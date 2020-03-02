02 - 08 Mart haftası nasıl geçecek?

02 - 08 Mart 2020 haftası nasıl geçecek?

Rümeysa Ergüden, 02 - 08 Mart 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

Başkalarıyla olan ilişkilerinizin yanı sıra kendinizle olan ilişkinizle de büyük sorunlar yaşıyor gibisiniz. Kendinizi olduğunuz gibi kabullenmek ve onu kucaklamak için hiçbir zaman geç değil, bunu unutmamalısınız. Sağlıkla ilgili konuları ciddiye almamak bu aralar büyük bir hata olabilir. Kendinize dikkat etmeli ve vitaminlerinizi almayı aksatmamalısınız.

Bu aralar öğrenme konusunda oldukça yeteneklisiniz ve sizinle aynı yaşta olan insanlara kıyasla daha hızlı bile öğreniyorsunuz denilebilir. Öğrendiklerinizi hemen somut bir şekilde uygulayabiliyor olmanız ise size ayrıcalık kazandırıyor. İş konusunda bir türlü düzene oturtamadığınız şeyleri de artık bu ay yoluna sokabileceksiniz ancak yine ayın ortalarına kadar sabretmeniz gerekiyor.

Günlük burç yorumları! (02 Mart 2020 Pazartesi)