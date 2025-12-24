Yeşim Hanım, 24 yaşında, 1 yıllık evliyim. Eşimle aramızda sevgi olduğunu düşünüyorum ama son dönemde aramızdaki bağın eşit olmadığını hissediyorum. O kendi hayatına, işine, sosyal çevresine akarken ben sürekli bekleyen uyum sağlayan, anlayan taraftayım. Programlar ona göre şekilleniyor, benim ihtiyaçlarım ise hep sonraya kalıyor. Benimle yeterince ilgilenmiyor bunu dile getirdiğimde kötü niyetli, umursamaz bir tavır da görmüyorum; daha çok farkında olmama hali var. Ama bu fark etmeyiş hali bende “Değersiz miyim?” duygusuna değiyor. Sorum: Bir evlilikte taraflardan biri istemeden de olsa diğerini ihmal edebilir mi? Ve bu ihmal konuşulmadığında zamanla sevgiyi aşındırır mı? Eşimin ilgisini nasıl çekebilirim? Ve nasıl kendime bağlayabilirim?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili, okurlar size de merhaba sevgili genç okurum; her erkek kendine has sever eşini… Kimi sözcüklerle süsler sevgisini, kimininse sevgisi illa vardır ama kuru kuruya sever eşini… Bazısının da sevgisini görmek isterseniz gözlerine bakmanız yeter olsa da mühim olan kadına yetip yetmediğidir. Kadın sevgiyi her şekilde şekilde görmek hissetmek ister. Sözcüklerde, beden dilinde, verdiği değerde… Bir yıllık evlilikte sevginin her şekliyle vücut bulması gerekirken ilginin eksikliğini duymanız üzücü olmuş. Sizi anlıyorum tabii o sevgi sadece eşinizin kalbinde kalmamalı; size de geçmeli, hissettirmeli… Yoksa ne anlamı var? İşte erkekler en büyük sıkıntıyı burda yaşayabiliyorlar: Beyinleri ve kalpleri kadınlar gibi çalışmadığından hassas düşünemiyorlar. Verdiği kadarı yeter sanıyorlar. Hiç yeter mi? Burada “Yetmez ama evet” diyerek o meşhur sözcüğü kullanacağım. Evet, sevildiğinize yetmez ilgi eksikliğine gelsin. Sevgili kızım eşiniz sizdeki bu ilgi ihmalinin farkında değildir kendisine söylemedikçe de fark etmeyeceğine göre üzülmek yerine kendisiyle konuşarak bu durumu fark etmesini sağlayabilirsiniz. İhmaller evet sevgiyi aşındırır o yüzden de bu konuşma muhakak yapılmalıdır. Zaten insanlar konuşa konuşa anlaşmaz mı? Buradan pay biçin. Siz konuştuktan sonra ne yapacak? Önemli olan işte o konuşmadan sonrası…

Siz kendinizi ihmal edilmiş görürken eşinize her şey normal gelebilir çünkü her erkek sevgisini etrafına saça saça yaşamayabiliyor ama kadın yinede o sevgiyi bazı davranışlarında hissetmeyi, görmeyi öğrenebiliyor. Öyle kabul ediyor. Eşiniz çalışan ve sosyal bir insan böyle birine göre siz daha içe dönük biri gibi duruyorsanız bu sizi yorar ve daha çok kabuğunuzun içine sokar. Siz kendinizi aşarak değişmek zorundasınız. Uyum denge bunlar yakalanmıyorsa her şey evliliğiniz için daha zor hale gelebilir. Bekleyerek değil kendinizi geliştirerek yaşamayı öğrenmelisiniz Kendinize özel meşgaleleriniz olmalı. “Eşinizi kendinize nasıl daha çok bağlayabilirsiniz?”e gelirsem… Kendiniz olun içinizden geldiği gibi davranın, kadın olmak istediğinizde dişi bir kadın olmaktan çekinmeyin. Çocuk olmak istediğinizde çocuk olun kısacası asla eşinize karşı utangaç çekingen olmayın. Onun yansıtamadığı sevgiyi eşinize yansıtmaya çekinmeyin. Eşinizin sizin istediğiniz kadar ilgili olmaması burada handikapınız olsa da kadın isterse yine de eşinden çekinmez, her şeyi yapabilir. Buna da sevginin gücü denir. Siz kendiniz olduktan sonrası eşinizde yavrum. Her şeye anlayışla yaklaşmayın; karakterinizi, kimliğinizi kaybetmeyin. İnsan kendinde var olmadan başkasında var olamaz onun için önce kendinizi kendinizde var etmelisiniz bu da her şeye anlayış göstermekle oluşturulmaz. Umarım eşiniz beklentilerinize cevap verebilir yavrum. Güzel günler diliyorum…

