12 - 18 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Eylül 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

12 - 18 Eylül 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
12 Eylül 2022 10:18
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Esenlikler. Bu haftanın çok önemli iki etkileşimi var. Bir tanesi Venüs’ün Mars ile yaptığı sert açı, diğeri de Güneş’in Neptün ile sert açısı olacak. Venüs Mars kare açısı ikili ilişkilerde tutkulu fakat zorlayıcı, tartışmacı, zamanlama problemleri olan ve Venüs ve Mars’ın Merkür’ün yönettiği burçlar olduğunu düşünürsek özellikle sözel tartışmalara dikkat etmek gerekiyor. Aşırı eleştiri, zor beğenme ve ince alay bu hafta bize düşman gibi görünüyor.


Ayrıca Güneş Neptün karşıtlığı da yanılgılara, yanlış anlama, anlaşılma gibi konulara vurgu yapıyor. Yani bu dönemde iki tehlike göze çarpıyor. Birincisi gerçekten aldatmaya yönelik hareketler ve bunun ikili ilişkilere yukarıda bahsettiğim gibi sert ve zorlayıcı yansıması, ikincisi de kurduğumu hayaller, sanrılar, paranoyalar ve bunların yine bir Venüs Mars sert ve tartışmalı etkileşimi yaratması olacak. Bu haftaya ikili ilişkiler konusunda özellikle dikkat etmenizi, daha sakin ve gerçekçi olmanızı tavsiye ederim.


Bunun dışında Venüs Düğümlerle uyumlu etkileşimde olacak, bu da belki bu tartışmaların etkilerinin çok da büyümeden durdurulabileceği yönünde umut veriyor. Mars’ın da Chiron altmışlığı da yine olgunluğu yükselten, düşünmeden hareket etmeyi azaltan daha bilge bir etki olarak haftanın yardımcı etkileri arasında.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Ay, Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Enerjimiz yüksek. Ay ayrıca Mars ile de uyumlu açı içerisinde. Bu günü cesaret, Merkür retro da olsa zorundaysak yeni başlangıçlar, dışarı aktiviteler ve fiziksel aktiviteler için kullanabiliriz.


Salı

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün hava biraz gergin. Ay Plüton ile sert etkileşimde. Bu da bizi bazı şeyleri daha çok kurcaladığımız, kriz ortamı yaratabilecek bir etki.


Çarşamba

Haftanın en güzel günlerinden. Ay, Boğa burcuna geçiyor ve daha rahat, sakin 2 gün için kolları sıvıyor. Gün içerisinde de Venüs ile uyumlu etkileşimde ve ekstra sakin, ikili ilişkilerde güzel bir gün.


Perşembe

Ay, Boğa sakinliği devam ediyor fakat bugün biraz daha sert, çünkü Uranüs ve Satürn ile etkileşime girecek olan Ay biraz huzur bozucu değişiklikler içerisine girebilir. Yine de Güneş ile uyumlu etkileşimde, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.


Cuma

Ay, İkizler burcuna geçiyor ve Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşime giriyor. Kendimizi yine çok iyi ifade ettiğimiz, sözel becerimizin yüksek olduğu bir gün. Yakın çevremizle iletişimimiz yüksek, yolculuk trafiğimiz de yükseliyor. Eğitim ve yayıncılık için mükemmel.


Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ederken bugün biraz handikaplı olabilir. İletişim trafiği çok yüksek, Mars ile daha da enerjikleşiyor, yolculuklara da dikkat etmek gerekli. Ayrıca İkili ilişkiler de biraz handikaplı olabilir. Her durumda ilişkilerde tutku yüksek. Venüs Mars karesinin de etkisinin yoğun olduğu bir gün.


Pazar

Ay, sabah saatlerinde İkizler burcunda ilerliyor. Öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Bu süreçte Güneş ile bir kare açı içerisinde. Güneş Neptün sert açısının da etkileri yoğun ve Ay da buna dahil oluyor. Alkol kullanıcısı isek abartmamakta fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Merkür’le de bir sert etkileşimde. Bugün kendimizi ifademizde biraz yanılabiliriz, kendimizi yanlış ifade edebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim


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Günlük burç yorumları: 12 Eylül Pazartesi

