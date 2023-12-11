13 Aralık 2023 Yay burcunda Yeniay

Merhaba. 13 Aralık saat 2:31'de Yay burcunun 20. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek.

Yay burcunun hatta Yay İkizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle Yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu hemen hemen bu burçlarla ilgili tüm yazılarımda yazıyorum. Bu YeniayAda da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor. An haritasının yükselen burcu da Terazi.

Yükselen burcun Terazi olması an’ın kalitesine ikili ilişkiler, politika, evlilik, karşılıklı yapılan işler, hukuksal işler gibi konuları da beraberinde getiriyor. An derecesi an haritasının 3. evinde. Yine İkizler burcu etkilerine benzer etkileri vurgulayan bu durum, yolculuklar, yazışmalar, iletişim, akrabalarla ilgili konuların vurgusunu artırıyor. Yani bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri yolculuklar olacak.

Fakat an derecesine biraz uzak da olsa Mars’dan bir kavuşum var. Bu dönemde kazalara, sakarlıklara da yine dikkat etmek gerekiyor. Cesaretli, fikirsel tartışmalara açık, girişimlere açık bir dönem.

An haritasının yükselen burcuna DIADEM isimli sabit yıldızın kavuşum açısı yaptığını görüyoruz. Bu sabit yıldız kişinin kendini bazı konularda arka plana atması, belki bir anlamda feda etmesini gerektirebilecek durumların oluşacağını gösteriyor. Terazi burcundaki bu sabit yıldız aslında sen/ben dengesini korumak adına yapılan fedakarlıklarla alakalıdır. Yani bu dönem hem bencil, girişimci, tartışmacı fakat bir derecede uyumu fedakarlıklarla yakalayabileceğimiz bir döneme işaret ediyor diye düşünüyorum.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak;

Yükselen Koç

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Yeniay.

Yükselen Boğa

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir.

Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında.

Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. aldığınız destek sözkonusu. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler sözkonusu.

Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz.

Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar sözkonusu.

Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir.

Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor.

Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konualrda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem.

Yükselen Oğlak

Bu dönem sizn için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor.

Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak.

Yükselen Balık

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler sözkonusu olabilir.