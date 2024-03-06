"Dopamine dressing" nedir?

Temelde ruh halinizi iyileştirmeyi amaç edinen dopamine dressing trendini yakından inceliyoruz.

"Dopamine dressing" nedir?
Moda
Giriş: 06 Mart 2024 09:53
ABONE OL

Dopamine dressing, ruh halinizi iyileştirmek için giyinmektir. Belirli bir renkte, kumaşta veya stilde giyerek vücudumuzun ürettiği iyi hissettiren kimyasal olan dopamin salınımını harekete geçirebiliriz.


Terim, The New York Times tarafından "kıyafet doktoru" olarak adlandırılan moda psikoloğu Dawnn Karen tarafından ortaya atıldı. Karen, "Dress Your Best Life" adlı kitabında kıyafet yoluyla kişilerin ruh halini optimize etmek hakkında görüşler sundu. Pandeminin başlangıcında Karen, dopamini doğal olarak artırmanın yollarını aramaya başladı ve bu terimi ortaya attı. "Dopamin başka şeyler yaparak da salınabilir. Peki ya puantiyeli ya da leopar desenli ya da birbirine uymayan çılgın, tuhaf şeyler giymeye ne dersiniz?" diyor Karen.


Ruh halinize iyi gelen stil

Dopamin yükselten giyinme (giyim) trendi, moda hesaplarının ve fenomenlerin bu trendi hızla benimsediği TikTok ve Instagram'da hızla popüler hale geldi. Artık özel bir davet ya da mekan için değil, arzu edilen ruh halini elde etmek için giyiniyoruz. Pandemi bize hayatta hiçbir şeyin kesin olmadığını gösterdi. O yüzden istediğinizi giyebilirsiniz, öyle değil mi?


Stitch Fix'te stil uzmanı olan Whitney Keefe, pullu, cesur baskılara ve parlak doygun renklere sahip kıyafet taleplerinde artış olduğunu ifade ediyor. Keefe, "Dopamin giyim tamamen kendinizi iyi hissettiren şeyleri giymekle ilgilidir. Bazı insanlar için bu belirli bir uyum veya silüet, diğerleri için ise belirli bir renk, baskı veya doku olabilir. Özgüven, en iyi hissettiğimiz halimizde gelir." diyor.


Dopamin giyim nasıl olur?


Nasıl hissettiğinizi belirleyin

Dopamin giyim, yaratmak istediğiniz ruh haline göre giyinmekle ilgilidir. Dolayısıyla ilk adım, sahip olmak istediğiniz ruh halini düşünmek. Dr. Karen, günün ilk anlarını nasıl hissettiğinizi ve sizi mutlu eden renkleri, dokuları ve baskıları düşünerek geçirmenizi öneriyor.


Gardırobunuzdan kopmayın

Dopamine dressing akımının en iyi yönlerinden biri de yeni bir şey satın almak zorunda olmamanız. İhtiyacınız olan her şeyi büyük ihtimalle dolabınızda bulabileceksinizr. Mutlu hissetmek için yepyeni bir gardırop yapmanıza gerek yok. Keefe, "Sürekli yöneldiğiniz parçalara bakın, ortak noktalarının ne olduğunu kendinize sorun ve ardından bu özellikteki kıyafetleri daha çok tercih edin" diyor. Örneğin kendinizi kırmızı elbiselere veya topuklu ayakkabılara kapılmış halde buluyorsanız bunları daha sık giyebilirsiniz.


Renkli giyinmek isteyenler için stil rehberi
Renkli giyinmek isteyenler için stil rehberi Stil sahibi olmanın temel koşull...
Kıyafet seçerken hangi kumaşları tercih etmelisiniz? Kıyafeti güzel gösteren kumaşıdı...

Sosyal medyadaki akışınızdan ilham alın

Sürekli olarak Instagram ve TikTok’un modayle ilgili kısımlarında geziniyorsanız gördüğünüz gönderileri ve izlediğiniz videoları not edin. Hangi estetik sizi "beğen" tuşuna basmaya itiyor? Dopamin giyimle ilgili videoları izlemek bile size ilham verebilir. Higham, "Sosyal medyanın bu kadar çok moda hareketini nasıl hızlandırdığını, tanımladığını ve insanları işbirliği yapmak ve ilham vermek için nasıl bir araya getirdiğini görmek çok ilginç" diyor.


Renk terapisini deneyin

Renk terapisi yüzyıllardır vücudun enerjisini dengelemeye yardımcı olmak ve hatta fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için kullanıldır. Belirli renklerin belirli duyguları ortaya çıkardığı belirlenmiş olsa da renklere yönelik kişisel duygularımız yine de oldukça özneldir. Higham için pembe nötr bir renkken Dr. Karen leopar desenini seviyor olabilir. Bu nedenle önemli olan trendler ne olursa olsun sizi mutlu eden renklerde giyinmeniz.


Kumaşlarla denemeler yapın

Dopamin giyimde renkler önemli olsa da özellikle birden fazla doku ana akım modada popüler hale geldikçe doku önemli bir rol oynamaya başlıypr. Tül, kadife, tığ işi gibi kumaşlar giderek daha popüler hale geliyor. Özellikle daha önce denemediğiniz bir şekilde kuamşlarla oynamak size dopamin artışı sağlayabilir. Highman, eğlenceli bir stil yaratmak için kumaşları karıştırıp eşleştirmenizi öneriyor. Karen'ın belirttiği gibi giydiğiniz kumaşlar aynı zamanda nasıl hissettiğinizi de etkileyebilir.


Bir seferde tek parça alın

Her trendde olduğu gibi, özellikle nereden başlayacağınızdan emin değilseniz her seferinde tek bir parça almak en iyisi. Highman, "Bir kıyafeti bir araya getirirken tek parçayla başlamayı seviyorum; bu bir elbise, bir çift ayakkabı, hatta bir aksesuar olabilir ve kombini bunun etrafında oluşturmayı seviyorum" diyor. Örneğin sevdiğiniz bir aksesuar seçmenizi ve ona göre giyinmenizi öneriyor. Sevdiğiniz bir kolyeniz varsa ancak bunun çok fazla "özel gün" parçası olduğunu düşünüyorsanız, özel günler yaratın.


Özünde dopamin giyim, tarzımız hakkında iyi hissetmeye teşvik eder. Düşünmeden bir şey satın almak veya bir Instagram gönderisinden beğeni almak yerine, gerçekten sevdiğimiz şeyleri giymekten keyif almamıza yardımcı olur. Higham, "Bulabildiğimiz her yerde neşeyi bulalım" diye bu akıma teşvik ediyor.



Referans: Ellen Ricks. "The Power and Pleasure of Dopamine Dressing". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/dopamine-dressing-5221397. (17 Mayıs 2022).


5 adımda kendi tarzınızı bulun!
5 adımda kendi tarzınızı bulun! Şık görünmenin yolu tüm trendler...
Renk terapisi nedir? Koloroloji ya da kromoterapi, di...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.