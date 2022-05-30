Yeni Dünya (Malta Eriği) kebabı nasıl yapılır?

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 + 15 dakika

Yeni Dünya (Malta Eriği) kebabı için malzemeler:

15 adet yeni dünya, sert olanlardan

350 gr orta yağlı kıyma (200 gr dana & 150 gr kuzu kıyması karışık)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 baş taze kök sarımsak

1 yemek kaşığı nar ekşisi + 2 yemek kaşığı zeytinyağı (küçük bir kasede karıştırın)

Yeni Dünya (Malta Eriği) kebabı yapılışı:

*Yeni dünyaları yıkayıp saplarını kopartarak bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdeklerini çıkartın.

*Kebap için kıyma karabiber ve tuzu iyice yoğurun, kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayıp yeni dünyaların içine yerleştirin ve fırın kabına dizin. Aralara sarımsakları serpiştirin. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayarak 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Bu süre sonunda folyo ve pişirme kağıdını çıkartarak nar ekşisi & zeytinyağı karışımını fırça yardımıyla üzerlerine sürün ve fırında yaklaşık 15 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…