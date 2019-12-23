11 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"On bir aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? On bir aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? On bir aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" On bir aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

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İkizlerim 11 aylık

İkizleriniz 11 aylık oldular. Artık daha hareketliler ve daha çok kontrol gerektiriyorlar. Yürüme çabaları, tutunarak hareket ediyor olmaları evde birçok güvenlik önlemi almanızı gerektirmeye başladı bile. Bu süreç onların dünyaya baktıkları noktayı değiştirdiği ve daha hareketli olmayı çok arzu ettikleri için biraz gergin olabilirler. Gelişim basamaklarını atlamak bebekler için zorlayıcı olabilir, desteklemek sakinleşmelerini sağlayacaktır.

 

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 11 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

 

11 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

  • Tutunarak ya da desteksiz bir şekilde ayakta durabilirler.
  • Desteksiz bir şekilde adımlamaya çalışabilirler.
  • İşaret ve baş parmakları arasında çok küçük bir objeyi tutabilirler.
  • Bay bay yapabilir, el çırpabilirler.
  • Hayır kelimesinin anlamını bilirler.
  • Kendi dilinde, farklı hecelerle konuşabilirler.
  • Anne, baba diyebilir ve bilinçli bir şekilde seslenebilirler.
  • “Sar makarayı” oyununda sizi taklit edebilir.
  • Bir fincan yahut küçük bir bardakla su içebilir.

 

11 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.

 

11 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

11 aylık bebekleriniz, gece beslenmesine ihtiyaç duymadıkları için 10-12 saat aralıksız uyuyabilirler. Gün içerisinde 1-1,5 saatlik iki uyku, bebeklerin enerjilerini toplamasına, algılarının açılmasına ve daha kolay öğrenmelerine yardımcı olur. Gece uykusu süresine bağlı olarak, gündüz uyku saatlerini belirleyebilirsiniz. Bebeğiniz gece 10 saat uyuduysa gün içerisinde 3-4 saatlik uykuya ihtiyaç duyar. 11 aylık bebek gelişimi sürecinde toplam uyku süresi 13-15 saat arasında olmalıdır.
Fiziksel aktivitenin arttığı bu dönemde aşırı yorulmak da bebeklerin uyku düzenlerinin bozulmasına neden olacağı için gündüz uykuları konusunda ısrarcı olmanız tavsiye edilir.

 

11 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Fiziksel aktivitelerinin çok artttığı bu dönemde bebeklerin günlük kalori ihtiyaçları da artar, genellikle yemeye daha hevesli olurlar. Kendi başlarına yiyebilecekleri gıdalar için bebeklerinizi teşvik etmek ince motor kabiliyetlerinin gelişimi açısından destekleyici olacaktır. 11 aylık bebeklerinizin ana gıdası anne sütü, yokluğunda ise formül mamadır. Aynı zamanda da her öğün bir bebek kavanozunu geçmeyecek şekilde üç öğün beslenmeleri uygundur.

 

11 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

 

  • Bebeklerinizin en meraklı olduğu dönemdesiniz, fiziksel hareketlilik kabiliyeti onları her geçen gün daha meraklı ve ilgili yapıyor. Onlarla ne kadar çok farklı ortama girerseniz, gelişimlerini o kadar desteklemiş olursunuz. 11 aylık bebeklerinizle arkadaşlarınızın evlerini ziyaret edebilir, çocuklar için uygun kafelere gidebilir, müze ziyareti yapabilirsiniz. Parklar, bahçeler onlar için lunaparktan farksız. Hem fiziksel hem de duygusal olarak doyuma ulaşmaları için korumanız ama durdurmamanız gereken bir dönemdesiniz.

     

  • Yumuşak oyuncaklar, dizilen kutular, kenetlenen bloklar 11 aylık bebeklerin oynamaktan büyük zevk aldığı oyuncaklardır.

     

  • Oyun halısı üzerinde yeterince vakit geçirdiğinizden ve yeterince kitap okuyup şarkı söylediğinizden emin olun. Sosyal becerilerin ve dil gelişiminin hızlandığı bu dönemde birlikte oynamak, okumak ve melodik dinletiler bebeklerin gelişimi için çok kıymetlidir.

 


*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

 

İKİZ BEBEK BAKIMI NASIL OLMALI?

 

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Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    26 Aralık 2019 Perşembe 11:25

    9 aylık oğlum 2 3 gündür sürekli ateşi çıkıyor kulaklarini çekiyor çok huysuz soğan suyu iyi gelir mi cevap yazın lütfen

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Aralık 2019 Perşembe 11:44

    tabi ki iyi gelmez. doktora götürün.


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