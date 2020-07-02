Yufkaya sarılı köfte

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

Köftesi için;

250 gr köftelik kıyma

1 yemek kaşığı galeta unu

1 küçük kuru soğan, rendelenmiş

1 diş sarımsak ezilmiş

3-4 dal maydanoz, incecik kıyılmış

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yufkası için;

1 adet yufka

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı su

Yapılışı:

*Köfte harcını bir kaba alarak yoğurun. 20-25 cmlik iki adet rulo yapın.

*Zeytinyağı ve suyu karıştırın.

*Yufkayı temiz bir tezgaha serip zeytinyağı karışımının 1/3 nü yufkanın her tarafına sürerek ikiye katlayın, kalan zeytinyağı karışımından 1 yemek kaşığı kadarını ikiye katlanmış yufkanın üzerine sürün.

*Rulo yapılmış köfteleri yufkanın kenarına yerleştirip gevşek olarak sarın. 2 cm kalınlığında dilimlere ayırarak kürdana geçirin (kenarlardan kalanları da kürdana geçirin, boş olarak da çıtır çıtır gayet lezzetli oluyor).

*Yufkaya sarılı köfteleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kalan zeytinyağlı karışımdan üzerlerine fırça yardımıyla sürün.

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…