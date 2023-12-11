11 - 17 Aralık 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta yazısını ayrıca bir yeniay yaşayacağız. Onun dışında Merkür’ün Venüs ile, Güneş’in de Neptün ile uyumlu açılarını yaşayacağımız bir hafta geçireceğiz. Ayrıca bu hafta Merkür de geri harekete başlayacak.

Merkür’ün geri hareketinde ufak bir anektod verip geçeceğim. 3 günlük durağanlık periyodu olduğu ve 13 Aralık'ta tam olarak geri harekete başlayacağı için hafta başından itibaren Merkür retrosunu çok belirgin bir şekilde yaşayacağız.

Ayrıca geri gitmekte olan Merkür Venüs ile uyumlu açıda, sevgi sözcükleri,sürprizler, müzik gibi sanatsal konular için olumlu zamanlar, önemli anlaşmalar için (bu hafta yapmak zorundaysanız) yine olumlu diyebileceğimiz zamanlar, küslüklerin barışa erdirilmesi için uyumlu zamnlar geçireceğiz. Güneş de Neptün ile uyumlu etkileşimde. Bu da yine yardım etmek, kurtarmak, empati kurmak, duygusallık, romantizm için oldukça güzel etkiler demek.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftanın ilk gün’ü Ay’ın zorlu açıları var. Ay hem Akrep burcunda güçsüz, aşırı duygusal, kontrolcü ve karamsar, hem Satürn ile zorlu açıda, yine karamsar, sevilmediğini düşünüyor ve çok iş var, ayrıca Anaretik dediğimiz bir burcun son dereceleri olan zorlayıcı derecelerde.

Salı

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşacak olan Ay günü agresif, girişken, cesur, kazalara veya sakarlıklara açık bir hale getirebilir.

Çarşamba

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Günün çok erken saatlerinde bir yeniay meydana gelmişti. Genelde uyanık olduğumuz saatlerde Ay Plüton ile sert etkileşime girecek. Kriz oluşturabilecek, manipulatif hareketler görebileceğimiz, güç savaşlarına girebileceğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımız, işlerimiz gibi konulara odaklandığımız, ciddi olduğumuz, biraz karamsar bir gün. Ay Merkür ile kavuşarak iletişim trafiğini artıracak. Venüs ile de uyumlu açı içerisinde, ikili ilişkilerimiz de uyumlu.

Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile kavuşum yapacak. Çarşamba gibi yine krizli, manipulatif, güç savaşlarıyla geçebilecek bir gün

Cumartesi

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugün biraz daha entelektüel, sosyal bir gün. Ay ve Venüs ile gergin bir etkileşim mevcut ama Venüs iyicil bir gezegen olduğu için yine kendimizi iyi hissettirecek etkiler var. Belki ilişkilerde birtakım yanlış anlamalar olabilir.

Pazar

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Güneş ile uyumlu etkileşimde. Bugün ikili ilişkiler, üstlerimizle, aile büyüklerimizle ilişkilerimiz oldukça iyi. Yine yapmak zorundaysanız önemli konuşmalar, anlaşmalar için değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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