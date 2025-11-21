Yeşim Hanım merhaba; 3 senelik evliyim, 3 aylık bir kızım var. Eşimle ilk aşktı bizimkisi, lisedeydik şu an o 33 yaşında bende 29 yaşındayım. Evliliğimizin 1 buçuk senesi çok çok güzeldi sonra eşim çok değişti. Maddi durumumuz çok iyiydi bir anda o da bozuldu. Eşim çok ilgisizdi eve karşı. Birkaç kere yanımda yasaklı madde içti. Evlenmeden önce de hap vs. kullanmış. Evlendiğimizde bana bunları itiraf etmişti, yasaklı kullanıyordu arada sonra evde daha da bağımlılık yapan bir yasaklı madde buldum. Hep yalanladı, yeminler etti “Bir daha kullanmıcağım” dedi. Sonra bir gün buzdolabımızı açtı bana dedi ki “Bizim dolabımız ne zamandan beri bu kadar boş?” Ben ağlamaya başladım. O süreçte hamileydim, çok zordu benim için. Her günüm ağlayarak geçiyordu, aileme bir şey diyemiyordum çünkü annem ilik nakli olmuştu, hastaydı. Onları üzemezdim. O gün bana uyuşturucu ve kumar bağımlısı olduğunu söyledi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Babasıyla durumu paylaştık, tedavi oldu. 5 ay kullanmamıştı. Geçenlerde ben uyurken içtiğini gördüm hiçbir şey demedim; tükenmiştim çünkü… “Bir defalık oldu” dedi, yine yeminler etti. Evden gidicektim babası devreye girdi. Telefonunu değiştirdi, bana konumunu açtı bir sürü şey ama ben ona güvenemiyorum. Her hareketi sanki beni kandırıyormuş gibi, hep diken üstündeyim. Sürekli sorguluyorum, napıcağımı bilmiyorum. Bu travmamı aşıp evlenmiştim, abim de ben küçükken kullanıyordu. İntihar girişimlerinde bulundu, defalarca onu kanlar içinde yardım isterken görmüştüm. Bunu tek başıma atlatıp aşmışken eşimden de aynı şeyleri görmek beni çok yaraladı. Kimseyle bir şey konuşamıyorum sanki sıkışıp kaldım... Cümlelerimi karmaşık bulabilirsiniz birine içimi dökmek iyi geldi toparlayamadım kusura bakmayın. Cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler hoşça kalın.

Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; evlatlarıyla duygusal bağ kurmayı başaramayan, kendi özel hayatlarına dönük yaşayan ebeveynler evlatlarının bu ve bunun gibi kötü günlerini görmeye mahkumdurlar. Duygusal iletişimi olan aileler evlatlarını kötülüklerden o sevgi, ilgileriyle büyük oranda koruyabilirler. Bir anne baba nasıl evladının madde kullandığını anlamaz? Mutlaka ruhsal ve fiziksel değişiklikler yaşanır. Bu madde kullanımında ailesel yapının çok etkili olduğunu düşünenlerdenim. Eşiniz kullandığı maddeler yetmemiş bir de kumara bulaşmış. Ailesi fark etmemişse yazık o aileye… Aileyiz demesinler çünkü olamamışlar.

“Her tecrübe saflığımızdan,

Yararlanmış insanların,

Bize bıraktığı bir izdir.”

