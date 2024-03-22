Yeni karneler nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, karnede değişikliğe gitti. Artık karnelerde öğrencilerin ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da yer alacak.

Yeni karneler nasıl olacak?
Anne - Baba
Giriş: 22 Mart 2024 12:00
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Milli Eğitim Bakanlığı, yalnizca ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde, tasarım ve içerik değişikliği yaptı. Ortaokul öğrencilerini kapsayan değişiklikle birlikte yeni karnelere, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek.


Yeni karneler ne zaman dağıtılacak?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelerde okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirme yapılacak.


Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, katılım, ürün ortaya koyma, performans gösterme ve derece alma şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Bu yöntemle öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak. Sosyal etkinlikler gerçekleştirdiği yere göre de okul içi, okullar arası, ilçe geneli, il geneli, bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak değerlendirilecek.


Yeni karneler ile öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının da görünür hale gelmesi ve karnelerde sadece ders notlarıyla değil, yaptığı sosyal faaliyetleriyle de ön plana çıkabilmesi hedefleniyor. Bakanlığın yeni uygulaması kapsamında, e-Okul sisteminde tutulan öğrencilerin sosyal etkinliklerine ilişkin kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine de kaynaklık etmesi amaçlanıyor.


Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini, ilgi ve becerilerinin neler olduğunu sisteme bakarak görebilecek. Uygulamayla ayrıca öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, okullar arasında, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler, e-Okul sistemi içerisinde ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-Okul'daki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.


İşte yeni karne tasarımı






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