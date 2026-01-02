Evli olduğunu biliyorum ama niyetini hissettim

Merhaba Yeşim Hanım; 29 yaşındayım, iki yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Bir süredir şunu fark ettim: Patronum bana karşı diğer çalışanlardan çok daha ilgili. İş dışında mesaj atıyor, özel hayatımla ilgili sorular soruyor, bazen de “Sana güveniyorum” diyerek beni herkesten ayırıyor. Başta bunu bir iltifat gibi gördüm ama geçen akşam beni akşam yemeğine davet etti. Net bir şey söylemedi ama niyetini hissettim. Üstelik evli olduğunu da biliyorum. İşimi seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Aynı zamanda yanlış anlaşılmak ya da sınırlarımı koruyamayan biri gibi görünmek istemiyorum. Daveti reddedersem iş hayatımda bunun bir bedeli olur diye korkuyorum. Bir kadının “hayır” deme hakkı yok mu?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum… Farkında mısınız? Son yıllarda evli erkeklerin iğrenç yaklaşımlarını ne kadar çok duyar, konuşur olduk… Artık eşlere güven neredeyse hiç kalmadı. Kadınlar eşlerinden yana fazlasıyla tedirgin. Bizim insanımızın sorunu kişiye cinsiyetiyle bakması… İnsan olarak bakmayı görmeyi öğrenmesi lazım. Bu kodlama beyinlere işlemiş bir kere; kazınması da zor görülüyor… İş yerleri ayrı bir hikâye… Milletçe eskiden “Yok ya bu kadarı da olmaz” diyerek şaşkınlıkla izlediğimiz Yalan Rüzgarı’nı milletçe yaşar olduk. Nerelerden nereye geldik… İşte size bir örnek: Yanında çalışan, gençliğiyle ışık saçan bir kadına yakın davranmalar, yemeğe davet etmeler… Niyet belli. Kabul ederseniz ne olacak? Sevgili olacaksınız… Büyük ihtimal kariyerinizde yükseleceksiniz… Ya sonra ne mi olacak? İlişkiye başlamak isterken aklına gelmeyen evliliğini ilişkisini bitirmek isterken hatırlayacak. “Ben evliyim biliyordun” diyerek size “Haydi sana güle güle” diyecek. Olacaklar kısaca bunlar…

Bu sorunu yaşarken size sunulan ilgiye sakın kanmayın. Bunlar kendine çekmek için kandırmaca bir kere bunu görün sonra böyle bir ilişki yaşayacak birine siz ne derdiniz onu kendinize hatırlatın. Neyse ki siz her şeyin farkında olan bir kadınsınız; işinizi iyi yapmanızdan dolayı ilgilenmediğini, yaptığı ayrıcalığın size olan ilgisinden kaynaklı olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Zaten kadınlar böyle halleri hemen hisseder. Patronunuzun ilgisini fark etmeniz iş hayatınız adına gerçekten kötü bir şans. Huzurunuz kaçmış oldu. İş ilişkisi iş hayatının dışına da çıkmaya başlamışsa, çalışanının özel hayatına kadar ilgi gösteriliyorsa bir de yemeğe davet ediliyorsanız eyvah eyvah durumunuz gerçekten sıkıntılı… Size özel hayatınıza dair soru sorduğunda bu kişiye kısa ve net cevaplar verebilseydiniz bir parça yolunu kesmiş olabilirdiniz diye düşünüyorum. Sınırlarını aşmış bir patron çalışan ilişkisine evrilmeye başlamış bu ilişkide bu kişiyi durduracak olan sizsiniz. Kariyerinizi düşünmeden önce kendinizi düşüneceksiniz. İşini layıkıyla yapan biri iş bulmakla zorluk çekmez ama böyle bir ilişkiye kariyerinizin zarar görmesinden dolayı göz yumarsanız işte o zaman siz büyük bir zarar görürsünüz çünkü bir adamın oyuncağı olursunuz. Bu kişi gibiler evliliklerinin sıkıcı atmosferini kadınları kendilerine oyuncak ederek evliliklerini tahammüle edilir hale getiriyorlar. Böyle bir oyuncağa dönüşmek istemeyeceğinizi düşünüyorum. Net tavrınızı ortaya koyarak işinizi kaybetme pahasına bu beye sınırınızı çizin. Hiçbir şekilde kendinizden ödün vermeyin, kendi kendinizi sabote etmeyin. Eminim siz de bu sınırı çizebilecek güçte bir kadınsınızdır.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