Bu sözler eşiniz için yazdıklarınıza hem sizin hem eşiniz adına çooook üzüldüm. Üstelik siz bu gerçekleri hamileyken öğrenmişsiniz ve üç aylık bebeğiniz olduğu halde zor bir mücadele içine girmişsiniz. Bazı insanlar o kadar kötüleşti ki sırf çok paraya, güce ulaşmak için masum insanları maddeye bulaştırıyorlar. Bu kötülükler azalsın diye umut ederken azalmıyor. Kötülükler her alanda git gide çoğalıyorlar. Ülkemizde nereye baksanız oradan bir kötülük fışkırıyor. Bizlerin yapabileceği tek şey çevremizdeki insanları iyi seçmek. Güvenli bir çevre oluşturmak ve en önemlisi herkesi iyi, temiz biri sanmamak. Hele anne babalar… Anne babaların gözü çok açık olmak zorunda; sizin eşiniz de böyle kötü insanların kurbanı. Şimdi ona ve sizlere düşen o arkadaş çevresinden tamamen uzakta tutarak çevresinden arındırmak olmalı. Size demiyorum; bakın sizlere diyorum. Bu sadece sizin meseleniz değil. En başta ailesinin meselesi. Çocuklarını yeni bebeği olmuş olan bir anneye yani size yük edemezler. El birliğiyle bu mücadeleyi vermelisiniz. Arkadaş çevresi cidden çok çok önemli. O arkadaşı içmiyor, o iyi çocuk vs. diye düşünmeyin. Siz onca senedir tanıdığınızı söylediğiniz eşinizin madde kullandığını yeni öğrenmişsiniz buradan pay biçin. Kimin içtiğini bilemezsiniz. Eşiniz babasıyla çalıştığına, babadan çok çekindiğine göre babası sabah işe giderken evden almalı, akşam eve bırakmalı. Eşiniz konusunda babaya çok iş düşüyor. “Ah”, “of” deme lüksü yok. Umarım gerektiği kadar ilgilenebilir ve şunu bilmeli: Bağırmak, çağırmak ilgi değildir artık olan olmuşsa ona şefkatli ellerinizi uzatmak zorundasınız.

“Eşime güvenmiyorum” demişsiniz; evet, tabii ki güvenmeyeceksiniz ama bu güvensizliğinizi bariz belli etmeyin. “-Mış” gibi yapın. Bu tarz maddeler çok rahat saklanabileceklerinden çok dikkatli olmak zorundasınız. Eşiniz bu belaya düşmüş artık onu yargılamak olmaz, ona destek olmak lazım. Şimdi yeniden bir tedavi sürecine girmesi gerekebilir. Doktorunuz bu konuda sizi aydınlatacaktır. Yalnız eşinizin handikabı bir de kumar bağımlısı olması… İkisiyle birden mücadele etmesi gerekeceğinden tedavi süreci uzun olacaktır. Zaten psikolojik yardım alması gerekiyorken bu yardım süreci daha uzun olacaktır. “Tedavi oldu kurtuldu” diye düşünmeyeceksiniz. Tekrar başlayabiliyorlar. Mühim olan bu tedavilere kendi isteyerek başlaması. Bakın kardeşiniz bırakmış, bırakabilenler var. Dilerim eşiniz de bırakabilir onun için hemen umudunuzu kesmeyin. Bunlar tabii ki kolay süreçler değil; üzüleceksiniz, yıpranacaksınız. Kaçışı yok. iyi günde kötü günde denildiğine göre kötü gün olarak bugünler kast edilmemişse bile bu kötü günlerde elinizden geleni yapacaksınız. Eşiniz bedenen ve zihnen işiyle yorulmalı, boşluklar bu tarz durumlarda sakıncalıdır. O boşluklar maddeyle doldurulmaya çalışılır. Babası onu işte yormalı işiyle geleceğiyle ilgili de oğluna ümit vermeli ama tutacağı sözler olmalı. Bu ümit onun hayata tutunmasını sağlayabilir. Spor yaparak bedeninden bu zehri atmaya çalışmalı, bunlar ona iyi gelecek takviyelerdir. Size gelirsem… Hamileliği ve doğumu zehir olmuş yeni annesiniz şimdilerde ümitleriniz kırılmış olsa da her şeyi değiştirecek olan eşinizin iradesidir. Sizin önceliğiniz şimdi yeni doğmuş bebeğiniz olmak zorunda. Tabii ki eşinizle de ilgilenin ama herkesten önce kendinizden ve bebeğinizden sorumlusunuz. İnşallah sütünüz kesilmemiştir, kendinize bakmayı iyi beslenmeyi ihmal etmeyin ki bebeğiniz güzel gelişsin. Bir de emzirememiş olmanın manevi yükünü taşımayın. Madde bağımlılığında herkesin çabası bir yere kadar olur, çabayı yükseltecek olacak olan maddeyi kullanan kişinin iradesi, bırakmayı ne kadar çok istediğidir. İşiniz kolay değil ama insanoğlu eğer isterse iradesiyle her zorluğu aşar. Tabii Allah’ında izniyle… Güzel kızım yakında umutlu haberlerinizi de almak isterim bugünler şimdilerde sizleri delip geçse de güzel günler gelince hepsi unutulur yavrum. O güzel günlere ulaşmanız dileğimle…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