12 Eylül 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İnce bir zarafet duygusu gün boyunca eşlikçiniz olabilir. Gün, neşenizi kaçıracak kadar yorucu olmasa da bazı şekillerde size en iyi halinizi gerçekleştirmek için her zaman biraz fazladan çaba gösterebileceğinizi hatırlatır. Büyük ve ciddi konuşmalar teşvik edilir ve bu herkesin içini döküp rahatlamasına, somut sonuçlar elde etmesine yardımcı olacaktır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızı yoluna koymak tahmin ettiğinizden çok daha kolay hale gelmek üzere olabilir. Şimdi günlük işlerinizi çok daha keyifli hale getirmek için elinizden bir şeyler gelebilir. Çalış arak uzun saatler geçirmek daha az zahmetli olmalı ve sağlığınızı iyileştirmek de daha kolay olabilir. En küçük çaba bile olumlu sonuçlar verebilir, bu yüzden vazgeçmeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kutlayacak çok şeyiniz olabilir! Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanızla birlikte, hayallerinizin peşinden koşar ve istediğinizi yaparsınız. Sizi olumsuz sözleriyle aşağı çeken insanlara karşı kulağınızı tıkmaya çalışın. Başarı ve ödüller sizi bulunduğunuz yerde kolayca bulacak, sabırlı olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı konularda kendinize çok güvenmek hatasına yakalandığınızı fark ederseniz şaşırmayın. Şimdi dikkatiniz her gününüzü etkileyen küçük şeylerde olabilir. İster birkaç küçük ayarlamayla, isterse bazı büyük değişikliklerle, kendinizi çok istekli hissediyorsanız, çevrenizi değiştirmek için mükemmel bir zaman. Bir profesyonel, vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olabilir, bu nedenle projeleriniz için yardım almaktan korkmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğlence, şu anda hayatınızı en iyi şekilde sarmaya başlayabilir. Bir süre boyuna, en ufak alışveriş bile size büyük bir şey sunabilir. Bu süreçte dışarı çıkıp insanlarla konuşmaya çalışın, çünkü kiminle karşılaşacağınızı ve size neler kazandıracağını bilemezsiniz. Ayak işlerini yaparken tanıştığınız biri, geleceğinizde çok önemli ve etkili bir kişi olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayat şu anda sizin için oldukça lüks hissettirebilir. Küçük şeylerden haz almanın doruklarında olabilirsiniz. Mevcut işinizde çalışarak veya yepyeni bir iş keşfederek, para kazanmanın yeni yollarını bulma konusunda her zamankinden daha yeteneklisiniz. Her taşı ters çevirin, çünkü altında ne zaman altının bekleyeceğini asla bilemezsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Spot ışığa adım atma zamanı! Güzellik, aşk ve para bugün sizinle. Bu, görünümünüzde herhangi bir iyileştirme yapmak için harika bir zaman, bu nedenle yeni bir görünüm düşünüyorsanız, denemenin tam zamanı. Gün tamamen hoşgörüyle ilgilidir, bu yüzden kendinizi şımartmaktan suçlu hissetmeyin. Sadece başkalarına iyi davranmak zorunda değilsiniz, kendinizi önceleyin!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi pembe renkli gözlüklerinizi takmaya ve dünyayı harika gözlerle görmeye teşvik ediyor. Bir şeyleri zorlamaya çalışmak yerine, yolun nasıl göründüğünü boş verip hayatın size nasıl rehberlik ettiğini görmenize izin verin. Şu anda garip bir denizde ilerliyor olabilirsiniz, ama sonunda gelgit sizi olman gereken yere bırakacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi kalabalıklar sizin için harikalar yaratabilir. Kendi ritminize uymak ve işleri bildiğiniz gibi yapmak dışında, insanlarla anlaşamayacağınız hiçbir konu yok. Muhtemelen başkalarıyla kendi başınıza olduğundan daha fazla tatmin bulacaksınız, ancak aynı zamanda o kadar talepkar olacaksınız ki yalnız zaman bulmak zor olabilir. Size ulaşmaya çalışanlara izin verin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İtibarınız şu anda birçok destek alıyor ve iyi bir izlenim bırakmanız gerektiğinde en iyi benliğinizi sunmanıza yardımcı oluyor. İnsanları anında cezbedebileceksiniz, bu yüzden herhangi bir şüphenin heyecanınızı söndürmesine izin vermeyin! Bu aşamada bir terfi veya başka bir önemli ilerleme sizin olabilir, tek yapmanız gereken en iyi kendiniz olmaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dünya sizi dışarı çıkıp oynamaya çağırıyor! Yakın çevrenizin ötesinde sizi bekleyen sayısız güzel şeyi gördüğünüzde ruhsal havanızda muhteşem bir değişim yaşanıyor. Herhangi bir engeli aşabilir ve zevkinizi yeni yollarla aramaya başlayabilirsiniz, bu süreçte potansiyel olarak kendinizi yeni felsefelere açabilirsiniz. Bu, onları aramaya zaman ayırdığınızda size birçok ödül verebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kalbiniz bugün zihninizin elinden dümeni alabilir! En derin arzularınızı öne ve merkeze getirerek, kendinizle bir çatışmaya girebilirsiniz. Normalde çok derin bir şekilde hissetmediğiniz duygular şimdi sizi ele geçirebilir. Öte yandan, bu durum size birkaç hoş sürpriz sağlayabilir. Bunun bir fırsat veya felaket olması sizin elinizde.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İster kalabalıklara karışmayı ister yalnız kurt olmayı tercih edin, ilişkiler her zamankinden daha önemli hale gelmek üzere. Gün, özel biriyle birlikte üstlendiğiniz her şeyin hem etkinliğini hem de sonuçlarını artırıyor. Bu, romantizm için iyi bir zaman olabilir, ancak arkadaşlıklar ve iş bağlantıları, önümüzdeki zamanlarda size bolca güzel zaman sağlayabilir. Ne yaparsanız yapın, sorumluluğu paylaşın.


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