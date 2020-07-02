Yufkaya sarılı köfte

Müjgan Yurtseven, bu harika tarif için "Süzme yoğurt veya domates sos ile hafif bir yemek veya atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz çıtır yufkalı minik köfteleri deneyin derim" diyor.

Yufkaya sarılı köfte
Yaşam
03 Temmuz 2020 Cuma

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

Köftesi için;

  • 250 gr köftelik kıyma

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 küçük kuru soğan, rendelenmiş

  • 1 diş sarımsak ezilmiş

  • 3-4 dal maydanoz, incecik kıyılmış

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yufkası için;

  • 1 adet yufka

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı su




Yapılışı:

*Köfte harcını bir kaba alarak yoğurun. 20-25 cmlik iki adet rulo yapın.

*Zeytinyağı ve suyu karıştırın.

*Yufkayı temiz bir tezgaha serip zeytinyağı karışımının 1/3 nü yufkanın her tarafına sürerek ikiye katlayın, kalan zeytinyağı karışımından 1 yemek kaşığı kadarını ikiye katlanmış yufkanın üzerine sürün.

*Rulo yapılmış köfteleri yufkanın kenarına yerleştirip gevşek olarak sarın. 2 cm kalınlığında dilimlere ayırarak kürdana geçirin (kenarlardan kalanları da kürdana geçirin, boş olarak da çıtır çıtır gayet lezzetli oluyor).

*Yufkaya sarılı köfteleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kalan zeytinyağlı karışımdan üzerlerine fırça yardımıyla sürün.

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…


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