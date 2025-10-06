İyi bir gün geçirmenin 7 kolay yolu

Çevresindeki herkesi mutlu görmeyi seven insanlardan mısınız? İnsanların eğleniyor olması sizi eğlendiriyor mu? Bütün zamanınızı herkesi mutlu etmeye çabalayarak geçiremezsiniz. Ama birkaç basit yöntemle genel bir iyilik hali yaratmanız mümkün. İşte size 7 yöntem...

Başka insanların yanındayken kendinizi iyi hissedin

Eğer birinin gününün iyi olmasını sağlamak istiyorsanız olanca iyi halinizle onun etrafında olun. Bu sevdiğiniz, tanıdığınız hatta yabancısı olduğunuz biri olabilir. Hiçbir şey yapmanız veya söylemeniz gerekmiyor. Yalnızca iyilik halinizden vazgeçmeyin. Birinin gününü nasıl da kolayca değiştirebildiğinizi göreceksiniz.

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İnsanların sizi sevdiğini düşünün

Hiç tanımadığınız insanların arasına sizi sevdiklerini düşünerek girseniz nasıl olurdu? Davranışlarınız nasıl değişirdi? İnsanlara nasıl bakardınız? Şimdi bunu bir de sevdiğiniz insan için düşünün. Hislerinden hiç şüphe duymadan, onaylatma ihtiyacı duymadan, beklenmedik durumlar için tetikte olmadan paylaşımda bulunmanız ve bunu ona hissettirmeniz onda nasıl bir his uyandırır? Emin olun böylece onu da rahatlatacak ve aradığınız huzuru kendiniz yaratacaksınız. Tek yapmanız gereken, sizi tanımayan insanların sizi sevmemesi için bir neden olmadığına inanmak, gerisi gelecektir.

Herkes için endişelenmeyi bırakın

Sevmek ve endişe duymak aynı şey değildir. Birinin sizin için endişelendiğini düşünün. Sizin üzerinizdeki baskıyı biraz daha artırmaktan başka ne işe yarıyor? Aileniz –tam da aileniz olduğu için – sizden endişe duymaktan sorumlu olduğunu ifade ettiğinde ne hissediyorsunuz? Eğer birinin kendisini iyi hissetmesini sağlamak istiyorsanız üzerine gitmeyin.

İnsanlara size güvenmemelerini tavsiye edin

Tanıdığınız veya yeni tanıştığınız insanlara size körü körüne inanmamalarını tavsiye edin. Bu “Ben hataları olan bir insanım” demek. Eğer karşınızdaki, kendisinden önce size inanırsa, aranızda eşitsiz bir ilişki oluşacak ve iletişim kurmanız zorlaşacaktır. İçgüdülerinize güvenin. Kendinizi daha iyi hissetmiyor musunuz? Aynı şeyi başkalarının da hissetmesini sağlamak elinizde.

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Birilerine yardım edin

Gününün iyi geçmesini istediğiniz kişi kimse ve o gün hangi konuda nasıl bir şeye ihtiyacı varsa yardımına koşun! Başka birine yardım ettiğinizde aslında kendinize de yardım ettiğinizi göreceksiniz. Sizden yardım istemelerini beklemeyin ve harekete geçin!

Olumlu dedikodular yapın

Gittiğiniz bir yere sizden önce size dair olumlu bir dedikodunun gitmesi nasıl etkili olurdu, hiç düşündünüz mü? Bugün birilerinin hayatını kolaylaştırmak için siz de böyle bir şey yapsanız nasıl olur? Hadi birine göndereceğiniz postayı yanlışlıkla başkasına gönderin, onun hakkında olumlu şeylerin yer aldığı bir mail olsun. Çocuklarınız hakkında onların duyacağından “habersiz” olumlu şeyler söyleyin.

Birinin kaçamak yapmasına yardım edin

Bu tamamen gri bir alan, o nedenle tavsiyeden ziyade öneri olarak kabul edin. Eğer biri işten ya da okuldan bir süre kaçmak istiyorsa, bu sürenin onun hayatında oldukça iyi bir şey yaptığı zaman olmasını sağlayın. Mesela beraber dalışa gidin ya da her zaman yapmak istediği ama ertelediği şeyi gerçekleştirmesi için en iyi zaman olduğuna inandırın. Ama her şeyden önce rahat olun! Sizin rahatlığınız onu da rahatlatacak ve gününün çok daha iyi geçmesini sağlayacak.

RUH Basit ve anlamlı bir hayat için...