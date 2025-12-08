Yeşim Hanım merhaba; eşimin iş yerindeki bir kadın arkadaşının, eşime karşı ilgisi olduğunu hissediyorum. Sosyal medyada sürekli eşimin tek başına olduğu ya da bebeğimizle olan fotoğraflarını beğeniyor ama nedense benimle birlikte olduğumuz hiçbir fotoğrafa dokunmuyor bile. Bununla da kalmıyor, akşam saatlerinde bazen çok alakasız saçma sapan iş konularıyla eşime mesaj atıyor. Bana göre bu normal bir iş iletişiminin çok dışında; fazla ilgi, fazla alaka var. Eşim onun bu ilgisinin farkında ama çaktırmamayı tercih ediyor gibi. Hatta dürüst olmak gerekirse, bu ilgi hoşuna gidiyormuş izlenimi ediniyorum. Bu konuyu dile getirdiğimde ben abartmış, kavga çıkarmak için bahane arayan oluyorum. Bana söylediği şeyler de çok canımı yakıyor: çocuk bakmaktan kafayı bana taktın, en iyisi bir an önce işe başla diyerek geçiştiriyor. Hem rahatsız olduğum görmezden geliyor hem de suçlu duruma düşüyorum. Artık kavga etmek değil bu durumun net bir şekilde bitmesini istiyorum. Bu noktada eşimin tavrı bana göre mi yanlış yoksa ben gerçekten büyütüyor muyum?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; bir beğeni nelere kadirdir bir bilseniz… Beğeniler çok değerlidir. Birine beğeninizle onu önemsediğinizi, değer verdiğinizi ifade etmiş olursunuz. Zamanın ilgi, sevgi, saygı gösterme şekillerinden biridir bir paylaşıma beğeni koymak ama herkes yüce gönüllü olmaz. Olamaz. Kişisel özellikleri, duyguları, hırsları onu kendinde tutar. Profillerde sessiz sessiz cirit atar ama beğeni koymaya gelince elleri titrer çünkü kıymet vermiş olur. O beğenisi görünsün istemez. Böylece biraz dikkatli biriyseniz kim kiminle dost, kime karşı içten pazarlıklı veya art niyetli olduğunu bu esirgenen beğenilerle anlayabilirsiniz. Allahtan herkes böyle değil hiçbir kişisel kaygı gütmeksizin beğenilerini esirgemeyen kişiler de olur. Diyorum ya bir beğeni nelere kadir bilemezsiniz. Tıpkı sizde olduğu gibi beğenilerin farklı anlamlar ifade eden marifeti de olabiliyor mesela ilgi duydukları kişiye bu beğenilerle kendilerini fark ettirerek kişi uygunsa iletişime geçebiliyorlar. Etki tepki meselesi…

Eşinizin sizinle olan hiçbir fotoğrafını beğenmeyen iş arkadaşı olan kadın eşinizin yalnız ya da bebeğinizle olan fotoğraflarına beğenilerini memnuniyetle koyuyorsa burada bir art niyet olduğunu haklı olarak düşünürsünüz. Şayet sizin fotoğraflarınızı da beğenseydi bu durum dikkatinizi cezbetmezdi, bu beğenilerin yanı sıra bir de zamanlı zamansız eşinize mesajlar atması size haklı olarak “Ne oluyoruz?” diye düşündürtmüştür. Böyle düşünmekte haklısınız. Bu kıskançlık değil durumdan rahatsız olmaktır ama yaşadığınız bu durumda kadının tavrından çok eşinizin tavrı önemlidir. Bu kadına sınır koyacak olan kişi eşiniz o bu durumdan sizin ifadenize göre hoşnutsa bu durumu fark etmesine rağmen sınır koymuyorsa eşinizde de bir parça sıkıntı var demektir. Zaten eşiniz “Tamam canım sen üzülme ben onun bu davranışlarına izin vermeyeceğim, sınır koyacağım” demek yerine “Abartıyorsun” diyerek bu konudan adeta sizi suçlayarak kaçmayı yeğlemiş. Oysa siz abartmıyorsunuz. Sezgilerinizi sakın yabana atmayın. Sizin yapacağınız bir tek şey var o da gözlemlemek. Bakın bakalım eşiniz bu kadına karşı nasıl bir tutum sergileyecek? Sorunun çözüm anahtarı sadece eşiniz de sizinle olan huzurunu mu önemseyecek yoksa gönlünün hoş edilmesini mi? Bunu göreceksiniz. Güzel günler görmeniz dileğimle…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

