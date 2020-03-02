02 - 08 Mart 2020 haftası nasıl geçecek?

Rümeysa Ergüden, 02 - 08 Mart 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

+ Sonra Oku
02 - 08 Mart haftası nasıl geçecek?

Başkalarıyla olan ilişkilerinizin yanı sıra kendinizle olan ilişkinizle de büyük sorunlar yaşıyor gibisiniz. Kendinizi olduğunuz gibi kabullenmek ve onu kucaklamak için hiçbir zaman geç değil, bunu unutmamalısınız. Sağlıkla ilgili konuları ciddiye almamak bu aralar büyük bir hata olabilir. Kendinize dikkat etmeli ve vitaminlerinizi almayı aksatmamalısınız.

 

Bu aralar öğrenme konusunda oldukça yeteneklisiniz ve sizinle aynı yaşta olan insanlara kıyasla daha hızlı bile öğreniyorsunuz denilebilir. Öğrendiklerinizi hemen somut bir şekilde uygulayabiliyor olmanız ise size ayrıcalık kazandırıyor. İş konusunda bir türlü düzene oturtamadığınız şeyleri de artık bu ay yoluna sokabileceksiniz ancak yine ayın ortalarına kadar sabretmeniz gerekiyor.

 

Günlük burç yorumları! (02 Mart 2020 Pazartesi)
+13
Kendinizi bir anda hiç istemediğiniz bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi savunmaktan çekinmeyin ancak kırıcı bir dil kullanmamaya da özen gösterin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Yıldızınız bugün ne söylüyor?
24 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek?
24 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek?
17 - 23 Şubat haftası nasıl geçecek?
17 - 23 Şubat haftası nasıl geçecek?
10 - 16 Şubat haftası nasıl geçecek?
10 - 16 Şubat haftası nasıl geçecek?
03 - 09 Şubat haftası nasıl geçecek?
03 - 09 Şubat haftası nasıl geçecek?
27 Ocak - 2 Şubat haftası nasıl geçecek?
27 Ocak - 2 Şubat haftası nasıl geçecek?
20 - 26 Ocak haftası nasıl geçecek?
20 - 26 Ocak haftası nasıl geçecek?
13 - 19 Ocak haftası nasıl geçecek?
13 - 19 Ocak haftası nasıl geçecek?
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X