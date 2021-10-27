Yine aynı acı: Şebnem Şirin

Denizli'de vahşi bir cinayet işlendi. Pamukkale'de Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Yine aynı acı: Şebnem Şirin
Yaşam
28 Ekim 2021 Perşembe

Denizli’de yaşanan vahşi cinayet sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler Şebnem Şirin´in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.


Olay böyle gerçekleşti sonrası gerçekleşecek duruşmalar ve alınacak kararlar... Peki, Şebnem Şirin'e kadar yalnızca 2021 yılının ekim ayına kadar süreçte kaç kadın öldürüldü?

2021 Ocak ayında erkekler tarafından 23 kadın öldürüldü, 14 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Şubat ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 12 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Mart ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Nisan ayında erkekler tarafından 16 kadın öldürüldü, 14 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Mayıs ayında erkekler tarafından 17 kadın öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Haziran ayında erkekler tarafından 18 kadın öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Temmuz ayında erkekler tarafından 20 kadın öldürüldü, 12 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Ağustos ayında erkekler tarafından 31 kadın öldürüldü, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2021 Eylül ayında erkekler tarafından 26 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.


2021 Ekim ayının kadın cinayetleri ise 5 Ekim günü Ayşe Aksu'nun boşandığı eşi Remzi Aksu tarafından ateşli silahla öldürülmesi ile başladı. Sonrasında sırasıyla Fatma Saman, Gönül Yılmaz, Hasret Tutal, Meltem Goncagül, Sena Altan, Semra Yılmaz, Ayat Adsız, Hadika Çağlar, Fatmagül Özyer, Fulya Demir, Elif Hazal Yılmaz ile devam etti. Ekim ayının istatistiğinin son ismi ise Şebnem Şirin oldu.


"Ölüyoruz, öldürüyorlar."

Şebnem Şirin'in cinayetinden sonra sosyal medyada paylaşılanlar ise şöyle:

















Şiddete maruz kalan kadınlar ne yapmalı?
Şiddete maruz kalan kadınlar ne yapmalı?

İstatistikler Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan alınmıştır.



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