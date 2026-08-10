Paran var ama neden hala güvende hissetmiyorsun?

Para konusunda tuhaf bir çelişki yaşıyoruz. Daha çok kazanırsak daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz ama kazancımız arttığında kaygımız her zaman azalmıyor. Bazen tam tersine, kaybedecek şeyimiz arttıkça korkumuz da büyüyor. Hesabımızda para varken bile geleceği düşünüyor, kendimize bir şey alırken suçluluk duyuyor, güzel giden bir dönemde bile “Ya bir şey ters giderse?” diye endişeleniyoruz. Demek ki para sahibi olmakla kendini güvende hissetmek arasında sandığımız kadar doğrudan bir bağ yok.

Ben para konusuna hiçbir zaman sadece rakamlar üzerinden bakmadım. Çünkü para hayatımızda ekonomik olduğu kadar duygusal bir yere de sahip. Kimi için özgürlük, kimi için güç, kimi için başarı, kimi için güvence, kimi içinse kaybetme korkusu anlamına geliyor. Bu nedenle iki insan aynı miktarda paraya sahip olsa bile parayla tamamen farklı ilişkiler kurabiliyor. Biri rahatlıkla harcarken diğeri sürekli biriktiriyor, biri para istemekten çekinmezken diğeri emeğinin karşılığını talep ederken bile rahatsız olabiliyor.

Asıl ilginç olan da burada başlıyor. Bazen bugün parayla kurduğumuz ilişkinin temelleri, para kazanmaya başlamamızdan çok daha önce atılıyor. Çocukken evde para konuşulma biçimini düşün. “Paramız yetmez”, “Para kolay kazanılmıyor”, “Ayağını yorganına göre uzat”, “Zenginlerin mutlaka bir hesabı vardır” gibi cümleler sadece kulağımızdan geçip gitmiyor. Paranın tehlikeli, zor bulunan ya da her an kaybedilebilecek bir şey olduğuna dair görünmez bir dünya kurabiliyor.

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Sonra büyüyoruz, meslek sahibi oluyoruz, para kazanıyoruz ama bazen içimizdeki ekonomik hikâye bizimle birlikte büyümüyor. Yetişkin hâlimiz bugün iyi kazanıyor olabilir fakat içimizde hâlâ yarının ne getireceğinden korkan bir taraf yaşayabilir. İşte bu yüzden banka hesabındaki rakam değiştiği hâlde güven duygusu aynı kalabilir.

Bence para konusunda en çok karıştırdığımız kavramlardan biri de bolluk. Bolluk denildiğinde çoğu insanın aklına daha fazla para, daha büyük bir ev, daha iyi bir araba geliyor. Oysa benim için bolluk sadece sahip olmak değildir. Sahip olduğun şeyle nasıl bir ilişki kurduğun da bolluğun bir parçasıdır. Çok kazanıp sürekli kaybetme korkusuyla yaşıyorsan, dışarıdan bolluk içinde görünürken içeride kıtlık hissi taşıyor olabilirsin.

Kıtlık bilinci sadece “Param yok” demek değildir. Bazen “Yetmez” duygusudur. Ne kadar kazanırsan kazan, biraz daha gerektiğini düşünmektir. Bir şey satın aldığında keyif almak yerine hesabını defalarca kontrol etmektir. Kendin için harcadığında suçluluk duymaktır. Bir başkasının başarısını gördüğünde “O kazandıysa bana kalmaz” gibi görünmez bir rekabet hissine kapılmaktır. Yani kıtlık bazen cüzdanda değil, insanın hayatla kurduğu ilişkide yaşar.

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Burada spiritüel dünyada çok sık duyduğumuz bir cümleye de farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum: “Parayı hayatına çek.” Ben meseleyi bundan daha derin görüyorum. İnsan bazen parayı hayatına çekmekte değil, geleni kabul etmekte zorlanıyor. Emeğinin karşılığını istemekten utanıyor, kendisine sunulan fırsatı hak etmediğini düşünüyor, başarılı olduğunda rahatsız oluyor ya da kazandığı parayı bilinçsizce hızla kaybediyor. Böyle durumlarda konu yalnızca kazanmak değildir; almaya ne kadar izin verdiğin de önemlidir.

