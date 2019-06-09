10 - 16 Haziran haftası nasıl geçecek?

10 - 16 Haziran 2019 haftası nasıl geçecek?

10 - 16 Haziran 2019 haftası günlük burç yorumunuz...

Dram zamanı!

Geçen hafta Merkür Yengeç burcuna geçiş yapmıştı. Bu bazı dramlar bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Bu en hızlı gezegen, 26 Haziran’a kadar Yengeç’te kalacak, 26 Haziran’da Aslan burcuna geçiş yapacak. Yengeç, duygu, güvenlilik ve ev sahibi olmakla ilişkilendirdiğimiz bir burç iken, Merkür iletişim gezegenidir. Bu, hepimizin sözlerimize biraz daha fazla dikkat etmek zorunda kalacağımız anlamına gelir.

İletişim hayatımızda ön plana gelecek!

Yengeç Ay tarafından yönetildiği için ayın hızla değişen evrelerinin de iletişimimizde rol oynamasını bekleyebiliriz. Bu, her 2,5 günde bir, tavrımızın Ay'ın değişken işaretleri ile ilgili olarak değişeceği anlamına geliyor.

Cesaret dönemi!

Cumartesi günü, Venüs İkizler’e girerek yeni bir estetik merak dönemini başlatmıştı Hafta başında bunun etkilerini hala hissedeceğiz. Bir türlü denemeye cesaret edemeyeceğiniz eğilimleri keşfetme konusunda biraz daha istekli hissedebilirsiniz. Ek olarak, ilişkilerde iletişim daha önemli hale gelecek.

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