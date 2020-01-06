06 - 12 Ocak haftası nasıl geçecek?

06 - 12 Ocak 2020 haftası burç yorumları...

Rümeysa Ergüden, 06 - 12 Ocak 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

Jüpiter’in Kova burcuna ilerlemesiyle birlikte artık kaybolmuş gibi hissetmeyecek içinde yer almaktan büyük mutluluk duyacağınız gruplara üye olacaksınız. Bu grup muhtemelen hobinizle ilgili olacak. Tanışacağınız yeni insanlarla birlikte ufkunuzu genişletecek, kendinizi daha üretken hissetmeye başlayacaksınız.

Mars’ın Balık burcuna yaptığı etkilerle beraber haftanın ortasına doğru çekingen tarafınızı bir kenara bırakıp daha atılgan olmaya başlayacaksınız. Adeta bir özgüven patlaması olacak içinizde. Bulunduğunuz ortamlarda fikirlerinizi belirtecek hatta kendi bildiklerinizi savunmak adına ufak tartışmalara gireceksiniz.

Haftanın sonlarına doğru biraz daha içinize dönecek ve kendinizi, aldığınız kararları sorgulayacaksınız. Meditasyona ilginiz yoksa bu yola başvurmanız da olası.

Günlük burç yorumları! (06 Ocak 2020 Pazartesi)