10 Mayıs 2022 Merkür Retrosu ve etkileri

Dillere pelesenk olmuş, dizilere konu olmuş Merkür Retrosu bugün itibari ile başlıyor. Merkür her yıl ortalama 3 defa retro harekette bulunduğundan herkes tarafından en bilinen gezegen hareketi olarak 1 numaraya yerleşmiş durumda… En azından teknolojiye ait etkisini bilmeyen kalmadı.

Bugün itibari ile de yılın 2.Merkür Retrosu artık başlıyor. 10 Mayıs’ta 4. derece İkizler burcundan başlayacak olup 3 Haziran 26 derece Boğa burcunda Retro hareketini bitirecek ve düz hareketine devam edecek. Esasen teknik olarak hiçbir gezegen geri gitmez, biz yer merkezli bakış açımızda geri gidiyormuş gibi görürüz. Merkür’de böyle zamanlarda enerjisini zayıflatır ve dünya üzerinde Merküryen temalarda aksıklara sebep olur.

Merkür iletişim gezegenidir. Her türlü yazılı sözlü iletişimsel konuları, resmi evraksal işleri, zihinsel faaliyetleri, teknolojik aletleri, yakın çevreyi, kardeşleri, ticareti, ulaşımı sembolize eder. Retro dönemde temsil ettiği konularda yavaşlama, aksaklık ve çeşitli problemler yaşatabilir. Bu dönem yeni girişimlerde bulunmak ve yeni kararlar almaktan ziyade süregelen konuları tamamlamak, yarım kalan işleri bitirmeyi tercih etmek daha doğru olacaktır.

Realist olalım! Hayatın akışında her zaman karar alma veya imza atma sürecimizi öteleyemeyebiliyoruz. Böyle durumlarda her türlü yasal işlem, hukuki konular, evrak işleri, resmi işler, alım satım gibi konularda imza atacağınız metinleri iyi okumanızı, dikkatli incelemenizi tavsiye ederim.

Eğer tercih hakkınız var ise 3 Haziran sonrasını beklemek daha iyi olacaktır.

Bu dönem dikkat edilecek konular:

İletişimde aksaklıklar, karşılıklı yanlış anlaşılmalar, hatalı ifadeler artabilir. Kullandığınız kelimelere, üslubunuza ekstra özen gösterin. Her zaman söylüyorum “zarafetle seçilmiş, zeki cümleler hayat kurtarır”.

Elektronik aletleriniz bozulabilir. Çok mecbur kalmadıkça yeni bir elektronik ürün almayın.

Dalgınlıklarınız, unutkanlıklarınız, konsantrasyon bozukluğunuz bu dönem artabilir.

Dijital medya, e-ticaret konularında sıkıntılar yaşanabilir. Hesaplar çalınabilir. Satın aldığınız ürünlerde memnuniyetsizlikler artabilir.

Şirketlerde sistemler çökebilir, teknolojik aksaklıklar yaşanabilir.

Mailleriniz, mesajlarınız geç gidebilir, yanlış kişiye gidebilir, banka transferlerinizde problemler yaşanabilir.

Seyahat planlarınızda aksaklıklar olabilir, uçuşlar ertelenebilir.

Ticarette, bankacılık sektöründe veya genel olarak dolandırıcılık konuları artış gösterebilir.

Eskiye dair birçok konu önünüze çıkabilir. Kayıp eşyalarınızı bulabilir, eski aşklarınızla, arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz.

Yazarlık, editörlük, bitirme tezleri için ise muazzam güzel bir dönemdir. Bu dönemi değerlendirin.

Retrolar hayatımızda ötelediğimiz, görmezden geldiğimiz konuları gündeme taşıyarak, eksik parçaları tamamlamamız için bize fırsatlar sunar aslında. Bu dönemlerden korkmak yerine fırsata çevirmek en doğrusudur. Zihninizi yavaşlatın, hayatın size getireceği sürprizlere odaklanın.

Geçtiğiniz yılların muhakemesini yapın ve gelecek yıllar için neler hayal ediyorsunuz? Nelerden daha mutlu olursunuz? Bunlara konsantre olun ve retro bitminde, hayallerinize kavuşmak için emin adımlarla aksiyona geçin.