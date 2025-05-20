Yenidoğan sarılığı riski yaz aylarında artıyor

Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, yaz aylarında yenidoğan sarılığı vakalarında artış görüldüğüne dikkati çekerek, erken tanı ve düzenli izlemin bebek sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti. İşte yenidoğan sarılığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler...

Yenidoğan döneminde sarılığın erken tanısı hayati önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında artan dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı) riskine karşı ailelerin dikkatli olması gerekir. Yenidoğan sarılığı, vücutta bulunan alyuvarların içindeki hemoglobin proteininin parçalanması sonucu ortaya çıkan bilirubin maddesinin kanda yükselmesiyle oluşmaktadır. Bu durum özellikle ciltte ve gözlerde sararma şeklinde kendini göstermektedir. Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir.

Kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçebiliyoruz

Sarılık şüphesi olan bebeklerde hızlı ve ağrısız teşhis için transkutan bilirubin cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar kan almadan cilt üzerinden ölçüm yapmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde cilt üzerine dokundurulan transkutan cihazlarla, kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçülmektedir. Ancak değerin yüksek çıkması durumunda serum bilirubin seviyesini kan testiyle doğrulamaktadır.

Tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi hakkında bilgi veren Öktem, bu yöntemin mavi ışık kullanarak bilirubini suda çözünebilir hale getirdiğini belirtti. Fototerapi, yenidoğanlarda sarılığı tedavi etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Mavi ışık altında ciltte biriken bilirubini çözerek vücuttan hızlıca atılmasını sağlanmaktadır.

Yenidoğan sarılığını önlemede bebeklerin anne sütü ile düzenli beslenmesi de oldukça önemlidir. Anne sütü bebeği hem hidrasyon açısından destekler hem de bilirubinin safra yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bebeğin yeterli miktarda beslenmesi, sarılığın şiddetini azaltabilir. Anne sütü haricinde şekerli su gibi ek sıvıların verilmesinin zararlı olabilir. Bu tür sıvılar bebeklerde tuz dengesini bozarak komplikasyon riskini artırabilir.

Sıcak havalarda dehidratasyon riski artıyor

Yenidoğan sarılığı ile ilgili özellikle sıcak yaz aylarında, dehidratasyon riski arttığı için ekstra özen gösterilmesi gerekmektedir. Bebeklerin düzenli beslenmesi ve yeterli anne sütü almasının yanı sıra kontrollerin aksatılmamasının hayati önem taşımaktadır. Ailelerin sarılık belirtilerini iyi gözlemlemesi gerekmektedir. Sararmanın göz aklarında veya vücutta hızla yayılması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.