Merhaba Yeşim Hanım; 48 yaşındayım, ikinci evliliğimi yaptım geçen yıl. Eşimle severek evlendik, evlendikten sonra fark ettim ki eşim eski eşini hayatından hiç çıkarmamış. Bayramlarda mesaj atıyor, özel günlerde arıyor, geçen ay hasta olduğunda gizlice ziyaretine gitmiş. “İnsanlıktır” diyor, “Vefa” diyor ama ben her seferinde biraz daha fazla üzülüyorum. Tartıştığımızda suçlu, kıskanç ben oluyorum. Anlayışsız olgunlaşamamış gibi görülüyorum. Asıl darbeyi geçen hafta aldım. Telefonunda eski eşine yazdığı ama bana hiç yazmadığı bir cümleyi gördüm: “Sana her zaman borçluyum”. Aklım başımdan gitti kendimi yiyip bitirdim. Merak ettiğim geçmişle bağını koparamayan bir adamla gelecek kurulabilir mi? Ben baştan hiç girmemem gereken bir evliliğin içinde miyim?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; insanın evliyken üçüncü bir kişinin varlığının gölgesiyle yaşaması kabul edilir değildir. Onun gölgesini eşinizin davranışlarında gizli gizli yaptıklarında görmeniz sizi haklı olarak perişan eder ya bilmedikleriniz… Bu kadar bir ilgi varsa sıkıntılı bir durum siz bu evliliğe karar verirken bu durumundan habersiz olmalısınız yoksa aklı başkasında olan biriyle hiçbir kadın ya da erkek evlenmez. Eşiniz bu ilgisini “vefa” diye açıklamış. Neyin vefasından, insanlığından söz ediyor? Eşiniz öküz ölmüş ortaklık bitmiştir. Ortada çocuklar varsa mecburen bir araya gelinebilir o da arada laf sokmalarla geçecek zaman dilimidir çünkü bitmiş bir evlilikten geriye kalan sadece yaşanan pişmanlıktır. Siz eşinizin söylediği gibi olgunlaşmamış biri değilsiniz. Eşinizin sizden olgunluk beklemesi sizin kendinizi yok saymanızı istemesi demek olur. Sizinle evli olacak kalbinde, aklında başkası olacak, aklınızı hislerinizi hiçe sayacaksa o zaman niye evlendiğini sormak gerekecektir… Size hiç söylemediğini yazmış olduğunuz “sana her zaman borçluyum” sözü gerçekten yaralayıcı ama eşiniz hala kendi yaralarıyla meşgul olduğundan sizin neler hissedeceğinizi düşünmekten oldukça uzak.

Her ayrılıkta sevgi bitmeyebiliyor; bazen kıymet sonradan anlaşılabiliyor. Tabii bu nadiren olan bir şey sizinki de nadir yaşanan bir durum… Sizin eşinizde eski eşini kendinde bitirememiş ve “sana her zaman borçluyum” diyorsa günahı büyük olmalı. Tabii bu benimle yazışmakla kendi kendinize konuşmakla olmaz önce tahlillerinizi iyice yapın sonra eşinizle ciddi ciddi konuşun derim. Anlarsa bu onun için bir ihtar kimse ikinci kez evlendim boşanamama diye bir durumda olmamalı. Düzeldi düzeldi düzelmedi birinin gölgesinde kalmak yerine yalnız kalmak böyle bir evlilikten daha iyi hissettirecektir inanın ama önce bir iyi tahlil edin. Güzel günler dilerim.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

