İkizlerim 11 aylık

İkizleriniz 11 aylık oldular. Artık daha hareketliler ve daha çok kontrol gerektiriyorlar. Yürüme çabaları, tutunarak hareket ediyor olmaları evde birçok güvenlik önlemi almanızı gerektirmeye başladı bile. Bu süreç onların dünyaya baktıkları noktayı değiştirdiği ve daha hareketli olmayı çok arzu ettikleri için biraz gergin olabilirler. Gelişim basamaklarını atlamak bebekler için zorlayıcı olabilir, desteklemek sakinleşmelerini sağlayacaktır.
Bebekleriniz 11 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.
11 aylık bebekleriniz, gece beslenmesine ihtiyaç duymadıkları için 10-12 saat aralıksız uyuyabilirler. Gün içerisinde 1-1,5 saatlik iki uyku, bebeklerin enerjilerini toplamasına, algılarının açılmasına ve daha kolay öğrenmelerine yardımcı olur. Gece uykusu süresine bağlı olarak, gündüz uyku saatlerini belirleyebilirsiniz. Bebeğiniz gece 10 saat uyuduysa gün içerisinde 3-4 saatlik uykuya ihtiyaç duyar. 11 aylık bebek gelişimi sürecinde toplam uyku süresi 13-15 saat arasında olmalıdır.
Fiziksel aktivitenin arttığı bu dönemde aşırı yorulmak da bebeklerin uyku düzenlerinin bozulmasına neden olacağı için gündüz uykuları konusunda ısrarcı olmanız tavsiye edilir.
Fiziksel aktivitelerinin çok artttığı bu dönemde bebeklerin günlük kalori ihtiyaçları da artar, genellikle yemeye daha hevesli olurlar. Kendi başlarına yiyebilecekleri gıdalar için bebeklerinizi teşvik etmek ince motor kabiliyetlerinin gelişimi açısından destekleyici olacaktır. 11 aylık bebeklerinizin ana gıdası anne sütü, yokluğunda ise formül mamadır. Aynı zamanda da her öğün bir bebek kavanozunu geçmeyecek şekilde üç öğün beslenmeleri uygundur.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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9 aylık oğlum 2 3 gündür sürekli ateşi çıkıyor kulaklarini çekiyor çok huysuz soğan suyu iyi gelir mi cevap yazın lütfenCevapla
tabi ki iyi gelmez. doktora götürün.