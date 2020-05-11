11 - 17 Mayıs haftasının astrolojik etkileri

11 - 17 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 11 - 17 Mayıs haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Bu hafta tam 3 gezegen 4 gün ara ile retro yapacak. Ayrıca 13 Mayıs’ta Mars gezegeni Balık burcuna geçecek. Bir gezegenin retro olması, gezegenle ilgili konuların yavaşlaması, görünürlüğünün azalması, gezegenin gücünün zayıflaması ve gezegen konularıyla ilgili zamanlama problemleri, gecikmelerle alakalıdır. Zaten hızları yavaşlamış olan Satürn, Venüs ve Jüpiter gezegenleri sırasıyla 11, 13 ve 14 Mayıs’ta retro harekete başlayacaklar.

13 Mayıs Mars’ın Balık burcuna geçişi haziran sonuna kadar enerjimizin belirsiz ve kaotik bir hal alabileceğini gösterebiliyor. Olumlu anlamıyla kendini bir inanca, bir ideale adama ve onun için savaşma anlamına gelen Balık, Mars bu süre içerisinde ikizler burcundaki gezegenlerle değişken elementte kare açılar yapacak. Özellikle Neptün ile birleştiği ve gerileyen ikizler Venüs ile oluşturacağı karelerde bize ilişkisel anlamda yanlış anlaşılmalara açık, hoşnutsuz, gergin ve aynı zamanda hassas ve alıngan olacağımız bir dönemin geldiğine işaret ediyor. Bu sınavı geçebilen ilişkiler temellerini ilerleyen dönemlerde daha sağlam atmış olacaklar. Gezegenlerin durağandan retroya geçtikleri birkaç gün özellikle çok etkilidir çünkü gezegen neredeyse durmuştur, etkileri minimum görünürlüktedir. Gerçek gerileme etkisi ilerleyen haftalarda daha belirgin olacaktır.

Mayıs 2020 yazımda bahsettiğim gibi Satürn gezegeninin gerilemesini yavaşlamanın ve engellerin yavaşlaması olarak öngörüyorum. Zaten aldığımız haberlerden de anlayacağımız üzere yasaklar yavaş yavaş gevşetiliyor ve daha da gevşetiliyor olacak. Jüpiter gezegeninin geri gidişi de yayılmayı yavaşlatacak, belki de daha sessiz ve derinden olmasına sebep olacaktır. Virüsün biraz daha kontrol altına alındığı bir döneme giriyoruz. Tabii ki ikinci dalgalara, eğer dikkat edilmezse yeni problemlere yol açmaya açık bir dönem, sağduyumuz ve kontrolümüzün devam etmesi gerekliliğine vurgu yapmak istiyorum.

Günlük etkiler;

Pazartesi

Bugün Satürn gezegeni retro pozisyona geçecek. Mars’ın Merkür ile yapacağı kare açı tartışmalı ve gergin zamanlara işaret ediyor. Ayrıca sakarlıklar ve kazalara dikkat etmek, ani hareketlerden veya düşünmeden sarfedilmiş sözlerden kaçınmak gerekiyor. Ay oğlak burcunda ilerliyor ve sorumluluklarımızın arttığı bir güne işaret ediyor. Ayrıca bu gün Merkür asalet ve güç kazandığı ikizler burcuna geçiyor.

Salı

Mars’ın kuzey ay düğümüne açısı bu günlerde amaçlarımıza hedeflerimize daha çok odaklandığımız, hayatımızla ilgili aldığımız kararlarda daha etkin ve cesur olduğumuz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Geçmişle ilgili eksik kalmış konuları temizlemek ve hedeflerimizle dengede olmak bu günlerin önemli konularından. Merkrü’ün de Satürn’le üçgen yapması özellikle zihinsel konularda oldukça disiplinli olduğumuz günlerde olduğumuzu gösteriyor.

Çarşamba

Ay kova burcunda ilerliyor. Entellektüel konular ön planda. Venüs bu gün itibariyle frene bastı ve geri vitese taktı. İlişkilerin en durağan günlerindeyiz. Mars’da bu gün itibariyle Balık burcu’na geçti.

Perşembe

Jüpiter’de bu gün geri vitese takıyor. Ay kova burcunda devam ediyor. Bugün neşe ve eğlenceden çok hayatın gerçekleriyle biraz daha yüzleştiğimiz ve gerçek bilgiye daha çok ağırlık verdiğimiz günlerdeyiz.

Cuma

Ay, Balık burcuna geçiyor ve Mars ile yan yana geliyor. Hassas ve gergin olabileceğimiz, duygusal açıdan incinmiş hissedebileceğimiz bir zamandayız. Güneş pluto üçgeni ile yüzleşmemiz gereken konularda kendimizi daha güçlü ve etkin hissettiğimiz günlerdeyiz. Merkür chiron ise bu sıralar yüzleşmeler ve gerginlikler ile birlikte belli iyileşmeler ve arınmalar yaşayabileceğimize işaret ediyor. Bugüne dikkat!

Cumartesi

Ay Balık burcunda bu sefer Neptün ile kavuşum halinde, bu gün gerginlikten çok hassaslığın ağırlıkta olduğu, daha romantik ve hayalci hissettiğimiz, belki biraz uyuşukluk yapabileceğimiz bir tatil günü. Bu gün olayları toz pembe görmekten kaçınmak için ekstra çaba sarfedebiliriz.

Pazar

Önceki günlerin gerginliğini iyimserliğimizle kapatacağımız bir gün. Bir yandan hassas ve alınganız, bir yandan affedici ve iyimser. Dünün pembe gözlük takma riski bugün de devam ediyor fakat bu gün Ay’ın öğlen saatlerinde koç burcuna geçmesiyle biraz daha gerçekçi ve cesuruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

Günlük burç yorumları! (11 Mayıs 2020 Pazartesi)