Çünkü vermek toplumda çok övülen bir davranış. Cömert olmak, paylaşmak, başkalarına destek olmak güzel değerler. Fakat sürekli veren ama almayı bilmeyen bir insanın dengesi bir süre sonra bozuluyor. İlişkilerde olduğu gibi parada da alma ve verme arasında bir denge var. Emeğini veriyorsan karşılığını alabilmek, birine destek olabiliyorsan ihtiyaç duyduğunda destek kabul edebilmek de bu dengenin içinde.

Para meselesinin bir başka görünmeyen tarafı ise kontrol ihtiyacı. Bazen insan parayı sevdiği için değil, hayatı kontrol edebilmek için biriktiriyor. “Yeterince param olursa başıma kötü bir şey gelmez” düşüncesi fark edilmeden bir güvenlik sistemine dönüşebiliyor. Elbette birikim yapmak, geleceği planlamak ve maddi olarak tedbirli davranmak son derece sağlıklı. Ancak hiçbir rakam insana hayatın tamamen kontrol altında olduğu garantisini veremez. İşte para güvenliğin tek kaynağı hâline geldiğinde, ne kadar kazanırsan kazan yetmemeye başlayabilir.

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Bu yüzden parayla ilgili kendimize sormamız gereken sorunun her zaman “Nasıl daha fazla kazanabilirim?” olduğunu düşünmüyorum. Bazen daha doğru soru şudur: “Para benim için neyi temsil ediyor?”

Güç mü? Özgürlük mü? Değer mi? Statü mü? Güvence mi? Yoksa korkmamak için tuttuğun bir can simidi mi?

Bu soruya gerçekten dürüst cevap verdiğinde para davranışlarının arkasındaki birçok şeyi daha net görmeye başlayabilirsin. Çünkü bazen insan para istemez; paranın ona vereceğine inandığı duyguyu ister. “Çok param olursa özgür olurum”, “Çok kazanırsam değerli olurum”, “Yeterince biriktirirsem korkmam” diye düşünür. Sonra para gelir ama aradığı duygu gelmediğinde şaşırır.

Benim bolluğa bakışım tam da burada ayrılıyor. Bolluk benim için sınırsız tüketmek ya da sürekli daha fazlasını istemek değil. Elindekinin değerini görebilmek, emeğinin karşılığını alabilmek, gerektiğinde paylaşabilmek, kendin için harcadığında suçluluk duymamak ve sahip olduklarının bir gün azalabileceği korkusuyla bugünü zehirlememektir. Kısacası bolluk, sadece ne kadarının olduğuyla değil, olanla nasıl bir enerji içinde yaşadığınla ilgilidir.

Bu hafta bir kâğıt al ve başına şu cümleyi yaz: “Para benim için…” Sonrasını hiç düşünmeden tamamla. Güvenlik, korku, özgürlük, mücadele, güç, huzur, kaygı, başarı… Aklına ne geliyorsa yaz. Sonra kendine ikinci bir soru sor: “Bu düşünce gerçekten benim mi, yoksa yıllar önce öğrendiğim bir para hikâyesi mi?”

Çünkü para hikâyemizi değiştirmek, sadece daha fazla kazanmaya çalışmakla başlamıyor. Paraya yüklediğimiz anlamı fark etmekle başlıyor. Kazancımız arttığı hâlde korkumuz azalmıyorsa, üzerinde çalışılması gereken şey yalnızca gelirimiz olmayabilir.

Para elbette önemlidir. İhtiyaçlarımızı karşılar, seçeneklerimizi artırır, yaşamımızda güvenlik alanı oluşturabilir. Fakat ona içimizdeki bütün boşlukları doldurma görevini verdiğimizde taşıyamayacağı kadar büyük bir yük yükleriz. Para hayatımızı kolaylaştırabilir ama bize kendi başına öz değer, huzur ya da içsel güven veremez.

Bu nedenle bugün kendine tek bir soru bırakmanı istiyorum: Gerçekten parasız kalmaktan mı korkuyorsun, yoksa para azaldığında kendini güvende hissedememekten mi?

Bu ikisinin arasındaki farkı gördüğünde, parayla ilişkin de değişmeye başlar. Çünkü bazı insanların daha fazla para kazanmaya değil, sahip olduklarıyla korkmadan ilişki kurmayı öğrenmeye ihtiyacı vardır.

Gerçek bolluk hesabındaki rakam büyüdüğünde değil, korkunun hayatını yönetme gücü küçüldüğünde başlar.