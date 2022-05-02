Mayıs 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Merhaba. İnanılmaz hareketli bir Mayıs Ay’ına giriş yapıyoruz. Bu ay yok yok! Öncelikle Ayın ilk günü yaşayacağımız Venüs Jüpiter kavuşumundan bahsetmek istiyorum ki bu tarihte hem Venüs hem Jüpiter oldukça güçlü ve iki benefik yani iyicil gezegen olarak Balık burcu haritamızda neredeyse oraya çok büyük bir güç ve şans getirecek. Bu dönemde önemli kararlar alabilir, romantik gelişmeler yaşanabilir, sosyal hayatımız büyüyebilir, özgüvenimiz artabilir. Özellikle romantik ve fedakâr tarafımızı gösterdiğimizde geri dönüşünü çok büyük bir şekilde alabiliriz.

Balık burcunda oldukça idealist, fedakâr, biraz dağınık ve belirsiz hareket eden Mars, yani enerjimizi ortaya koyuş şeklimiz bu ay öncelikle ayın başlarında Uranüs’ten yaratıcı enerjilerle başlayacak. Yeniye doğru hareket edeceğiz ve rüzgarı arkamıza alacağız.

Ay ortasında Mars Balık burcunda Neptün ile kavuşacak. Bu biraz riskli bir kavuşum çünkü dengesiz hareketleri, yanlış anlamaları ve bu yanlış anlamalardan hareketle alınabilecek yanlış kararları işaret etmekte. Su baskınları ve denizler ile ilgili problemler gündeme gelebilir.

Ay sonunda ise Mars güçlü olduğu Koç burcuna geçtikten sonra Jüpiter ile kavuşacak. Bu çok çok önemli bir kavuşum çünkü iki gezegen de oldukça güçlü oldukları Koç burcunda bir araya gelecek ve hem aksiyon alma cesaretimiz hem de bu aldığımız aksiyonlarda edindiğimiz başarı olasılığı çok artacak.

Hazır bu kavuşumdan bahsetmişken bu ay hem Jüpiter hem Mars Koç burcuna geçecek bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bu aydan itibaren oldukça hareketli, atak, cesur ve girişken bir döneme gireceğiz. Koç haritamızda neredeyse o evle ilgili konular inanılmaz hareketlenecek ve yaptığımız girişimlere, aldığımız risklere şans ve güç getirecek. Ayrıca Venüs’de ay başında Koç burcuna geçecek ve özellikle ikili ilişkiler, ortaklık, sosyal ilişkiler konularındaki hareketlilik de çokça artacak. Bu dönemin en büyük riski abartılı özgüven ve bencillik. Ayrıca Venüs Ay’ı sevdiği, çok güçlü olduğu Boğa burcunda kapatacak.

Merkür ise Ay içerisinde çok da güçlü bir konumda değil. Öncelikle İkizler burcunda olması tabii ki Merkür için bir güç fakat ay başında Retro konuma girecek olması ve sonra Boğa burcuna tekrar bir ziyaret gerçekleştirecek olması Merkür’ü çokça yavaşlatan bir konumda. Yani iletişim ile ilgili konuların biraz yavaşlayacağını, geçmişteki konuları düzeltmeye yönelik hareket edeceğini söylemeliyim. Yani zihnimiz yavaşlıyor, beynimiz biraz daha susuyor ama vücudumuz hareketleniyor. Ayrıca ay içerisinde önemli bir Akrep Ay Tutulması yaşayacağız. Bunun için daha detaylı bir yazıyı kısa süre sonra yayınlayacağız.

Mayıs ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Mayıs – Venüs Jüpiter Kavuşumu:

İkili ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman

1 Mayıs – Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

2 Mayıs Venüs Koç’ta!

4 Mayıs – Jüpiter Plüton Altmışlığı:

Düşüncelerimizde daha çok derinleştiğimiz, hayatta birtakım dönüşüm şanslarını gezegenlerin haritamızdaki konumlarına yakalayabileceğimiz birkaç hafta yaşayacağız. Hayat üzerine yeni bakış açıları keşfedebiliriz, olaylara biraz acımasız tarafından bakmak ufuklarımızı genişletebilir.

4 Mayıs – Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

5 Mayıs – Güneş Uranüs Kavuşumu:

Kendimizi ifademiz uçuklaşabilir, spontane ve sıkılgan olabiliriz. Bu günlerde hiç olmadığı kadar değişiklik isteyebilir, kalıcı değişiklikler yapabiliriz. Fakat düşünmeden yapacağımız kalıcı değişiklikler konusunda uyarmak istiyorum. Daha sonra geriye dönmek isteyebilirsiniz.

6 Mayıs – Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

7 Mayıs – Güneş Mars Altmışlığı:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

10 Mayıs Merkür geri harekete başlıyor!

11 Mayıs Jüpiter Koç’ta!

13 Mayıs – Güneş Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

İrademizi kendimizi gerçekleştirmek yönünde kullanacağımız, hedeflerimiz doğrultusunda rüzgârı arkamıza aldığımız günlerdeyiz, yeni başlangıçlar için güzel bir gün.

14 Mayıs – Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

15 Mayıs – Venüs Chiron Kavuşumu:

İlişkilerde acılarımızın tedavi edilebileceği, acılarımız üzerine konuştuğumuz ve masaya yatırıp düzeltmeye çalıştığımız bir zaman dilimi. Olumlu değerlendirilebilir birkaç gün içerisindeyiz.

15 Mayıs – Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

15 Mayıs – Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

16 Mayıs Akrep’te Ay Tutulması!

18 Mayıs – Mars Neptün Kavuşumu:

Çok idealist, kendimizi tamamen akışa bıraktığımız, enerjimizi ideallerimiz yönüne kanalize edebildiğimiz fakat bir o kadar da yanılma riski barındıran, sakarlıklara, kazalara yol açabilecek bir dönem.

19 Mayıs – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

20 Mayıs – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

21 Mayıs Güneş İkizler’de!

21 Mayıs – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

23 Mayıs – Mars Plüton Altmışlığı:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

23 Mayıs Merkür Boğa’da!

23 Mayıs – Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bir dönem.

24 Mayıs – Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

24 Mayıs – Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

25 Mayıs Merkür Koç’ta!

26 Mayıs – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

27 Mayıs – Venüs Plüton Karesi:

Bu açı ikili ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

28 Mayıs – Venüs Boğa’da!

29 Mayıs – Merkür Jüpiter Kavuşumu:

Eğitim ile ilgili konularda oldukça etkin bir transit. Bu dönemde eğitim kurumlarıyla ilgili gelişmeler yaşanacak, yüz yüze eğitime yavaş yavaş başlandığı günlerde olacağız. Ayrıca entelektüel faaliyetler yazmak, öğrenmek konusunda bu günleri kullanabiliriz.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz.

Instagram: korhankilinckaya