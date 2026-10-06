Yeşim Hanım merhaba, 29 yaşındayım, bir yıl önce evlendim. Eşimle severek evlendik, birbirimizi de çoooook seviyoruz. Ama evlenmeden önce hiç aklıma gelmeyen bir konu yüzünden aramız açıldı. Ben kendi soyadımı çok seviyorum. Yıllardır taşıdığım, eğitim hayatımda ve işimde beni temsil eden bir soyadım var. Evlendikten sonra da kendi soyadımı kullanmak, eşimin soyadını da eklemek istedim. Eşim ise buna hiç sıcak bakmadı. Ona göre evlenen kadın eşinin soyadını almalıymış. Bu isteğimi ailesine anlattığında annesi de "Bizim ailemizin adını taşımak istemiyor mu?" diye tepki göstermiş. Benim kimsenin ailesiyle ya da soyadıyla bir sorunum yok. Eşimi seviyorum, onun soyadını taşımaktan da utanmıyorum. Sadece kendi kimliğimden bir parçayı bırakmak istemiyorum. Ama eşim bunu sanki kendisini kabul etmiyormuşum gibi algılıyor. Bu konuda konuşmaya çalıştıkça konu büyüyor ve ben de artık kendimi anlatmaktan yoruldum. Bunu bir gurur meselesi haline getirmesi beni çok şaşırtıyor. Sonuç olarak ben bu soyadıyla doğdum benim gerçek soyadım ailemden aldığım soyadım onunkini de tabii ki mutlulukla taşıyorum ama kendi soyadımı bırakmamı istemesini anlamlandıramıyorum. Bu konuda konuşmaya da kapalı bir insan olduğu için her zaman bu konuyu kestirip attığı için kendi fikrini bana empoze etmeye çalıştığı için size danışmak istedim. Haksızsam haksızsın diyebilirsiniz ama dışarıdan bir göz olduğunuz için sizin fikrinizi bekliyorum.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurum, yüzyıllarca kadını sindirerek, zekâsını, varlığını fark etmesini engelleyerek yaşar ne yaşar ne yaşamaz yaşatılan kadının, varlığının o hiçbir şeyle doldurulamayan yerini, gücünü keşfetmesiyle bir takım hakları da cebren olmaya başladıysa da yeterince gelişmeyen, algılamakta zorlanan zihinlerle olan savaşı ne yazık ki hâlen daha sürdüğünü yazdıklarınızda gördüm ve şaşırdım. Kendi soyadınızdan vazgeçmemek, eşinizin soyadıyla beraber kullanmayı istemeniz günümüzde o kadar normal ki! Eşinizin soyadını retddetmiyorsunuz, geçmişi de dahil ediyorsunuz. Bunda anlaşılmayacak, endişelenecek, küçük düşecek hiçbir şey yok. Tabii kendi sizin üzerinizde bu basit konuda bile hâkimiyet kurup sizi sindirmek istemiyorsa endişelenmez. Ancak erkek, yani koca hegomonyasıyla eşiniz endişe duyabilir. Oysa bu arzunuz saygı duyulması gerekilen bir istek. Eşiniz saygı duymayı ailesinden öğrenmemiş olsa gerek ama saygı bekliyorsa size saygı da duyması gerekecek. Bunlar günümüzde her mecrada çarşaf çarşaf açıklanıyor. İnsanlar bir şeyler öğrenip gelişmek için okuyorken eşiniz bu tür paylaşımları okumadan geçiyor olmalı. Tutumuyla bayağı eksik kalmış gözüküyor dersem alınmazsınız umarım. Öncelikle bu masum ve hassasiyet içeren arzunuzdan vazgeçmemenizi öneririm. Bakın ne demişler: "İnsan bazen kendisi olabilmek için herkesi hayal kırıklığına uğratmak zorundadır." Bir bilseniz evlilikte kendiniz olmanız çok önemli, hiç bu konuda gevşemezdiniz. Sizin eski soyadınızı yeni soyadınızla taşımak istemeniz bir tercihtir. Farkındalığı yüksek bir kadınsınız. Kadınlar genelde sizin bugünden geldiğiniz noktaya bir gün gelebiliyorlar… Tamamen bir farkındalık ve tercih meselesi… Siz “Benim bir soyadım zaten var onu yok sayamam” diyorsunuz. Duygu Asena “Kadının adı yok” demişti ya sevgili okurlar kadınlar “Benim bir adım var zaten” diyerek kendilerini yok saydırmıyorlar. Siz daha bismillah, ilk karşı düşüncede olduğunuzda isteğinize karşı acabaya düşmüşsünüz. Eşinizin istediği de bu; sizi kendi istediği düşünce yapısında şekillendirmek. Onun haklı olduğu konuda onun düşüncesini onaylayabilirsiniz ama bu konu çok farklı. Siz “kocam da kocam” demiyor olabilirsiniz bu davranışınızla “Canım kocam” diyorsunuz sadece… Saygı duyan duyacaktır erkeklerimizin hepsi de duyarsız değil… Duymayanla zaten işiniz var demektir. Dünya değişti, ülkemizde insanların bakış değişti. Eşiniz kaçıncı yılda kaldı bilemedim.

Size tavsiyem, taviz vermeyin. Taviz taviz doğurur, sonra soyadınız gibi kendinizi de geçmişte bırakırsınız. Soyadınız gibi şimdi eski soyadınıza yeni soyadınızı da ekleyip daha büyüyün, gelişin, güzelleşin sevgili okurum. Eşinize de bir daha anlatın, bir daha anlatın. Sonra "Yaptım oldu." dersiniz, o da alışır.

Sevgiler sevgili kadınlara...

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

İşte sorularınızı gönderebileceğiniz adres:yesimilehayatbilgisi@gmail.com