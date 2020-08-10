10-16 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu haftanın en önemli görünümlerinde başrol Mars gezegeninin. Perşembe günü Pluto ile zorlayıcı, pazar günü Güneş ile uyumlu kontakları kesinleşecek fakat bu açısal etkileri tüm hafta boyu yaşayacağız. Motivasyonumuzun ve enerjimizin yüksek olduğu bu hafta gerginliklere ve dikkatsiz hareketlere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Zira özellikle perşembe günü ve civarı hoşumuza gitmeyecek konularla yüzleşebileceğimiz, zorlayıcı ve fanatik davranabileceğimiz, kıskançlık ve krizlere açık bir zaman dilimi olacak. Patlayıcı ve yıkıcı davranışlardan kaçınmamız gerek zira bu davranışların etkileri düşündüğümüzden daha büyük sonuçlara yol açabilir.

Güneş ile Mars'ın uyumlu açısı, özellikle hafta sonuna doğru etkili olacak. Bahsettiğim patlayıcı etkilere karşı dikkatli olursak özgüvenimizin ve motivasyonumuzun yüksek olacağı, hedeflerimize karşı dirençli ve disiplinli hareket edebildiğimiz, gerekli dönüşümler için aksiyon alabildiğimiz bir hafta içerisinde olacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Boğa burcunda devam ediyor ve Venüs ile kurduğu olumlu kontak günü ilişkiler anlamında güzel geçirebileceğimiz, duygusal uyumu yakalayabileceğimiz anlamına geliyor. Akşam saatlerinde Ay Uranüs ile bir kavuşum içerisinde olacak, duygusal anlamda sürprizlere de açık olduğumuz bir gün.

Salı

Ay günün büyük bölümünde ikizler burcunda olacak, gün iletişim ve sosyal faaliyetler açısından verimli. İkili ilişkiler açısından günün ilerleyen saatlerinde zorlayıcı etkiler görünüyor.

Çarşamba

Ay ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Ay'ın Güneş ve Merkür ile yapacağı olumlu açılar sosyalleşme, yapılacak ticari anlaşmalar, finansal girişimler açısından olumlu.

Perşembe

Mars ile Pluto arasındaki sert açının kesinleştiği bugün haftanın en gerilimli günü. Yıkıcı tartışmalara karşı bilincimizi daha fazla açık tutmamız gereken bir dönem. Açıyı direnç, disiplin ve olumlu dönüşüm anlamında kullanabiliriz. Fiziksel ve psikolojik gücümüzün oldukça arttığı bir gün.

Cuma

Ay ikizler burcunda ilerliyor. Güneş ve Mars ile gün içerisinde olumlu kontaklar kuruyor. Hafta sonuna doğru kesinleşecek Güneş Mars üçgenine yaklaşırken enerjimizin yükseldiği, enerjiyi olumlu kanalize edebileceğimiz günlere başlıyoruz.

Cumartesi

Hafta içindeki gerilimli enerjilerin yerini uyum ve duygusallığa bıraktığı günlere geliyoruz. Bu gün Ay ve Venüs arasındaki kavuşum ikili ilişkiler ve romantizm açısından oldukça verimli. Dişil figürlerle iyi anlaştığımız, sevgi alış verişimizin oldukça güçlü olduğu bu günlerle ailemizle de güzel vakit geçirebiliriz.

Pazar

Mars ve Güneş arasındaki uyumlu açının da kesinleşmesi ile güne yüksek enerji ve motivasyonla başlıyoruz. Eril ve otorite figürleri ile iyi anlaştığımız, güzel vakit geçirebileceğimiz bir dönem. Fiziksel faaliyetler açısından da oldukça elverişli, günü aktif kullanmak, fiziksel egzersiz rutinlerine başlamak açısından elverişli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…