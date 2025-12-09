Erkek arkadaşımın annesi beni istemiyor

Yeşim Hanım merhaba; buraya yazmak zorunda kalacak noktaya geldim çünkü artık durum çok açık. Erkek arkadaşımın annesi beni kesinlikle istemiyor. Bu bir his değil; açık tavır, net duruş. Bu evliliğe kadın asla onay vermiyor ve bunu saklama gereği bile duymuyor. Erkek arkadaşıma “Ben varken o evlilik olmaz”, “Evlenirsen artık anneni yok say” gibi cümleler kuruyor. Mesele beni sevmemesi değil aslında doğrudan bir taraf seçmeye hatta kendi tarafını seçmeye zorlaması. Bizim ilişkimiz bir anne-oğul restleşmesinin ortasında kalmış durumda. Erkek arkadaşım beni sevdiğini söylüyor ama annesinin bu baskısı karşısında net bir duruş sergileyemiyor. Ben daha evlenmeden dışlandığım, yok sayıldığım, savaşmak zorunda bırakıldığım bir hayata doğru mu gidiyorum? Bir insan evleneceği kadını ailesine karşı savunamıyorsa, bu ilişki evlilik yükünü taşır mı emin değilim. Ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Erkek arkadaşımı çok seviyorum ama ömür boyu böyle bir kayınvalide ile uğraşabilir miyim? Sevgimiz bu kadar şeyin üstesinden gelebilir mi ya da gelse bile saygımız kalacak mı? Daha çok her iki taraf birbirine girecek ve sonucu çok kötü olacakmış gibi geliyor. Ne yapmam lazım, siz olsanız ne yapardınız?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; hayatta seçimini net yapamayan ortada duran birine asla güvenmeyeceksiniz. Bu tarz kişilere bakarsanız acizdirler. Aciz olduklarından bunu kapatmak için bahane ve yalana başvururlar. Aslında bana sorduğunuz sorunun cevabı ayan beyan ortada olsa da insan sevince çözüm arayışı içinde olup kaybetmemek için sorunlar yumağına göğsünü gerebilir. Sonuç ne olur derseniz? Hüsran. Hasbelkader sevgiliniz annesini ikna etti diye düşünelim o zaman da dertlerinizin hiç bitmeyeceği bir mücadele silsilesine başlamış olursunuz… İnanın hiç değmez… Yazık edersiniz kendinize. Gençsiniz yeni bir şansınız olabilir bu gerçeği bir kenarda tutun. Sevgiliniz annesine karşı duramayan, tavrını net koyamayan biri… Sınırları yok; kişi gerektiğinde ailesine de tavrını koyabilmeli. Buradan bakarsak şimdi net duramayan biri evlenince birden değişmeyecek karakteri bu, hep bu duruşu devam edecektir. Üzülen, yıpranan, siz olacaksınız. Daha şimdiden beraberliğinizin sorumluluğunu annesinin sözleri karşısında tamamen olmasa bile büyük bir parça yere bırakmış biri size gelmiş bunları anlatıyor. Allah aşkına duygularınızı bir kenara koyarak ilişkinize bakın siz de her şeyin farkındasınız; bu kişiyle mutlu olabilir misiniz? Hani bu sizin için sürekli birini dik tutmaya çalışmak durumunda kalmak olacak. Kadınlar böyle erkeklerle mutlu olmazlar. Kadının doğasına aykırıdır zayıf erkek… Kadın için erkek güç demek. Bu gücü göremediği bir adamı kadın taşımaz çünkü saygı duymaz ya bir yerde hayatından çıkarır hayatından çıkaramazsa mutlaka kalbinden söküp çıkarır. Şimdiden bunu görün isterim. Karar sizin yavrum ya şimdi ayrılık acısını çekeceksiniz sonra daha iyi biriyle birlikte olma şansını elde edeceksiniz ya da “annem annem” diyen biriyle zorlu bir birliktelik için savaşınızı vereceksiniz. Siz kendinizden eminseniz kimse için savaşmamalısınız sizin için savaşılmalı. Güzel günler dileğimle…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

