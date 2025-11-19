Merhaba Yeşim Hanım, eşimle 3 yıllık bir evliliğimiz var. Evlendiğimiz ilk yıl her şey daha dengeliydi. Birlikte vakit geçirir, günün nasıl geçtiğini birbirimize anlatırdık. Sonra yavaş yavaş eşim içine kapandı. Akşam eve geldiğinde selamını veriyor, yemeğini yiyor ve hemen telefonuna ya da bilgisayarına gömülüyor. Konuşmaya çalıştığımda “Yorgunum, iş stresli” deyip geçiyor ama beni en çok üzen şu: Bazen yan yana oturuyoruz ama ben kendimi evdeki bir misafir gibi hissediyorum. Birlikteyken bile yalnızım. Konuşmaya çalışıyorum, “Bir şey mi var, kafanı kurcalayan bir durum mu var?” diye soruyorum. Cevabı hep aynı: “Bir şey yok.” Ama davranışlarında var. Beni kırmamaya çalışıyor belki ama bu sessizlik daha çok acıtıyor. Eskiden birlikte gülüp eğlenirdik, şu an aynı evde iki yabancı gibiyiz. Sevilmediğimi değil, umursanmadığımı hissediyorum. Bir kadın için en acı olan galiba bu. Boşanmayı düşünmüyorum ama böyle yaşamaya devam etmek de beni tüketiyor. Beni anlamasını istiyorum, beni geri kazanmaya çalışmasını… Ama çabalayan hep ben oluyorum. Yeşim Hanım, eşimin bu soğukluğu geçici bir dönem midir? Bir insan aynı evde bu kadar yalnız hissederse ne yapmalı?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; insanı en çok sandıkları yıpratıyor ya öyleyse ya böyleyse diye düşünüp durmak yorucu olsa da insan elinde olmadan yaşadıklarını zannederek yorumlayabiliyor. Siz de neşe içinde geçen evliliğinizin ilk yıllarından sonra şimdilerde sessizleşen eşinizle ilgili zannetmelere girmişsiniz ama “boşanmayı düşünmüyorum” demişsiniz. Güldürdünüz beni durun bir eşiniz sessizleşti, sizinle ilgilenmiyor diye zaten hiç boşanılır mı yavru? Haklı dolduğunuz konuysa; evet, sessizliğin de dili vardır ve o sessizlik hep kötüye yorulur. Kimse de keyiften sessizleşmez. Sessizliğin altı hep doludur siz de bu yüzden endişeyle sessizliğin altındakini merak ediyorsunuz. “Eyvah eyvah eşimde bir değişiklik var yoksa benden soğudu mu?” diyerek karaları bağlamışsınız. O kadarda değil sevgili kızım. Soğumamıştır yoksa beni incitmekten korkuyor diyemezdiniz. Birinden soğudunuz mu onun incinmemesine özen göstermezsiniz. Daha rahat tavırlar içinde olursunuz. Aradığınız gerçekler işte bu küçük nüanslarda görünür olur ama sizi anlıyorum aynı evde iki yabancı gibi birkaç kelimeyle geçiştirilmek hoş değilse de erkekler kadına göre daha içe dönük, ketum olabiliyorlar. Kadınlarsa ilgiyle beslendikleri için bir o kadar hassaslar. Bu zannetmelere tekrar dönersem bu biraz da kişinin dünyasıyla alakalı. Pozitif düşünceye, duyguya sahip; kendine güvenen biri sizin gibi evhama kapılmaz. “Acaba bir şey canını mı sıktı?” diye düşünür. Öyle ya işe gidip gelen bir de orda bir dünyası olan adamın böyle durumları da söz konusu olabiliyor. Böyle bakınca zihnini meşgul eden işiyle herhangi başka bir şeyle ilgili veya kendisiyle ilgili ruhsal bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Her ne yaşıyorsa onun çöküntüsü sessizliği içinde girmiş olabilir. Bu durumları aştığı zaman eski halinize döneceksinizdir. Şöyle de bir gerçek var: Evliliği hep ilk zamanlardaki gibi romantik olacak diye beklemek biraz saflık olur. Size üzerine gitmemenizi öneririm. Böyle zamanlarda geride durmak ve onun size açılmasını beklemek daha doğru bir davranış olacaktır. Bir kendi kendine kalsın rahatlasın sizi yeniden görecektir. Eğer bu süreç böyle devam eder düzelme olmazsa o zaman psikolojik yardım alması kaçınılmaz olur. “Hep ben çabalıyorum” demişsiniz… Öncesinde böyle olmadığına göre bu durumda sizin çabalamanız eşinizin kendisini size açması için ama eşiniz düzeldi yine siz çabalıyorsanız evlilik bir kişinin çabalamasıyla yürümez. Çabada bile denge olmalı, evlilik ancak iki kişinin çabasıyla ömürlük olur. Durumun gidişatına göre tavır alırsınız düzeldiği zaman da sizin çabalarınızla sizinle ilgileniyorsa kendisiyle konuşmanız ve sıkıntılarınızı dile getirmeniz farz olur. İçinizdeki enerjinizi kaybetmeyin yavrum; evlilik bu hep güle oynaya geçmez arada böyle durumlar da yaşanır ama aşılır da… Güzel günler diliyorum.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

İşte sorularınızı gönderebileceğiniz adres:yesimilehayatbilgisi@gmail.com