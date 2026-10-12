Yeşim Hanım merhaba, kendimi bildim bileli kimseyi kırmamak için uğraşan biriyimdir. Birisi benden bir şey istediğinde içimden gelmese bile hayır diyemem, yapım bu karakterim olmuş artık. Arkadaşımın taşınmasına yardım etmem gerekiyor, iş arkadaşımın işi yetişmediğinde kendi işlerimi bırakıp ona destek oluyorum, bir yakınımın bir yere ihtiyacı olduğunda kendi planımı iptal ediyorum. Sonra da eve gelip kendime kızıyorum. Çünkü aslında bunların hiçbirini yapmak istemediğim zamanlar oluyor. Bir iki kez hayır dedim ama sonrasında bütün gün kendimi kötü hissettim. “Bana kırıldı mı?”, “Hakkımda ne düşündü?”, “Beni bencil mi buldu?” diye kafamda kurup durdum. Ama onlar beni bu kadar düşünüyor mu bilmiyorum. 23 yaşındayım ve kendi isteklerimi sürekli ertelemekten çok yoruldum. Birilerine hayır dediğimde kötü bir insanmışım gibi hissetme duygusunu da sevmiyorum. Bana yardımcı olun ben bu huyumu nasıl değiştirebilirim? Herkesi memnun etmeye çalışmaktan vazgeçersem sevdiklerimi kaybetmekten, sürekli bunları düşünmekten korkuyorum.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurum, su kaçmak istediği zaman buhara, tutunmak istediğinde ise buza dönüşürmüş. Siz o kadar gençsiniz ki yavrum, yaş 23. Acemi bir hayat yolcususunuz. Yaşaya yaşaya hayatı, kendinizi, insanları tanıya tanıya kimi zaman buhar olup kaçmak isteyeceksiniz, kimi zamansa güven duyup değerli bulduğunuz insanlarda buz olup tutunmak isteyeceksiniz. Ama şimdi sizin için ne buhar olma ne de buz olma zamanı; öğrenme, kendini tanıma, oluşturma zamanı.

Önce kendinizi tanımalısınız. Neden hayır ya da yapamam diyemiyorsunuz? İnsan birkaç sebeple hayır diyemez: sevilmeme kaygısı, hakkımda olumsuz konuşulur endişesi, yeterince kendine güven duymamak, dışlanmak gibi nedenlerle kişi hayır diyemez. Oysa kişi her şeye evet diyor diye de değerli olmaz. O zaman da insanların gözünde paspas olan biri olarak görünür. Hayır diyebilen biri ise hayır diyebildiği için sınırlarını koruyabilen güçlü bir kişilik olarak gözükür. İlginç değil mi? Hayır dediğinizde insanların size nasıl davranmaları gerektiğini de göstermiş olursunuz. Hayır, olumsuzluk içerse de güçlü bir cümle. Onun için biri sizden bir şey istediğinde onu değil, kendinizi düşünerek karar vermeyi öğrenmelisiniz. Bahaneler sunarak değil, direkt, net bir şekilde hayır diyebilin. Önce basit, önemsiz, kimseyi üzmeyecek konularla hayır demeye başlayın. Böylelikle kendinizi iyi hissedeceksinizdir ve bu şekilde hayır demeye cesaretiniz artacaktır.

Sorunuzun vicdan kısmına gelirsem, önce kendinize karşı vicdanlı olmayı öğrenin. Vicdanınız önce kendinize karşı olmalı. Siz insan değil misiniz? Rahatsızlık duymalarınıza rağmen niye kendinize vicdan yapmadınız? Önce kendiniz yavrum. Hayırlar, kişinin iyilik hâlini koruyan kalkanlarıdır. Onun için ya sınır koymayı öğreneceksiniz ya da insanlara hayır diyemeyerek paspas olacak, öfke dolacak, kendinizi değersizleştireceksiniz. Seçim sizin yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarıma...

Kerata

Geçenlerde aklımla karşılaştım yıllar yıllar sonra.

Selamlaşıp hoş beş ettik.

Görmeyeli akıllanmış kerata.

Ona döndüm, dedim ki:

Artık hiç gitme, benimle kal.

Bana güldü.

Burnum mu büyümüş ne?

Bir de havalanmış kerata.

Hüzünlü Valizler kitabından, Yeşim Tijen

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

İşte sorularınızı gönderebileceğiniz adres:yesimilehayatbilgisi@gmail.com