Yufkaya sarılı köfte

Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
Köftesi için;
- 250 gr köftelik kıyma
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- 1 küçük kuru soğan, rendelenmiş
- 1 diş sarımsak ezilmiş
- 3-4 dal maydanoz, incecik kıyılmış
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yufkası için;
- 1 adet yufka
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 yemek kaşığı su
Yapılışı:
*Köfte harcını bir kaba alarak yoğurun. 20-25 cmlik iki adet rulo yapın.
*Zeytinyağı ve suyu karıştırın.
*Yufkayı temiz bir tezgaha serip zeytinyağı karışımının 1/3 nü yufkanın her tarafına sürerek ikiye katlayın, kalan zeytinyağı karışımından 1 yemek kaşığı kadarını ikiye katlanmış yufkanın üzerine sürün.
*Rulo yapılmış köfteleri yufkanın kenarına yerleştirip gevşek olarak sarın. 2 cm kalınlığında dilimlere ayırarak kürdana geçirin (kenarlardan kalanları da kürdana geçirin, boş olarak da çıtır çıtır gayet lezzetli oluyor).
*Yufkaya sarılı köfteleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kalan zeytinyağlı karışımdan üzerlerine fırça yardımıyla sürün.
*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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