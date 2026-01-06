Merhaba Yeşim Hanım; 31 yaşındayım, en yakın arkadaşımla 12 yıldır dostuz. Hayatımın en zor zamanlarında yanımda oldu, ben de onun yanında oldum ama son bir yıldır tuhaf bir durumun içindeyim. Erkek arkadaşım ne zaman bir sorun yaşasa ya da benimle tartışsa, gidip ona içini döküyor. Başta bunu tesadüf sandım ama geçenlerde erkek arkadaşımın bana söylemediği bazı şeyleri arkadaşımın bildiğini fark ettim. Üstelik tartıştığımız bir konudan sonra bana gelip “Aslında o seni kırmak istememiş” gibi cümleler kuruyor. Yani sanki aramızdaki sorunları onunla konuşuyorlar bana söylemiyorlar. Kendimi dışlanmış gibi hissediyorum ama bunu dile getirince de paranoyak olmakla suçlanmaktan korkuyorum. Bir ilişkide yaşananları en yakın arkadaşımla paylaşması normal midir? Yoksa burada benim görmediğim tuhaf bir durum mu var?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; yaşanan her türlü ilişkide samimiyet sınırlarla değerli kılınır. Trafikteki hız sınırı gibi düşünün… O hız sınırını aştığınızda her şey olabilir değil mi? Ceza yiyebilirsiniz, kaza yapabilirsiniz ya da yolunuzda hız sınırına uyup keyifle de gidebilirsiniz. Sınırlar insanı derleyip toplayıcıdır. İster sevgili ister arkadaşınız olsun sınırınızı bilmek zorundasınız. Aksi halde o sınır ihlali ilişkinizi mutlaka zedeleyecek; eski sevgi, saygıdan, arkadaşlıktan ya da sevgilikten eser kalmayacaktır çünkü o sınırların içinde sevgi, saygı, değer vardır. Biriyle beraberlik yaşıyorsanız sevgilinizin arkadaşıyla da beraberken görüşmeniz, onu sevmeniz, değer vermeniz normaldir ama bundan fazlası yaşanıyorsa durum normallikten çıkar anormaldir. Sizin durumunuzda da erkek arkadaşınızın sizden çok arkadaşınızla her şeyi paylaşıyor olması sizin sevgilinizle ilgili konuları arkadaşınızdan duyuyor olmanız normal olabilir mi? Bu samimiyete, arkadaşınızla her şeyi paylaşmasına hiç kötü niyetle bakmasak bile normal karşılayamayız. Bu durum sadece sizin değil kimsenin kabul edeceği bir durum değildir. Bu yaşananlara bakınca gördüğüm her ikisi de sınırlarını bilememiş bu sıkı fıkı halleriyle sizin kendinizi dışlanmış olarak görmenizi hissetmenize sebep olmuşlar. Bu da çok doğal… Niye paranoyak olacaksınız? Paranoyak falan da değilsiniz. Bu garip durumu anlamaya çalışıyor ama anlamlandırmıyorsunuz. Hiçbir kötü niyetleri olmasa bile üç kişilik bir ilişki yaşar olduğunuzun farkındasınız. Arkadaşınız size kendince yardımcı olmaya çalışıyor gibi görünse de aslında bu düşüncesiz davranışıyla sizi ezip geçmiş. Her ikisine de ayrı ayrı sınırlarını hatırlatarak sonrasında durumun nereye evrildiğine bakacaksınız. Hala içinize sinmeyen bir durum varsa huzursuzca bu ilişkileri sürdürmemenizi öneririm.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

