06 - 12 Ocak 2020 haftası burç yorumları...

Rümeysa Ergüden, 06 - 12 Ocak 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

+ Sonra Oku
06 - 12 Ocak haftası nasıl geçecek?

Jüpiter’in Kova burcuna ilerlemesiyle birlikte artık kaybolmuş gibi hissetmeyecek içinde yer almaktan büyük mutluluk duyacağınız gruplara üye olacaksınız. Bu grup muhtemelen hobinizle ilgili olacak. Tanışacağınız yeni insanlarla birlikte ufkunuzu genişletecek, kendinizi daha üretken hissetmeye başlayacaksınız.

 

Mars’ın Balık burcuna yaptığı etkilerle beraber haftanın ortasına doğru çekingen tarafınızı bir kenara bırakıp daha atılgan olmaya başlayacaksınız. Adeta bir özgüven patlaması olacak içinizde. Bulunduğunuz ortamlarda fikirlerinizi belirtecek hatta kendi bildiklerinizi savunmak adına ufak tartışmalara gireceksiniz.

 

Haftanın sonlarına doğru biraz daha içinize dönecek ve kendinizi, aldığınız kararları sorgulayacaksınız. Meditasyona ilginiz yoksa bu yola başvurmanız da olası.

 

Günlük burç yorumları! (06 Ocak 2020 Pazartesi)
+13
İçinizdeki gücü dışarıya yansıtmaya çalışın. İş yerinizde görünürlüğünüzün fazla olmadığını düşünüyorsanız biraz çabalamanız gerekli. Yaptığınız işlerinize yaratıcılığınızı katmalı ve kendinizden bir parça koymalısınız. Bunun sonucunda gözlerin size çevrileceğinden emin olabilirsiniz.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
30 Aralık - 5 Ocak haftası nasıl geçecek?
30 Aralık - 5 Ocak haftası nasıl geçecek?
23 - 29 Aralık haftası nasıl geçecek?
23 - 29 Aralık haftası nasıl geçecek?
16 - 22 Aralık haftası nasıl geçecek?
16 - 22 Aralık haftası nasıl geçecek?
9 - 15 Aralık haftası nasıl geçecek?
9 - 15 Aralık haftası nasıl geçecek?
2 - 8 Aralık haftası nasıl geçecek?
2 - 8 Aralık haftası nasıl geçecek?
25 Kasım - 1 Aralık haftası nasıl geçecek?
25 Kasım - 1 Aralık haftası nasıl geçecek?
18 - 24 Kasım haftası nasıl geçecek?
18 - 24 Kasım haftası nasıl geçecek?
11 - 17 Kasım haftası nasıl geçecek?
11 - 17 Kasım haftası nasıl geçecek?
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X