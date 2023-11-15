Yufkalı ıspanaklı börek

Tarif defterimden;

Bol ıspanaklı, yufkalı ve peynirli sufle tadında dışı çıtır, içi yumuşacık leziz börek...

Servis: 28 cm'lik kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35 + 10 dakika

Malzemeler:

2 yufka

500 gr körpe ıspanak, ayıklanıp yıkanmış ölçü

200 gr beyaz peynir, ufalanmış

1 kutu krema, 200 ml

3 yumurta

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı muskat

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerine;

100 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri

Yapılışı:

*Fırın kabına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürün.

*Yufkaları parçalayarak incecik doğrayıp hazırda bekletin.

*Ispanakları yıkadıktan sonra ince doğrayarak büyük bir kaba aktarın. Üzerine beyaz peynir, krema, yumurtalar, baharatlar, karbonat ve kalan zeytinyağını ekleyerek ıspanaklar yumuşayana kadar elinizle yoğurun. Doğranmış yufkaları da ilave ederek iyice harmanlayıp yağlanmış fırın kabına aktarın ve üzerine hafifçe bastırarak düzeltin.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirdikten sonra rendelenmiş taze kaşarı üzerine serpiştirip tekrar fırına verin, peynir eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...