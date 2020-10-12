12-18 Ekim haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Ekim ayı gergin başladı, yangınlar ve askeri müdahaleler ile başladı. Bu hafta da bu gerginlikler devam edecek gibi görünüyor. Bu hafta Güneş’in Pluto ve Satürn ile sert açıları ve oldukça gerilimli açılar yapan bir Terazi Yeniay’ı geçireceğiz. Terazi Yeniay’ı ile ilgili burçlar bazında yorumlarımı ayrıca okuyabileceğiniz bir yazı yazacağım fakat genel olarak Terazi ilişkiler ve diplomasi ile ilgilidir. Yeniay etkisini göstermeye başlarken Azerbaycan – Ermenistan gerginliği ile ilgili diplomatik çalışmaların başladığını görüyoruz. Ay sonuna kadar ülkemizin de dâhil olacağı bir sürecin içerisinde olabiliriz.

Ayrıca bu Yeniay Ay’ın dünyaya en yakın olduğu konumlardan birinde “Süper Ay” diye tabir ettiğimiz bir durumda. Arcturus ve Spica gibi etkili sabit yıldızlar ile kavuşum yapıyor. Yani bu Yeniay’ın oktavı çok yüksek, etkileri çok belirgin ve önemli olacak. Bu Yeniay’ın ana konuları ilişkiler olacak gibi gözüküyor. İlişkilerimizde çatışma, yüzleşme ve yapılması gerekeni yapma, koyulması gereken kuralı koyma sonucu yeni bir bilinç düzeyine geçme, yeniden yapılanan ilişkiler, belki ayrılıklar, belki fırtınalı yeni başlangıçlar. Yeniay yöneticisi Venüs ise Neptün ile bir karşıt açı formasyonu içerisinde. Bu da ilişkilerimizdeki bu yeni bilinç durumu veya yeni başlangıçların içerisinde bulanık ve önünü göremediğimiz birtakım konular olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Akrep burcundaki Merkür bu hafta Retro yapmaya başlayacak. Derinlemesine ele aldığımız konularda artık daha fazla tekrar yapacağız, konuların üzerinde daha fazla duracağız. Her Merkür retrosunda söylediğim gibi ay sonuna kadar iletişimde aksaklıklar yaşayabileceğiz. Yanlış anlaşılmalarla, unutkanlıklarla, elektronik eşyalarda bozulmalarla karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yeni anlaşmaları bir süre ertelesek iyi olur.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Gergin hafta içerisinde giderek tırmanıyor gibi gözüküyor. Haftaya daha sakin ve uyumlu başlıyoruz. Ay, Aslan burcunda, eğlenceli ve özgüvenliyiz, Merkür Venüs arasındaki altmışlık sevgimizi ifademizi kolaylaştırıyor, tatlı dilimizi ön plana çıkarıyor.

Salı

Ay, Başak burcunda. İşlerimize ve sağlığımıza odaklanabileceğimiz bir gün. Gecenin ilerleyen saatlerinde birkaç saatliğine Ay, Venüs ile kavuşacak. İlişkiler ve romantizm açısından değerlendirebiliriz.

Çarşamba

Güneş Mars karşıtlığı kesinleşiyor. Haftanın gergin zamanlarına giriş yapıyoruz. Ay, Başak burcunda ilerliyor. İşlerimize odaklandığımız, otorite figürleriyle sorunlar ve gerginlikler yaşayabileceğimiz bir gün.

Perşembe

Güneş Mars’tan sonra Pluto ile de sert bir görünüm içerisinde. Yıkıcı ve manipulatif olabileceğimiz veya bu etkileri dışarıdan görebileceğimiz bir gün.

Cuma

Yeniay bugün gerçekleşiyor. Ay, Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. İkili ilişkiler belli sınavlar altında olacak. Dengeyi korumayı, diplomasiyi elden bırakmamayı başarabilirsek krizlerle de olsa ilişkilerde birtakım çözümlere ulaşabiliriz.

Cumartesi

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Ay’ın sevmediği gergin bir konum. Duygusal olarak güvende hissetmediğimiz bir gün. Ayrıca Güneş Satürn kare açısı kesinleşiyor. Bu gün oldukça depresif ve enerjisi düşük geçirebiliriz. Psikolojimizi yüksek tutmakta fayda var.

Pazar

Ay, Akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Haftanın gergin enerjileri nispeten devam ediyor. Ancak ilişkilerimizde gerginlikler yaşadıysak bugün konuların üzerine biraz daha yumuşak, sakinleşmiş ve olgun bir şekilde gidebileceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.