10-16 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 10-16 Ağustos haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

10-16 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
10 Ağustos 2020 Pazartesi

Merhaba, bu haftanın en önemli görünümlerinde başrol Mars gezegeninin. Perşembe günü Pluto ile zorlayıcı, pazar günü Güneş ile uyumlu kontakları kesinleşecek fakat bu açısal etkileri tüm hafta boyu yaşayacağız. Motivasyonumuzun ve enerjimizin yüksek olduğu bu hafta gerginliklere ve dikkatsiz hareketlere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Zira özellikle perşembe günü ve civarı hoşumuza gitmeyecek konularla yüzleşebileceğimiz, zorlayıcı ve fanatik davranabileceğimiz, kıskançlık ve krizlere açık bir zaman dilimi olacak. Patlayıcı ve yıkıcı davranışlardan kaçınmamız gerek zira bu davranışların etkileri düşündüğümüzden daha büyük sonuçlara yol açabilir.


Güneş ile Mars'ın uyumlu açısı, özellikle hafta sonuna doğru etkili olacak. Bahsettiğim patlayıcı etkilere karşı dikkatli olursak özgüvenimizin ve motivasyonumuzun yüksek olacağı, hedeflerimize karşı dirençli ve disiplinli hareket edebildiğimiz, gerekli dönüşümler için aksiyon alabildiğimiz bir hafta içerisinde olacağız.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Ay Boğa burcunda devam ediyor ve Venüs ile kurduğu olumlu kontak günü ilişkiler anlamında güzel geçirebileceğimiz, duygusal uyumu yakalayabileceğimiz anlamına geliyor. Akşam saatlerinde Ay Uranüs ile bir kavuşum içerisinde olacak, duygusal anlamda sürprizlere de açık olduğumuz bir gün.


Salı

Ay günün büyük bölümünde ikizler burcunda olacak, gün iletişim ve sosyal faaliyetler açısından verimli. İkili ilişkiler açısından günün ilerleyen saatlerinde zorlayıcı etkiler görünüyor.


Çarşamba

Ay ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Ay'ın Güneş ve Merkür ile yapacağı olumlu açılar sosyalleşme, yapılacak ticari anlaşmalar, finansal girişimler açısından olumlu.


Perşembe

Mars ile Pluto arasındaki sert açının kesinleştiği bugün haftanın en gerilimli günü. Yıkıcı tartışmalara karşı bilincimizi daha fazla açık tutmamız gereken bir dönem. Açıyı direnç, disiplin ve olumlu dönüşüm anlamında kullanabiliriz. Fiziksel ve psikolojik gücümüzün oldukça arttığı bir gün.


Cuma

Ay ikizler burcunda ilerliyor. Güneş ve Mars ile gün içerisinde olumlu kontaklar kuruyor. Hafta sonuna doğru kesinleşecek Güneş Mars üçgenine yaklaşırken enerjimizin yükseldiği, enerjiyi olumlu kanalize edebileceğimiz günlere başlıyoruz.


Cumartesi

Hafta içindeki gerilimli enerjilerin yerini uyum ve duygusallığa bıraktığı günlere geliyoruz. Bu gün Ay ve Venüs arasındaki kavuşum ikili ilişkiler ve romantizm açısından oldukça verimli. Dişil figürlerle iyi anlaştığımız, sevgi alış verişimizin oldukça güçlü olduğu bu günlerle ailemizle de güzel vakit geçirebiliriz.


Pazar

Mars ve Güneş arasındaki uyumlu açının da kesinleşmesi ile güne yüksek enerji ve motivasyonla başlıyoruz. Eril ve otorite figürleri ile iyi anlaştığımız, güzel vakit geçirebileceğimiz bir dönem. Fiziksel faaliyetler açısından da oldukça elverişli, günü aktif kullanmak, fiziksel egzersiz rutinlerine başlamak açısından elverişli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

10 Ağustos pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kendinizi biraz keyifsiz hissediyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz birinin sesini duymak size iyi gelebilir. En yakın arkadaşınızı arayıp biraz çene çalmaya ne dersiniz?
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birini yeniden kazanmak istiyorsanız çabalamanız gerekir. Ona ne kadar değiştiğinizi ve aynı hataları bir daha yapmayacağınızı kanıtlamalısınız. Size kolaylıkla inanacaktır çünkü sizi sevmeye hala devam ediyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Fazla hırslı olmanız rakiplerinizin gözünü korkutmakla kalmıyor aynı zamanda pes etmelerine sebep oluyor. Şimdilik kazanan tarafta olsanız bile zaman içinde hırsınızdan dolayı kendi kendinize zarar vermeye başlayacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşlerinizi yarım bırakma gibi bir alışkanlığınız var ve bu sizi zor durumlara sokuyor. Elinizi attığınız her işi sonlandırmaya özen gösterin, insanların güvenini böylelikle daha kolay kazanırsınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaş ortamınızın artık size uymadığını kabullenmekte zorluk çekiyorsunuz. Zaman içinde herkesin değişebileceğini ve bu nedenle de her zaman anlaştığınız insanlarla kafanızın uyuşamayacağını anlamalısınız. Yürümeyen ilişkiler için boş yere çabalamaya gerek yok.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yola çıkmadan önce her şeyinizin hazır olduğundan emin olamıyorsanız bir liste hazırlayın. Evden çıkmadan önce bu listeye bakarak eşyalarınızı kontrol etmek işinizi kolaylaştıracaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş değişikliği yapmak uzun vadede finansal kaynaklarınıza büyük zararlar verebilir. Bu nedenle şu anda olduğunuz konumda kalmanız daha iyi olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Haksız kazanç sağlamak bazen insana daha kolaymış gibi görünebilir. Ancak bunu yapmak etik değerlerinize uygun mudur? Vicdanınız rahat edecek midir? Bu soruların cevabının hayır olduğundan siz de eminsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklenmedik harcamalar yapmak zorunda kalmak sizi fazlasıyla zorluyor. Bu harcamaları aileniz için yapıyorsunuz ancak bu aralar kemerleri sıkmak hepiniz için daha doğru olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Alışkanlıklarınızı değiştirmeniz daha sağlıklı bir hayat yaşamanız için size yardımcı olacaktır. Özellikle sabah rutininize bir düzenleme mutlaka gerekli. Bu kadar geç kalkarak başarılı olmayı bekleyemezsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu aralar aldığınız kararlar modunuza göre anlık olarak değişebiliyor. Uzun vadede bu kararlarınızdan pişman olabilirsiniz. Daha stabil olmaya çalışmakta fayda var.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sürekli aynı ortamda bulunmak zorunda olduğunuz biri sorun yaratmaya çalışıyor belli ki. Eğer onunla tartışmak istemiyorsanız kafanızı başka bir yöne çevirin ve o yokmuş gibi davranın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çocuğunuzun daha sorumluluk sahibi bir birey olmasını istiyorsanız ona karşı bu kadar korumacı davranmamalısınız. Ufak tefek düşüşler yaşasa da bırakın kendi sorunlarıyla kendisi uğraşsın. Bu şekilde büyümesi onun için daha faydalı.

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