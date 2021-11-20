Yeni doğan bebeğin kakası nasıl olmalı?

Yeni doğan bebeğinizin sindirim sistemi hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiği için, bezini açtığınızda gördükleriniz günden güne değişebilir.

Yeni doğan bebeğin kakası nasıl olmalı?
Anne - Baba
20 Kasım 2021 Cumartesi

Yeni doğan bebeklerin kakası günden güne değişebilir. Bebeğinizin beslenmesi ve genel sağlık durumu ile ilgili önemli bir gösterge olduğu için, kakasının ne şekilde değiştiğini takip etmek de önemlidir.


Rengi, kıvamı ve miktarı bakımından neyin normal olduğunu söylemek her zaman için kolay olmayabilir. Her bebeğin sindirim sistemi kendine özgü şekilde gelişir, aynı zamanda anne sütü alan bebeklerle formül mama ile beslenen bebeklerin de farklı şekilde kaka yapması beklenir. Doğduğu günden itibaren, bebeğin bağırsak gelişimi hızlı bir şekilde devam eder ve günden güne değişebilir.


Yeni doğan bir bebek için normal olan şeyler
Yeni doğan bir bebek için normal olan şeyler

Yenidoğan kakası nasıl olur?

Bebeğin ilk kakası, mekonyum olarak adlandırılır. Siyah veya koyu yeşil renkte, katran kıvamında olan mekonyum, 24 ila 48 saat süre ile görülebilir. Sonrasında bebeğin kakası sarı-yeşil bir renge ve daha pütürlü, sıvı bir kıvam alacaktır.


İlk anne sütü olan kolostrum, aynı zamanda müshil etkisi de gösterdiğinden, emzirilen bebeklerin mekonyumu çıkarması daha kolay olacaktır. Mama ile beslenen bebeklerin de 2 gün içerisinde daha yumuşak bir kaka yapması beklenir. Eğer ilk 24 saat içinde hiç kaka görmezseniz, doktorunuza bildirmeniz gerekir.


Altıncı günden sonra bebeğin vücudundaki mekonyum tamamen temizlenir ve kaka genellikle hardal sarısı renginde olur. Turuncudan yeşile kadar farklı tonlarda olması da normal kabul edilir. Bu tür kakada süt pıhtıları bulunması da normaldir. Genellikle yoğun bir dışkı kokusu olmaz ancak mama ile beslenen bebeklerin kakası biraz daha yoğun kokabilir ve kahverengi tonlarında olabilir.


Yenidoğanlar anne sütünü rahatlıkla sindirebildiği için genellikle çok az dışkı üretirler. Sulu kaka olması bebeğin ishal olduğu anlamına gelmez, daha az bağırsak hareketinin olması da normaldir. Ancak ilk iki günün ardından bebeğin kakasında hala yapışkan, sümüksü bir yapı fark ederseniz, bu da enfeksiyon belirtisi olabileceğinden, doktorunuza danışmanız gerekecektir.


Yenidoğan kakası ne renk olur?

Bebeklerin kakasının rengi değişkenlik gösterebilir:


Siyah ya da koyu yeşil: Bebeğin ilk iki günde yapacağı mekonyum adı verilen kaka bu renktedir.

Yeşil: İlk haftada mekonyum ve anne sütü/mama karışımı, kakanın daha yeşilimsi bir renk almasına neden olur.

Yeşil-kahverengi, sarı-kahverengi ya da ten rengi: Mama ile beslenen ya da hem emzirilen hem de mama verilen bebeklerde kaka bu renklerde görülebilir.

Hardal sarısı, sarı-turuncu ya da sarı-yeşil: Anne sütü ile beslenen bebeklerin kakaları, ilk birkaç günün ardından bu renklerde görülür.

Kahverengi, sarı-kahverengi: Katı yiyecekler yemeye başlamış olan daha büyük bebeklerin kakası kahverengi görülmeye başlanır.



Kaynak: https://www.verywellfamily.com/breastfeeding-and-baby-poop-whats-normal-431718



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