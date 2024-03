"Dopamine dressing" nedir?

Dopamine dressing, ruh halinizi iyileştirmek için giyinmektir. Belirli bir renkte, kumaşta veya stilde giyerek vücudumuzun ürettiği iyi hissettiren kimyasal olan dopamin salınımını harekete geçirebiliriz.

Terim, The New York Times tarafından "kıyafet doktoru" olarak adlandırılan moda psikoloğu Dawnn Karen tarafından ortaya atıldı. Karen, "Dress Your Best Life" adlı kitabında kıyafet yoluyla kişilerin ruh halini optimize etmek hakkında görüşler sundu. Pandeminin başlangıcında Karen, dopamini doğal olarak artırmanın yollarını aramaya başladı ve bu terimi ortaya attı. "Dopamin başka şeyler yaparak da salınabilir. Peki ya puantiyeli ya da leopar desenli ya da birbirine uymayan çılgın, tuhaf şeyler giymeye ne dersiniz?" diyor Karen.

Ruh halinize iyi gelen stil

Dopamin yükselten giyinme (giyim) trendi, moda hesaplarının ve fenomenlerin bu trendi hızla benimsediği TikTok ve Instagram'da hızla popüler hale geldi. Artık özel bir davet ya da mekan için değil, arzu edilen ruh halini elde etmek için giyiniyoruz. Pandemi bize hayatta hiçbir şeyin kesin olmadığını gösterdi. O yüzden istediğinizi giyebilirsiniz, öyle değil mi?

Stitch Fix'te stil uzmanı olan Whitney Keefe, pullu, cesur baskılara ve parlak doygun renklere sahip kıyafet taleplerinde artış olduğunu ifade ediyor. Keefe, "Dopamin giyim tamamen kendinizi iyi hissettiren şeyleri giymekle ilgilidir. Bazı insanlar için bu belirli bir uyum veya silüet, diğerleri için ise belirli bir renk, baskı veya doku olabilir. Özgüven, en iyi hissettiğimiz halimizde gelir." diyor.

Dopamin giyim nasıl olur?

Nasıl hissettiğinizi belirleyin

Dopamin giyim, yaratmak istediğiniz ruh haline göre giyinmekle ilgilidir. Dolayısıyla ilk adım, sahip olmak istediğiniz ruh halini düşünmek. Dr. Karen, günün ilk anlarını nasıl hissettiğinizi ve sizi mutlu eden renkleri, dokuları ve baskıları düşünerek geçirmenizi öneriyor.

Gardırobunuzdan kopmayın

Dopamine dressing akımının en iyi yönlerinden biri de yeni bir şey satın almak zorunda olmamanız. İhtiyacınız olan her şeyi büyük ihtimalle dolabınızda bulabileceksinizr. Mutlu hissetmek için yepyeni bir gardırop yapmanıza gerek yok. Keefe, "Sürekli yöneldiğiniz parçalara bakın, ortak noktalarının ne olduğunu kendinize sorun ve ardından bu özellikteki kıyafetleri daha çok tercih edin" diyor. Örneğin kendinizi kırmızı elbiselere veya topuklu ayakkabılara kapılmış halde buluyorsanız bunları daha sık giyebilirsiniz.

Sosyal medyadaki akışınızdan ilham alın

Sürekli olarak Instagram ve TikTok’un modayle ilgili kısımlarında geziniyorsanız gördüğünüz gönderileri ve izlediğiniz videoları not edin. Hangi estetik sizi "beğen" tuşuna basmaya itiyor? Dopamin giyimle ilgili videoları izlemek bile size ilham verebilir. Higham, "Sosyal medyanın bu kadar çok moda hareketini nasıl hızlandırdığını, tanımladığını ve insanları işbirliği yapmak ve ilham vermek için nasıl bir araya getirdiğini görmek çok ilginç" diyor.

Renk terapisini deneyin

Renk terapisi yüzyıllardır vücudun enerjisini dengelemeye yardımcı olmak ve hatta fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için kullanıldır. Belirli renklerin belirli duyguları ortaya çıkardığı belirlenmiş olsa da renklere yönelik kişisel duygularımız yine de oldukça özneldir. Higham için pembe nötr bir renkken Dr. Karen leopar desenini seviyor olabilir. Bu nedenle önemli olan trendler ne olursa olsun sizi mutlu eden renklerde giyinmeniz.

Kumaşlarla denemeler yapın

Dopamin giyimde renkler önemli olsa da özellikle birden fazla doku ana akım modada popüler hale geldikçe doku önemli bir rol oynamaya başlıypr. Tül, kadife, tığ işi gibi kumaşlar giderek daha popüler hale geliyor. Özellikle daha önce denemediğiniz bir şekilde kuamşlarla oynamak size dopamin artışı sağlayabilir. Highman, eğlenceli bir stil yaratmak için kumaşları karıştırıp eşleştirmenizi öneriyor. Karen'ın belirttiği gibi giydiğiniz kumaşlar aynı zamanda nasıl hissettiğinizi de etkileyebilir.

Bir seferde tek parça alın

Her trendde olduğu gibi, özellikle nereden başlayacağınızdan emin değilseniz her seferinde tek bir parça almak en iyisi. Highman, "Bir kıyafeti bir araya getirirken tek parçayla başlamayı seviyorum; bu bir elbise, bir çift ayakkabı, hatta bir aksesuar olabilir ve kombini bunun etrafında oluşturmayı seviyorum" diyor. Örneğin sevdiğiniz bir aksesuar seçmenizi ve ona göre giyinmenizi öneriyor. Sevdiğiniz bir kolyeniz varsa ancak bunun çok fazla "özel gün" parçası olduğunu düşünüyorsanız, özel günler yaratın.

Özünde dopamin giyim, tarzımız hakkında iyi hissetmeye teşvik eder. Düşünmeden bir şey satın almak veya bir Instagram gönderisinden beğeni almak yerine, gerçekten sevdiğimiz şeyleri giymekten keyif almamıza yardımcı olur. Higham, "Bulabildiğimiz her yerde neşeyi bulalım" diye bu akıma teşvik ediyor.

Referans: Ellen Ricks. "The Power and Pleasure of Dopamine Dressing". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/dopamine-dressing-5221397. (17 Mayıs 2022).