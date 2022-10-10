Yumurta alırken nelere dikkat etmeli?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtayı satın alırken üzerindeki koda dikkat etmezseniz, yarardan çok zarar görebilirsiniz...

Yumurta alırken nelere dikkat etmeli?
Sağlık
10 Ekim 2022 11:34 Güncelleme: 10 Ekim 2022 11:44
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Neredeyse her market alışverişinde satın aldığınız yumurtalar üzerine hiç düşündünüz mü? Muhakkak fiyatına ve son kullanma tarihine baktınız ancak bu sırada üzerine basılı diğer rakamlar dikkatinizi çekti mi? Artık yasal bir zorunluluk olarak her yumurtada bulunması gereken bu kodlar, size satın alacağınız yumurtanın tüm geçmişine sunuyor ve en iyi seçeneğe yönelmenizi sağlıyor.


Yumurtanın üzerindeki numaralar ne anlama geliyor?

Bir yumurta ne kadar farklı olabilir diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Aslında yumurtlayan tavuğun cinsinden yetiştirildiği yere, beslendiği yeme kadar yumurtanızın kalitesiniz ve sağlığınızı etkileyen birçok faktör var. Bunların hepsi, bir kodlama sistemiyle yumurtanızın ‘kimliğinde’ yazıyor. Bu numaralara dikkat ederek, en iyi seçimi yapabilirsiniz.


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Yumurtanın üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa

Yumurta üzerindeki 0, yumurtanın tamamen organik olduğu anlamına gelir. Yumurtlayan tavuk doğal bir ortamda yetiştirilirmiş, organik yemlerle beslenmiş, hiçbir hormon ve kimyasal kullanılmamıştır.


Yumurtanın üzerindeki kod 1 ile başlıyorsa

Yumurtanın üzerindeki numara 1 ile başlıyorsa bu yumurta ta m olarak organik bir yumurta değildir ancak gezen tavuk yumurtasıdır. Tavuklar hareketsiz bir kümese tıkılı kalmak yerine çiftlikte dolaşabilirler ancak bu kod için hormonlar ve GDO ile ilgili bir yasak bulunmayıp, hayvan yemi üretici tarafından seçilebilir.


Yumurtanın üzerindeki kod 2 ile başlıyorsa

Kodun başlangıç rakamı 2 ise bu, yumurtanın bir kümes tavuğundan geldiğini gösterir. Gezen tavuk yumurtası olmasa da bu tavuklar biraz hareket edebilecek bir alanda, kümeste yetiştirilir ancak tükettikleri yemlerin hormonsuz veya GDO’suz olma şartı yoktur.


Yumurtanın üzerindeki kod 3 ile başlıyorsa

Eğer kod 3 rakamı ile başlıyorsa bu, yumurtanızın yukarıda bahsedilen şartların hiçbirini taşımadığı anlamına gelir. Tavuklar, kafes tavuklarıdır ve bir fabrika gibi çalışan üretim tesislerinde yaşarlar. Beslendikleri yem hakkında herhangi bir kalite standardı bulunmaz.


Üzerinde kod bulunmayan yumurtalar, herhangi bir denetimden geçmemiş yumurtalardır. Şu an ülkemizdeki yasalar, kodlanmamış yumurtaların satışını yasaklar. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için, yumurta alırken üzerindeki bu rakamlara dikkat edin.


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