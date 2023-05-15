Zeytinyağlı portakallı enginar yemeği

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: Basınçlı tencerede 5 dakika, normal tencerede 30 dakika

Malzemeler:

15 - 20 adet arpacık soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml

1 büyük veya 3 küçük havuç

1 su bardağı bezelye

2 adet küçük taze patates

4 adet çanak enginar

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 portakal suyu

1 limon suyu

1/4 su bardağı sıcak su

Üzerine:

7 - 8 dal dereotu

Yapılışı:

*Arpacık soğanların kabuklarını soyun, havuç ve patatesin de kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayın.

*Zeytinyağının yarısını, arpacık soğan ve doğranmış havucu basınçlı tencereye alıp 3 - 4 dakika soteleyin. Bezelye, patates, çanak enginarlar, baharatlar, tuz, portakal suyu, limon suyu ve sıcak suyu ekleyip tencerenine kapağını kapatın. Açık ateşte basınç düğmesi pişme noktasına gelince ocağı kısık ateşe ayarlayın. 5 dakika pişirip ocağı kapatın, basınç düğmesi inince tencenin kapağını açıp kalan zeytinyağını ekleyin, ılınınca servis tabaklarına geçirip çanakları soğanlı, havuçlu, bezelyeli ve patatesli harç ile doldurarak dereotu ile süsleyin.

Kısa bir not:

*Normal tencerede pişirecekseniz yukarıdaki sıraya göreye hazırlayıp su miktarını yarım bardak olacak gibi ekledikten sonra tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...