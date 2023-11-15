Yufkalı ıspanaklı börek

Dışı çıtır, içi yumuşacık leziz ıspanaklı börek tarifi... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden.

Yufkalı ıspanaklı börek
Yaşam
Giriş: 15 Kasım 2023 10:39
ABONE OL

Tarif defterimden;

Bol ıspanaklı, yufkalı ve peynirli sufle tadında dışı çıtır, içi yumuşacık leziz börek...


Servis: 28 cm'lik kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35 + 10 dakika


Malzemeler:

  • 2 yufka
  • 500 gr körpe ıspanak, ayıklanıp yıkanmış ölçü
  • 200 gr beyaz peynir, ufalanmış
  • 1 kutu krema, 200 ml
  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Yarım çay kaşığı muskat
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerine;

  • 100 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri





Yapılışı:

*Fırın kabına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürün.


*Yufkaları parçalayarak incecik doğrayıp hazırda bekletin.


*Ispanakları yıkadıktan sonra ince doğrayarak büyük bir kaba aktarın. Üzerine beyaz peynir, krema, yumurtalar, baharatlar, karbonat ve kalan zeytinyağını ekleyerek ıspanaklar yumuşayana kadar elinizle yoğurun. Doğranmış yufkaları da ilave ederek iyice harmanlayıp yağlanmış fırın kabına aktarın ve üzerine hafifçe bastırarak düzeltin.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirdikten sonra rendelenmiş taze kaşarı üzerine serpiştirip tekrar fırına verin, peynir eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.